Už několik let mám podivné pocity kolem žaludku, když pomyslím na postupy Ruska vůči Ukrajině. Už anexe Krymu byl válečný krok a bohužel to zůstalo v podstatě nepotrestáno. Tím se posílily Putinovy mocenské choutky a posilováním separatistů v Doněcku a Luhansku si připravoval předpolí pro svoje aktuální vojenské tažení proti Ukrajině. Putin vyhlásil válku zemi, která ho nijak neohrožovala, bez ohledu na životy vojáků obou zemí a civilistů na Ukrajině. Děsím se války v Evropě a myslím, že lidé u nás by měli být ochotni pomoci občanům Ukrajiny, ať už finančně, nebo poskytnutím azylu.

Je mi velmi líto Rusů, kteří neschvalují Putinovy kroky, ale jistě se bojí projevit svůj odpor, protože jim jde o život. Moc doufám, že se podaří ruskou agresi zastavit jednotným postupem ze strany NATO a EU a že tenhle šílený krok Putinovi v budoucnu zlomí vaz i na ruské politické scéně.

Zdroj: Deník/Regina HellováJosef Matyáš, živnostník, Náchod 61 let

Vývoj geopolitické situace na Ukrajině sleduji počínaje Majdanem v r. 2013, Ruskou anexí Krymu v r.2014 , válečných operací separatistů v Luhansku a Doněcku, nyní završenou otevřenou válkou Ruské federace proti demokratické Ukrajině. Jednoznačně za eskalací napětí stojí Ruské tajné služby a zodpovědný je Vladimir Putin, který přímo vydal rozkaz k válečnému tažení na Ukrajinu. Nic neospravedlní akt mezinárodního násilí a zabíjení nevinných civilistů. Jednoznačně souhlasím s uvržením nejtvrdších mezinárodních sankcí proti agresorovi. Modlím se za svobodu, za životy Ukrajinců. Nevěřím, že celý ruský národ je na straně Putina. Připravujeme "slovanskou výzvu ruskému národu" kterou vyzveme svobodomyslné Rusy k odporu proti diktátorovi.

Zdroj: Deník/Jana KotalováSoňa Klímová - Janečková, majitelka zámku Kvasiny

To, co se děje na Ukrajině, vnímám jako návrat stalinismu po sto letech. I Stalin a Hitler byly případy pro psychiatrickou léčebnu, ruský prezident Putin je jen o něco uhlazenější. Je to psychicky nemocný člověk. Mám pocit, že jak zestárnul, všechny jeho možné fobie se zhmotnily v hydru, která ho neustále žene, aby si dokazoval své velikášství, jakou má moc. Nejde mu o Rusko ani o lidi. Záleží mu jen na sobě samém a je mu jedno, jakou cenu za to všichni zaplatí.

Zdroj: ArchivJan Sobotka, senátor, místopředseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, starosta Vrchlabí

Je to bezprecedentní agrese. V senátním výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jsme měli informace o množství vojáků, ale pořád se hovořilo o tom, že útok není pravděpodobný. Ukázalo se ale, že Putin má plán dlouhodobý, ten naplňuje a situace nabrala úplně jiných rozměrů. Všichni mysleli, že chce jen dostat mocnosti k jednacímu stolu, ale on už dávno věděl, že chce provést masivní akci. Situace se nás týká, Ukrajinci tady žijí, my známe Ukrajinu, je to skoro jako by napadli nás. Pokud nyní NATO nebo Evropská unie nezareaguje a neudělá nějaký protitah, tak prakticky příští válečné bojiště bude na Slovensku, Maďarsku, Polsku nebo u nás. Tady přestává veškerá legrace. Putin se chová nevypočitatelně. Je vidět, že kroky měl dávno připravené a teď je naplňuje. Je to zlé. Naše republika musí všemožně pomoct Ukrajině jak morálně, tak materiálně.

Zdroj: Deník/Jiří FremuthZdeněk Bardon, Rasošky na Hradecku

Vpád Ruska na Ukrajinu mi připadá jako oprášení „starého dobrého” plánu na likvidaci Československa v roce 1938. Tehdejší záminkou bylo také ochrana lidí německé národnosti. Určitě nikdo z nás nechce válku. Máme za sebou dva roky hrůz s Covidem, kdy zemřelo téměř 40 000 lidí a to nikdo na nikoho nestřílel. Téměř se modlím aby se tento konflikt nepřelil do jaderných hrůz. Ukrajina je velký národ hrdých lidí, kteří se jen tak nevzdají. Budou bojovat za své děti, rodiny a samozřejmě vlast. Konečně nejodhodlanějším bojovníkem jen domorodec bránící svůj domov. Toho jsme byli svědky jak ve Vietnamu, tak i v Afganistanu. Myslím, že každý člověk z toho musí mít značné obavy, protože už se nenacházíme v situaci z roku 1938, ale všichni jsme v dosahu raket a bombardérů.

Zdroj: Deník/Pavla HorynováJan Koudelka, diplomovaný terapeut, Hradec Králové

O tom, že je to šílenství, asi nikdo nepochybuje. Osobně tvrdím, že lidstvo udělalo obrovský pokrok v oblasti vědy, techniky, zdravotnictví, sportu a dalších odvětvích, ale morálně a eticky jsme stále někde na pomezí středověku.

Zdroj: Deník/Kateřina ChládkováIva Kovářová, Úbislavice

Z vývoje situace na Ukrajině jsem v šoku. Vůbec jsme nečekali, že skutečně dojde k válce. Nevěřila jsem, že tohle ještě někdy zažiju. Před pár dny jsme o tom s přáteli mluvili s obavami. Dnešní ranní zprávy jsem obrečela. Je mi z toho smutno.