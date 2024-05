Užít si odpoledne plné zábavy a dozvědět se víc o fungování Dětských lázní, to je záměr Lázní Bělohrad a.s., které zvou širokou veřejnost na Dětský den. V neděli 2. června ve 14:00 otevřou dveře léčebny široké veřejnosti a představí zájemcům přístroje a metody, které v lázních používají. Součástí programu budou i sportovní hry pro děti za hodnotné ceny.

Ilustrační foto | Foto: Lázně Bělohrad a.s.

Dětské lázně poskytují péči pacientům s problémy pohybového aparátu, obezitou, potížemi kožními, neurologickými, a také dětem po onkologických onemocněních. Jako jediné zařízení v Čechách se Lázně Bělohrad a.s. specializují na léčbu gynekologických onemocnění dětí.

„Nejčastěji se staráme o dívky po apendektomii a další častou diagnózou v této oblasti jsou stavy po opakovaných gynekologických zánětech,“ vysvětluje MUDr. Jitka Ferbrová, náměstkyně pro strategii a rozvoj Lázní Bělohrad a. s. a dodává „tato péče je důležitá pro reprodukční funkce udívek v dospělosti.

“Lázně Bělohrad a.s. využívají přírodní léčebnou slatinu a moderní léčebné techniky tak, aby poskytly dětem nejlepší možnou péči a pomohly jim k rychlému uzdravení. „Každé dítě, které přijde do našich lázní, je jedinečné. Usilujeme o to, aby se všem dostalo individuální péče, proto nabízíme širokou škálu léčebných procedur a zajišťujeme i školní výuku. To vše v takřka rodinném prostředí, které se snažíme vytvářet,“ popisuje vrchní sestra Dětských lázní Blanka Bönischová.

O fungování Dětských lázní se může široká veřejnost dozvědět víc už 2. června od 14:00, kdy Lázně Bělohrad a.s. pořádají Dětský den a den otevřených dveří Dětských lázní. Kromě komentovaných prohlídek léčebných prostor program zahrnuje i sportovní aktivity a možnost občerstvení. „Pro dětské návštěvníky máme spoustu zajímavých cen a na zahradě bude stát i skákací hrad,“ láká do Dětských lázní marketingová ředitelka Marie Jarkovská.