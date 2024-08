Majerovy brzdové tabulky, legenda české akustické alternativy devadesátých a nultých let, vydává dvojalbum Úplněk, které shrnuje a završuje tvorbu kapely z let 1991 až 2008. Podtitul alba „koncert ze studia“ naznačuje, že skladby jsou nahrané živě, bez příkras, tedy v takové podobě, jakou mohou posluchači slyšet aktuálně i na koncertech, včetně vystoupení 8. listopadu ve Valdštejnské lodžii v Jičíně.

„Jsme v úplňku, jsme úplní. Šest alb a sedmdesát pět písní. Trochu jsme odkvetli, dozráli, je totiž podzim. Jsme ale opět čtyři. Oheň, vzduch, voda a země. Nikdo a nic nechybí. Vybrali jsme si písně, které máme nejraději. Vznikaly v rozpětí let 1991 až 2008. Nahráli jsme je znovu, živě a společně, tak, jak by zněly na koncertě. Děkujeme, že jste nás na našich cestách celou tu dobu provázeli. Těšíme se na příští setkávání.“ Dodává k dvoualbu kapela a zve na koncerty do Žatce, Brna, Dyjice, Prahy a Jičína.

Kapela, oceňovaná nejen publikem, ale i hudebními kritiky se opět sešla v původní sestavě, stejně tak, jako pódiu. Je to tady zpět: Hudba v krajině a krajina v hudbě, půlnoční úplněk a skály vyprahlé poledním sluncem, ranní mlha a první večerní hvězda, lidé na cestě a neviditelné bytosti lesa, písně zdánlivě zaniklého starého světa.

Nezaměnitelný zvuk, vymykající se obvyklým hudebním šuplíkům, podle kterého můžete Majerovy brzdové tabulky poznat hned po prvních taktech písně, tvoří alt Andrey Landovské, saxofony či klarinet Víta Kahleho, mandocello či kytara Petra Linharta a violoncello či baskytara Antonína Bernarda.

Nahrávka vznikla v lednu 2024 ve studiu Soundevice pod zvukovým vedením Adama Pakosty. Vychází na labelu Indies MG digitálně ale i ve velkoryse pojatém provedení barevného dvouvinylu s krásným obalem, který obsahuje i texty všech písní. Jedná se dokonce o první vinyl v bohaté diskografii kapely. Základem výtvarného zpracování je obraz Petra Síse, s nímž kapela spolupracovala i na minulých albech, stejně jako s grafiky Karlem Halounem a Luďkem Kubíkem, kteří Sísův motiv z knihy Pilot a Malý princ dále zpracovali a rozvedli. A najdeme zde i fotografii kapely od Bohdana Holomíčka z doby minulé i současné.

Úplněk přináší místy svižný, místy zadumaný „tabulkovský“ průřez dvaadvaceti písní ze všech šesti alb, od Míst častých zjevení (1992) až po Noc ozvěn (2008), kde uslyšíte nejenom hity jako Gabréta, Eliška a vítr či Fabián, ale i málem ztracené perly jako Zabloudíme nebo Malvína z Bretaně.