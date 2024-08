Toto září dorazí na besedy do knihovny například představitel současné české fantastiky František Kotleta, bavič a herec Lukáš Pavlásek a spisovatel Štěpán Javůrek.

5. 9. 9:00-11:00, pobočka Nové Město

ČTIPÍSKOVO KLUBÍČKO Pravidelný klub pro rodiče a děti od 0 do 3 let v rámci projektu S knížkou do života I

5. 9. 15:00-17:00, pobočka Nové Město

ČTIPÍSKOVO KLUBKO Pravidelný klub pro rodiče a děti od 3 do 6 let v rámci projektu S knížkou do života II

5. 9. 15:00, Deniska

DIGITÁLNÍ HYGIENA Klub aktivních seniorů AKSE

12. 9., 17:00, Deniska

BESEDA S LEOŠEM KYŠOU / FRANTIŠKEM KOTLETOU Vstupné 100 Kč

13. 9., 11:00, Deniska

BESEDA S LUKÁŠEM PAVLÁSKEM Pro děti ZŠ a veřejnost, dospělí vstupné 100 Kč

13. 9., 13:30, loutkové divadlo Srdíčko

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE Ceny vítězům předá Lukáš Pavlásek

17. 9., 18:00, Deniska

BESEDA SE SPISOVATELEM ŠTĚPÁNEM JAVŮRKEM Vstupné 50 Kč

24. 9., 18:00, Deniska

TAJEMSTVÍ TŘINÁCTÝCH KOMNAT Představení literárního sborníku a jeho autorů z Jičínska - Ilony Pluhařové, Václava France, Pavla Velešovského aj.

POČÍTAČOVÉ KURZY (NEJEN) PRO SENIORY

CENA: 60 Kč / 1 lekce

Počítačové kurzy zajišťuje knihovnice Andrea Scháňková v Denisově ul. 504 (bývalý “Tančák”). Na jednotlivé lekce je nutné se předem přihlásit kvůli omezenému počtu počítačových míst, osobně v knihovně, telefonicky na tel. 731 138 946 nebo e-mailem: schankova@knihovna.jicin.cz.

Seznámení s počítačem, základní práce s počítačem 10. 10., 15:00-17:00

Internet 24. 10., 15:00-17:00

Textový editor Word 31.10., 15:00-17:00

Záloha a komprimace dat 14. 11., 15:00-17:00