Sobota byla na martinickém nádraží opravdu živá. Kromě jízdy parní lokomotivou s historickými vagony, která byla samozřejmě hlavním lákadlem, si celý den mohly děti vyrobit buttonek s vlastním nebo železničním motivem a užít si loutková pohádková představení od divadla Kozlík. Pro nejmenší i dospělé byly připraveny také prohlídky Železničního muzea nebo komentované prohlídky v doprovodu hraběte Jana Harracha. V železniční kavárně se pak účastníci mohli občerstvit kávou, studenými nápoji, ale také něčím drobným k snědku.

Na samotnou jízdu vlakem si také rodiny mohly přibalit komiks a průvodce po trati pojizerský Pacifik, zvaný Jízda s hrabětem. Nabízí tipy na aktivity do vlaku i na doma, hravě představí historii trati i její význam a doporučí tipy na výlety ze zastávek.

„Akci jsme si moc užily, i když jsme se s kolegyní prakticky nezastavily. Děti byly z výroby buttonků nadšené a my taky! Jejich rodičům jsme rozdávali propagační a informační materiály o Krkonoších. Například naše nové Turistické noviny nebo průvodce Pojizerským Pacifikem. Byla to opravdu povedená akce a je cítit, že to Spolek železniční historie v Martinicích v Krkonoších dělá srdcem. Hezké taky bylo vidět pohromadě tolik nadšenců a milovníků železnice. Když jsem se jednoho z chlapců zeptala, kam nejraději jezdí vlakem, řekl mi, že úplně kamkoliv, protože není důležité, kam jede, ale to, že jede vlakem. To byl moc hezký moment,” popsala Magdaléna Škapová z destinační společnost Krkonoše (DMO Krkonoše), která akci spoluorganizovala. Jízda historickým vlakem pokračovala bez doprovodného programu i v neděli.

„Byla to úžasná akce, za jejíž přípravu děkuji DMO Krkonoše a také Klubu historie kolejové dopravy. Za skvělou organizaci pak všem dobrovolníkům ze Spolku železniční historie i mimo něj. Byla to radost spolupracovat a těším se na další akce na stanici,” zhodnotil s úsměvem na tváři Petr Pěnička ze Spolku železniční historie.

V průběhu soboty probíhal na martinickém nádraží i ve vlaku průzkum mezi účastníky. „Názor návštěvníků Krkonošských železničních víkendů je pro nás velmi důležitý. Konkrétně tímto průzkumem si chceme ověřit dopady změn v organizaci či samotném programu, které jsme provedli na základě loňského dotazování,“ vysvětlila Eva Šulcová, ředitelka DMO Krkonoše.

Krkonošské železniční víkendy budou v průběhu léta ještě tři. Nejbližší proběhne ve dnech 27. a 28. července proběhne první prázdninový Víkend s Hurvínkem, tedy ikonickým historickým červeným motoráčkem. Návštěvníky akce opět čeká na martinickém nádraží v sobotu doprovodný program.