Standa nekecá. Přišel úplněk a Kozí mejdan je tu. Nemůžu najít kolikátý je to ročník a není to důležité. Standa Penc je v Milkovicích už asi 25 roků. Protože je to nádherné: Bezmasá strava, pečivo, pivo, víno limo a WC zajištěno. Bez stánkařů a dealerů, ochranek a plotů. Vstupné dobrovolné, ceny lidové. Není to nádhera, pivo Nová Paka za 25?

Neviděl jsem ani jednoho papaláše, neslyšel jsem ani jeden projev a nenašel jsem ani tu pokladnu pro dobrovolné vstupné. Zato fousaté pány v kiltech. Podobných, jako nosí anglický král. Rodiny úplné. I s dětmi a pejsky. Spousta pěkných holek a docela dobrých muzikantů. Kdo chce, počká, až na něj přijde řada, zahraje. Kapela, jednotlivci. Ina autorské čtení dojde. Bývalo jich víc.

Jak to Standa dělá? Má myšlenku. Za tou jde Má partu. Tým.. Už od malička. Patřil a patří k revolucionářům, disidentům. Když se ve Starých Hradech chystali prodat zámek, patřil do party, která sehnala argumenty proti. Vydali k tomu noviny. Protože tušli, že centrum kultury padne. Přestanou sem jezdit, vystavovat, hrát významní umělci. Tak mají chodniky, nebo co, za utržený peníz, a mají kýč. Standa Penc taky kandidoval do parlamentu. Ke zvolení mu chybělo 75 hlasů.

Se svým divadlem přijel jsem až v neděli busem do Libáně, do Milkovic odtud na tříkolce a největší zážitek byl vytlačit kopec. Rozhlídnul jsem se, našel stín, požádal dívku o pomoc a ta vzala s sebou i dceru a já měl divadelní tým. Myslím, že se nám vedlo. Holčička, měla největší úspěch, když hrála Déšť. Po představení si hrály i ostatní děti. I s loutkami. Přehrávaly si některé pasáže z divadla mými malými loutkami. Tak to se mi líbilo. Ten zájem. Navádím je, že si také loutky můžou s tátou taky vyřezat. Dostal jsem požadavek hrát ve Vrchlabí, jedna dáma mi řekla, jak to umím dětem pěkně zahrát. Balíme, třídíme scénografii do krabiček. Rozmotávám zamotaný rumpál, kterým Jákob pomocí větrníku čerpal vodu ze studně.

Konečně pivo a pečivo a rozhlížím se. Vokopiště. Okolo stromů, kde je chládek, sedí party. Rodinné, kamarádské, lidské promíchané zvířecími psími. Někteří brnkají, někteří dospávají. Někteří si užívají úžasný výhled na jih do české krajiny. Někteří jen tak žijí. Novináře zajímá JAK žijí.

Dvě dívky už nějaký čas po matuře na turnovské šperkárně. Nedělají šperky. „Já nechci, aby mi někdo říkal, co mám dělat. Já chci dělat to, co já chci.“ Tak nemají pevné zaměstnání. Jen tak si žijí. Nevypadají nespokojeně. „Kdybyste byly v komunistickém režimu, byly byste příživnice.“ „My víme.“ Ptám se na drogy, jako starej blbej fotr. Smějí se. Pak řeknou ať se podívám na televizi, jak tam stát propaguje jinou drogu – alkohol. Frajer v klobouku je tam za hrdinu, když si ťukne drahým nějakým koňakem.

Intelektuálové. S jedním znám se z Lodžie, jezdí tam s malým knihkupectvím. Vybrané knihy. Učí na vejšce v Hradci, kromě toho má malý úvazek na základce. Platy kantorů jsou … . Představuje mi kamaráda. Je z nakladatelství Volvox Globator, jestli si to dobře pamatuju. „Autor má z ceny knihy desetinu,“ dělám moudrého. „Kdyby desetinu, ani to ne. Vysoké procento dostane distribuce. My musíme přizpůsobit nakladatelský plán poptávce. Frčí esoterika.“ Atd.

Před stodolou šachy s figurami po kolena. „Beru ti královnu, říká maminka synovi.“ Ze stodoly

zní bubnování. Ve stodole chládek, klávesy, hoch s klarinetem a holka s provokativním výstřihem s houslemi. Dojdu si na tříkolku pro harmoniku. Takhle jsem si asi nikdy nezahrál. Nebo je to dávno a já zapomněl.

Okopiště se vyprazdňují. Někteří mají pečlivě sbaleno, jiní jen v tom vedru vlečou spačák. Já brzdím trokolku na cestě k silnici a je to snad horší, než ráno tlačit.

V hospodě u Hurychů (ale ten název už si nikdo nepamatuje) v Libáni si radši dávám turka, i když mám chuť na pivo, to by mě asi nevzali do autobusu.