Tip na výlet/ Jaro v Ratibořicích už opravdu nejde přehlédnout. Stromy a keře pučí, postupně rozkvétají květiny v zámeckém parku i na lukách, z korun stromů se ozývá veselé cvrlikání ptactva. Příjemnou procházkou od zámku dojdete k vodnímu mlýnu a mandlu, prohlédnete si jedno z nejznámějších sousoší v Česku Babička s dětmi z roku 1922.

Jarní Ratibořice a Babiččino údolí. | Video: Deník/ Regina Hellová

Postupně dojdete i ke Starému bělidlu, jehož historie sahá až do roku 1797. O pár kroků dál si odpočinete u Viktorčina splavu na řece Úpě. Prostředí a život Ratibořic v době vévodkyně Zaháňské zachytila v proslulé knize Babička spisovatelka Božena Němcová, která zde prožila dětství.

Nedaleko sousoší se nachází také Panský hostinec či Pohádkový kuželník, kde se seznámíte s pohádkovými bytostmi, které se zde v letní sezóně zabydlují a připomínají postavy na motivy pohádek Boženy Němcové.

Více o zámku a jeho historii si můžete přečíst ZDE.

Dárek pro děti a mládež

Vzhledem k tomu, že Národní památkový ústav letos slaví 20 let od svého založení, můžete využít malý dárek, který si zde pro vás připravili. O víkendu 22. a 23. dubna je vstup pro děti a mládež do 17 let včetně zdarma, a to i v návaznosti na Mezinárodní den památek a historických sídel.

Vstupné zdarma se týká prohlídkových okruhů na zámku v Ratibořicích a v Rudrově mlýně v Babiččině údolí. Otevřeno je od 10 do 15 hodin. Sleva bude odečtena na pokladně nebo při nákupu online v nákupním košíku po zadání slevového kódu „2023“. Sleva se nevztahuje na speciální okruh Babiččino údolí s průvodcem.

Ratibořické ovčácké slavnosti

Velkou událostí zde bude o týden později, tedy 29. dubna, akce Den Země 2023 v Babiččině údolí aneb XIII. Ratibořické ovčácké slavnosti. Tato tradiční osvětová akce nabídne například ukázku pastvy a stříhání ovcí, práci ovčáckého psa, přehlídku plemen ovcí a koz. V případě příznivého počasí uvidíte volné létání papoušků. Součástí je i prodej originálních, regionálních a rukodělných výrobků či tvořivé dílničky pro děti.