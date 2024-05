Maloskalská noc oživí areál u fotbalového hřiště bohatým programem pro všechny věkové kategorie. Od neckyády po rockové koncerty, od nafukovacích atrakcí po dárky ke Dni dětí – to vše v sobotu 1. června.

Podívejte se na loňskou neckyádu Maloskalské noci. | Foto: Petr Červa

V pořadí 10. ročník rodinného festivalu Maloskalská noc se uskuteční v sobotu 1. června v areálu u fotbalového hřiště. Akci zahájí tradiční neckyáda, soutěž alegorických plavidel na Jizeře. Motivace k účasti je veliká, každý aktivní účastník obdrží vstupenku na festival zdarma. Startuje se v 10 hodin pod pěší lávkou.

Od 12 hodin se pak otevřou brány areálu festivalu, kde na ty nejmenší čekají nafukovací atrakce a dárek ke Dni dětí. Hodinu po poledni zahájí hudební program děti z Malé Skály a okolí pod vedením učitelky Daniely Nechutné. Ve svižném tempu navážou legendární Waldovy Matušky a pak se můžeme těšit na vystoupení písničkářky Rozálie, nový hudební projekt Šimona Mikeze a zpěvačky Byancy a první vrchol večera nestárnoucí písničkářku Lenku Filipovou.

Večer se ponese v duchu rockenrolu v podání zpívajícího právníka Doctora PP a po něm vystoupí headliner letošního ročníku, česká hardrocková legenda Doga v čele s charismatickým zpěvákem Romanem „IZZI“ Izaiášem. Letošní ročník zakončí turnovská kapela Hitmakers.

Kromě muziky čeká na návštěvníky tradičně bohaté občerstvení, Maloskalské pivo a doprovodné akce pro děti. Pro děti od 6 let je vstup zdarma a do 14 let symbolických 100,- korun. U pokladny zároveň obdrží dárek ke Dni dětí. Maloskalská noc se koná za podpory Libereckého kraje. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v síti Ticketstream a Ticketportal a na místě.