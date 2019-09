O tři minuty dříve by mohl být za pár měsíců v Praze řidič, který pojede do hlavního města z Pardubic či Hradce Králové. Pokud projde novela silničního zákona z dílny Ministerstva dopravy a na vybraných úsecích dálnic se zvýší povolená rychlost ze 130 na 140 kilometrů v hodině, pak se vzdálenost 100 kilometrů pojede právě o tři minuty kratší dobu. Tedy hypoteticky. Ministerstvo tuto připravovanou změnu obhajuje zlepšením komfortu a efektivnějším využitím nových dálničních úseků. „Motivem úvah o zvýšení rychlosti je zlepšení komfortu pro uživatele dálnic, efektivní využití nových úseků či plynulost provozu. Typově se tato diskuse týká těch úseků dálnic, které jsou rovné a zvýšení rychlosti nebude mít vliv na bezpečnost provozu,“ uvedla mluvčí ministerstva Lenka Rezková.

Připravovanou novinku uvítala i Deníkem oslovená expertka z Dopravní fakulty pardubické univerzity Michaela Ledvinová. Podle ní však zvýšení rychlosti nepůjde ruku v ruce s radikální změnou v plynulosti dopravy. Řidičům však pomůže.

Nudná autostráda

„Za situace, která nyní panuje na českých silnicích a dálnicích, nebude mít zvýšení rychlosti takový vliv na plynulost dopravy. Ovlivňuje to hned několik faktorů, například předjíždějící kamiony, které i nyní přispívají k určitému zdržení. A právě na dálnici D11 jich jezdí docela dost,“ nechala se slyšet Michaela Ledvinová a jedním dechem dodala, že v době, kdy je pohyb kamionů na dálnici omezen, bude situace pro řidiče mnohem komfortnější: „Tehdy se cestovní čas může snížit a spokojenost řidičů bude větší. Navíc pak bude méně těch, kteří budou překračovat povolenou rychlost.“ Podle dopravní expertky však dále budou řidičům vznikat časové ztráty. A to z důvodů, které neovlivní. Například náhlých kolon či uzavírek. Co se pak týče výběru dálnice D11, tak u ní Michaela Ledvinová nachází shodu s pohledem ministerstva: „Je to taková „nudná“ dálnice, která má dobré směrové a výškové parametry. Kromě toho má i dobré pohledové rozměry.“

Kdy se však východočeská autostráda osadí novými značkami, není jasné. „Na podzim zašleme vládě novelu zákona, která je nyní v připomínkovém řízení. Poté bude umožnění vyšší rychlosti závislé na délce projednání v parlamentu,“ informovala Lenka Rezková.

Zvýšení rychlosti na dálnicích připravuje Ministerstvo dopravy na úseku D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Klimkovicemi, na D2 od Chrlic až na slovenské hranice a na D11 od obce Jirny do Hradce Králové. Po dokončení modernizace D1 uvažuje i o zvýšení rychlosti na některých úsecích mezi Prahou a Brnem.