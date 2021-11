Vše pro majitele několika hospod začalo lockdownem a pokračovalo současným vládním omezením zaměřeným na pohostinství. Pověstnou “třešničkou na dortu” jeho trápení pak byl nápad otevřít si stánek s pochutinami na Vánočních trzích v Brně.

Po týdnech příprav se již chystal Milan Zeman se svým kolektivem prodat první domácí klobásku natěšeným návštěvníkům trhu. Masné výrobky se však ani nestačily rozvonět nad Brnem a přišel konec. “Postavili jsme stánek, pěkně jsme jej nazdobili, a byli jsme připraveni druhý den prodávat. Půl hodiny poté, co jsme vše připravili, přišlo nařízení, že se všechny trhy ruší,” nechal se slyšet hradecký trhovec.

Šéf Muzea východních Čech spílá ministrovi. Obchoďáky ano, adventní trhy ne?!

Ten v první chvíli nechtěl věřit vlastním uším: “Po těch měsících zmaru mi to už přišlo jako hodně bizarní. Proč o tom nerozhodli o několik dní dříve, když věděli, že se tyto trhy blíží a trhovci mají vše nachystané?” ptá se Zeman. Pro jihomoravskou metropoli měl objednané uzeniny za několik desítek tisíc korun: “Teď řeším, co dál. Mám přes 300 kilo klobás a kýt. Něco si asi vezme zpět řezník, ale mám tam i objednané, zálohované a nedovezené zboží odjinud. Obávám se tak ještě pokut za nedodržení smlouv,” dodává trhovec a vypočítává i další zmařené investice: “Peníze jsme dali nejenom do dopravy, ale i do ubytování, plynu a brigádníků. Je to prostě zmar.”

Stejně jako další trhovci bude i Milan Zeman požadovat po státu odškodné: “Teď jsem v tom minimálně za 50 tisíc. A to nejsou zrovna malé peníze.” A co udělá s výrobky, které se mu nepovede vrátit řezníkům? “Asi je vezmu domů, zamrazíme je a budeme je dávat třeba do leča. A zatím to vypadá, že lečo budeme žrát celý rok.” Že by však zkusil prodejní štěstí na jiných akcích, kdy s spousta měst vládnímu nařízení vyhýbá tím, že místo vánočních trhl pořádá trhy řemeslné, Milan Zeman neuvažuje: “Člověk teď nikdy neví, co se na vládě usnesou. Za tři dny tak mohou zrušit i další trhy. A při mé smůle bych tam opět byl. Takže teď o tom opravdu neuvažuji.”

Zdroj: Youtube