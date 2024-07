Šrámkova Sobotka patří do Sobotky a přiznejme, kolik lidí z města co ví o festivalu? V hospůdce na náměstí (Svijany za 32) řeč je o fotbale, houbách a tom příšerném vedru. Ale velké množství lidí od nás i ciziny přijede, přihlásí se do některé z tvůrčích dílen, pečlivě vybírá z přebohatého programu, vždyť poslední představení, projekce končí až za hluboké noci. Setkání. S těmi, se kterými se vídáme už desítky let. Vzpomínání na ty, se kterými se už pozdravit nemůžeme. Ale kteří k Sobotce patřili a patří. Na Šárku Štenberkovou, dlouholetou vedoucí studia Šrámkova domu, která vychovala mnoho recitátorů, herců, jimž dala základ k celoživotní práci v kutuře. A v osobě jedné z organizátorek Lady Blažejové poslala dnes přednes slova dál.

Och, nesuďme, že když Šrámkovka každoročně úspěšně proběhne, všechno jde hladce. Zdělanci, parta zakladatelů, která se scházela v Šolcově statku už za času Karla Samšiňáka, zdaleka nemusela být ve všem zajedno s mladší generací, například těmi, kteří týden vydávají Raport, noviny které píší o festivalu. Dvanáctičlenná redakce, je složena z lidí mnoha oborů, ne však profesionálních novinářů.

Slavnostní zahájení, které se letos přesunulo do Divadla, či kinosálu na pozvánce vyvolalo u mnohých otazník. Pracují se světlem a zvukem, dozvěděl jsem se a čekal. A dočkal a nezklamaný. Humor, satira, vtip a překvapení. Dvě kytary, jejich melodie, nebo jen improvizované akordy, něco málo převleků, světelné efekty nevtíravé, dívčí půvab, proč to naříct. Improvizace. Humor intelektuální, rozhodně však ne laciný, někde moderní a žádná snaha po křečovité líbivosti.

A nakonec nastoupil Šupka Svěrák ke klavíru, všichni se ukázněně postavili a zněla ta stará dobrá písnička Znám já jeden krásný zámek. I slza ukápla, proč to neříct. Byla i za Alfréda Strejčka, který kdysi zpíval Vysockého. A hlavně učil lidi mluvit krásnou češtinou. Teď poslal aspoň filmový pozdrav.

Poetické odpoledne začalo na Šolcově statku zmíněnou vzpomínkou na Šárku Štenberkovou, pak nastalo obvyklé putování po příjemných místech. Doprovázel flétnový soubor a protivný vítr, který rozevlával partitury na stojanech. Takže klasické kolíčky na prádlo byly nutné. Nevadilo. Šrámkovci se ukázněně přesouvali, nevadilo jim, že pro některé zbylo jen sezení na travičce. Výběr poezie, který připravila Lada se svými žáky byl monotématický, mírně eroticky laděný. Eros se stupňoval úměrně věku interpretů.

A tak začala letošní Šrámkova Sobotka. Tvůrčích dílen všeho druhu a velikostí a žánrů napočítal jsem sedmnáct. V tom čísle je započítána i dětská výtvarná a dětská pohybově dramatická otevřené pro děti od tří let.

Každému podle jeho zájmu.