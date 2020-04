Události dalších dní ale nabrali překotný spád, a zpět do Čech se mohla vrátit tento týden v úterý jen díky vládnímu speciálu spolu s desítkami dalších lidí. „Pracuji ve školství, tak jsme vyrazili v období jarních prázdnin, abych nezatěžovala příliš zaměstnavatele svou nepřítomností. Manžel pracuje v hotelu, tak i to se hodilo, že vyrazí mimo hlavní turistickou sezónu,“ říká drobná pedagogická pracovnice, která letenky kupovala na začátku ledna, kdy se začaly objevovat první zprávy o jakémsi viru v Číně. „Kdybych měla pocit, že je to až tolik rizikové, tak okamžitě ruším letenky i s tím, že přijdeme o spoustu peněz, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že se to tak rozjede,“ říká, že v době jejich odletu bylo v Čechách evidováno pouhých osm případů.

„Nejprve jsme letěli do Hurghády, kde nás už kontrolovali, měřili nám teplotu a vyplňovali jsme dokumenty o pohybu. Jinak to tam ale vypadalo, že se koronavir Egyptu netýká, lidé byli usměvaví a ochotní. Jen mě znepokojovali zprávy z Čech, že se to u nás šíří, a vzkazy známých, ať se radši sbalíme a vrátíme se domů, abychom tam neuvízli,“ popisuje stále pokojné okamžiky u Rudého moře, odkud se po necelém týdnu přemístili do Káhiry, která byla zrovna postižena záplavami. „I když jsme cestou k manželově rodině potkali spoustu utopených aut, tak jsme šťastně dojeli. Tam byl úplný klid - sice o koronaviru věděli z televize a internetu, ale všichni mě ujišťovali, že tam jsem ve větším bezpečí než kdekoliv v Evropě. Byli jsme ve vesnici jediní cizinci, do obchodu jsme nemuseli chodit, protože jejich hospodářství je prakticky soběstačné. Cítila jsem se tam v pohodě - jediné nebezpečí pro mou psychiku byly zprávy od nás, jak se to šíří,“ říká, že i když si to zakazovala, tak přece jen dění ve vlasti sledovala.

„Jak se blížil čas odletu, tak jsem stála před vážným rozhodnutím, jestli se nebudu vracet z klidu do horšího. Ale na druhou stranu ve mně hlodala obava, co by se stalo, kdyby se třeba uzavřel Egypt,“ honili se jí hlavou myšlenky. Tři dny před plánovaným odletem se dozvěděla, že jim zrušili let. „Okamžitě jsem tedy kontaktovala naši ambasádu, a tam nám přislíbili, že nás o možnostech návratu budou informovat. Naštěstí se podařilo zajistit let na úterý 24. března, což bylo jen dva dny po našem zrušeném letu. Museli jsme se jen sami přepravit do 650 kilometrů vzdálené Hurghády, odkud repatriační let vzlétal,“ říká, a popisuje, jak se za necelé dva týdny Egypt změnil. „Provoz byl na jindy plných silnicích opravdu malý, a co víc - byly zavřené mešity, což už je co říct. Ale největší změnu jme viděli v Hurghádě – během těch 12 dnů, co jsme tam nebyli, se proměnila na mrtvé město,“ nemohla si nevšimnout razantní proměny.

Na letišti už čekal vládní speciál, který na palubu bral kromě Čechů i další cestující z Evropy. Rodina však neodcestovala celá - ve své rodné zemi zůstal manžel. „Důležité je, že až se k nám vrátí, aby byl pozitivně naladěný. Každopádně se na něj s holkama už teď těšíme,“ dodává Adéla Hassan, která si po návratu pro jistotu naordinovala dvoutýdenní domácí karanténu.

