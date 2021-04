Kvalitní půda je základem úspěchu každého pěstitele, a čím více humusu obsahuje, tím lépe budou rostliny prospívat. Pak má totiž kyprou strukturu a přitom zadržuje dostatek vody i živin. Tvorbu cenného humusu podpoříme právě tím, že půdu nakrmíme organickými hnojivy. Minerální sice poskytnou rostlinám potřebné živiny, ale na půdní mikroorganismy dobře nepůsobí, zvláště ve vyšších dávkách. A jsou to právě neviditelní pomocníci, kteří stojí za zázrakem zvaným úrodná půda (podobně jako armáda mikroorganismů uvnitř našeho těla, která zásadně ovlivňuje naše zdraví, jak potvrzují i nové výzkumy). Organická hnojiva život v půdě zkrátka podporují.

Dobře vyzrálý kompost je ideálním hnojivem pro rostliny. Surový kompost, kde rozkladné procesy ještě zcela nedoběhly, působí na unavenou půdu jako vzpruha. Těžké půdy jím obohacujeme na podzim, lehké na jaře. Ovšem v sezoně potřebujeme mohutně rostoucí, kvetoucí a plodící rostliny podpořit ještě další várkou živin, ale přihazování kompostu příliš nepomůže, živiny z něj rostliny získají až po delší době. Řešením jsou tekutá organická hnojiva, která si snadno připravíme i doma. Jsou účinná, pro rostliny i půdu mimořádně prospěšná – a jsou zdarma. Účinky kopřivové jíchy a kvašeného drůbežího trusu znali už naši předci a jsou ověřené mnoha generacemi. Jedinou nevýhodou je určitý zápach při přípravě (který však po pár týdnech pomine).

Hnojivo z rostlin

Královnou rostlinných hnojivých jích je všestranná kopřiva. Je bohatá na dusík a poskytuje ideální hnojivo pro nastartování růstu. Pokud nám jde o podporu zelené hmoty (u listové zeleniny, trávy, bambusů aj.), můžeme ji používat po celou sezonu. U plodové zeleniny a květin je v době nasazování květů vhodné přejít na drůbeží trus, protože je ještě bohatší na fosfor a draslík. Ovšem ani kopřiva rozhodně nedodává pouze dusík. Podobně jako výluhy z ostatních rostlin (použít lze jakýkoli plevel, pouze nesmí obsahovat již zralá semena) obsahuje i vzácný zinek, železo, množství stopových prvků, enzymů a dalších látek podporujících vitalitu a odolnost rostlin.

Pro výrobu hnojiva natrháme nebo nasekáme pokud možno mladé, ještě nekvetoucí kopřivy (nevadí ani kopřivová „otava“, která obsahuje dusíku často ještě více). Budeme potřebovat nekorodující nádobu, do níž z poloviny či tří čtvrtin kopřivy napěchujeme a poté ji doplníme vodou, nejlépe dešťovou. Pokud natě nasekáme nebo natrháme na menší kousky, proces zrání bude rychlejší.

Směs necháme kvasit a nádobu přikryjeme pouze pletivem, aby do ní někdo nespadl (úplně zamezit přístupu vzduchu víkem nesmíme). Když výluh přestane pěnit a ztmavne, je připravený. Ve stínu a z celých natí to může trvat měsíc, nasekané kopřivy na sluníčku v širší nádobě uzrají i do dvou týdnů. Pomůže i každodenní promíchání obsahu. Rozloží se pouze část rostlin, zbytek klesne ke dnu a poslouží třeba jako startér kompostu (podobně jako i samotný výluh). Rostliny lze předávkovat i přírodním hnojivem, protože je velmi koncentrované. Před použitím ho proto pro týdenní přihnojování naředíme alespoň v poměru 1:10, u citlivějších rostlin až 1:50.

Jako slabší, ale rovněž posilující hnojivo, které je připraveno za pár hodin, poslouží i silný kopřivový nálev (který je vynikající i jako kondicionér na vlasy, jejichž růst podporuje stejně jako růst zeleniny). Kopřivy nasekáme na menší kousky, naplníme jimi hrnec z poloviny, zalijeme vroucí vodou a necháme luhovat, dokud nevychladne.

Hnojivo z drůbežího trusu

Slepičince jsou zahrádkářův poklad, ale jen pokud s nimi umí správně naložit. Rostliny po nich kvetou a plodí jako divé, ovšem pokud bychom je přihodili přímo k rostli - nám, většinu z nich spálíme. S drůbežím trusem nakládáme stejně jako s kopřivami: necháme ho zkvasit ve vodě. Pokud je v trusu přimícháno trochu slámy, nevadí, před zálivkou bychom měli jíchu stejně přecedit (sláma při rozkladu sice poutá dusík, ale při přípravě hnojiva se tento efekt ani nestihne projevit).

Jícha může být připravená do tří týdnů, někdy i za týden, záleží i na teplotě. Čím je vyšší, tím rychleji proces probíhá, a stejně jako u rostlinných výluhů je prospěšné občasné promíchání. Výsledné hnojivo je opět třeba ředit nejméně 1:10. Rostliny hnojíme večer nejvýše týdně, přičemž by půda při hnojení neměla být vyschlá – pokud je, předem ji napojíme čistou vodou. Správně naředěné hnojivo má barvu slabšího čaje a nezapáchá intenzivně, pouze je trochu cítit.

Pokud nemáme k dispozici trus ze slušného domácího chovu slepic (slepičince není třeba sbírat ve výběhu, slepice jich nadělí do kurníku při nočním hřadování dostatek), můžeme toto hnojivo již připravené jako koncentrát i zakoupit. Podobně účinkuje i trus kachen, krůt či perliček. Extra třídou je trus hmyzožravých vlaštovek a jiřiček, který snadno zachytíme na prkénko, pokud se usídlily pod naší střechou. Podobně se jako exkluzivní hnojivo používá trus netopýrů. Drůbeží trus lze také částečně nahradit kostivalem, který obsahuje velký podíl draslíku. Je účinný, ale i mírný a při výrobě nezapáchá tolik jako ostatní výluhy. Ovšem kostival je vzácnější zboží než kopřiva.

Množství draslíku obsahují i banánové slupky – nasekané je můžeme do výluhu rovněž přidat. Pokud se však nejedná o organicky pěstované banány, může být použití u jedlých plodin sporné kvůli pesticidům na slupkách. Přidat můžeme též přesličku rolní, bohatou na křemík.

Vyzkoušejte také kvasnice

Pivovarské kvasnice (150 ml) vložíme do 10 litrů vody a při - dáme 200 g cukru. Necháme vše 14 dnů kvasit, poté teku - tinu naředíme v poměru 1:10 a zaléváme rostliny. Muškáty (a nejen ty) pokvetou jedna báseň.