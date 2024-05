Na přelomu šestého a sedmého měsíce se uskuteční již 68. ročník Šrámkovy Sobotky. V jeho průběhu se chystá tradičně na sedm desítek pořadů zahrnujících přednášky, autorská a scénická čtení, divadelní představení, poslechové pořady, projekce či formáty vytvořené specificky přímo pro festival.

Zdroj: Deník / Radka TobolkováA máme tu přímo červenec. K němu patří neodmyslitelně jedinečná příležitost a konfrontace hudby dvou generací, tedy hořický The Legends Rock Fest. Jeho součástí bude opět „kuličková soutěž“ o divácky nejúspěšnější kapelu, rovněž nebudou chybět autogramiády a bohatý doprovodný program, s řadou soutěží o hodnotné ceny. Na fesťáku letos vystoupí například Visací zámek, Trautenberk, Horkýže slíže, Doga a další. Velká hudební paráda se chystá v půlce letních prázdnin na Pecce. V rámci dvoudenního festivalu Country Pecka dorazí do místního vyhlášeného kempu opravdu hvězdné obsazení: Věra Martinová, Michal Horák, Kamelot, Rangers nebo Jakub Smolík. Organizátoři považují desátý ročník opravdu za „nejnašlapanější“. Peckovský festival ale již několik let není pouze o country. Do programu se každým rokem zapojují i další interpreti (folk, rock, pop), tím se akce stává přístupná opravdu všem.

Hitem i letošního srpna bude 9. ročník Jičínského Food Festivalu, během kterého se návštěvníci budou moci těšit na všemožné gastronomické zážitky. Připraveno bude přes 70 stánků s pokrmy a nápoji, ochutnat bude možné kuchyně z celého světa. Vedle zástupců restaurací očekávejte oblíbený „street food“, který zaplní zámecký park lákavými vůněmi různých lahůdek. Chybět nebudou také regionální výrobci, minipivovary a vinaři. Jistotou bude i celodenní doprovodný program, od hudebních koncertů, až po hry a soutěže.

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Prázdninový čas znovu uzavře další ročník alternativního festivalu v prostředí barokního letohrádku Lodžie Worldfest. A o tradiční kouzelnou tečku za „létem 24“ se i letos postará dětský festival Jičín – město pohádky. Nad pětidenním programem se bude vznášet vědecký duch v podobě dědy Vševědy. Ten sice nemá magickou hůlku a jiné čáry máry, zato se orientuje ve všemožných pokusech a experimentech. A že bude o zábavu postaráno! Pašák děda Vševěda provede všechny děti, dospělé, přátelé i kmety svými pohádkovými dílnami a workshopy, které budou zábavnou formou propojené s fyzikou, chemií, zdravovědou, kosmologií či přírodovědou. Mimo jiné se návštěvníci mohou těšit na rozmanité trhy, pohádkový průvod s pohádkovými postavičkami, přijede kavárna POTMĚ, na festival zavítá i Sluníčko a Mateřídouška a nebude chybět ani Čtyřlístková parta. Festival je především svátkem pohádky, ale určitě by neměl být jenom prostým rozptýlením. Měl by klást důraz i na lidskou tvorbu, udržení tradic a rozvoj dětských dovedností. A tak je možné, že vše, co děti chtěly vědět o vědě, ale bály se ve škole zeptat, se dozví právě 11. až 15. září 2024.

HradišťanZdroj: Marek Malůšek

Nač se ještě můžete těšit v následujících měsících tohoto roku? V říjnu zavítají do Masaryková divadla v Jičíně stálice české hudební scény Hradišťan a Javory beat, tedy Jiří Pavlica a Hana a Petr Ulrychovi. V roce 2024 budou tyto koncerty svým způsobem jubilejní – Petr se dožívá 80 let, Hanka 75 let a společně pak oslaví 60 společných let na scéně. Listopad zase bude patřit muzikálu a jičínskému vystoupení Dana Hůlky a Kamily Nývltové, které bude doprovázet živý hudební doprovod spolu s tanečníky. No a v prosinci si pro vás připravil okouzlující kolekci jazzových a swingových kusů v koncertní show O lásce a jiných swingových běsech Ondřej Havelka se svými Melody Makers.

Vybrané kulturní akce na Jičínsku pro rok 2024:

7. května – koncert Dalibora Jandy, od 19:00, Jičín

10. května – trojkoncert: Olympic, Brutus, Keks, od 17:00, Jičín

17.-19. května - Valdštejnské slavnosti, Jičín

25. května - Rockový hangár, od 10:30, Jičín

6.-8. června – Culture Reggae Vibez, lom U sv. Josefa, Hořice

15. června – Rockové léto, pivovar Nová Paka

21. června – Svátek hudby, od 15:00, Jičín

29. června až 6. července – Šrámkova Sobotka

18.-20. července - The Legends Rock Fest, areál Zahrada Hořice

26.-27. července - Country Pecka

10. srpna – Jičínský Food Festival

6.-8. září - Lodžie Worldfest, Jičín

11.-15. září – Jičín – město pohádky

7. října – koncert Hradišťan a Javory beat, Masarykovo divadlo Jičín, od 19:00

19. listopadu – koncert Dana Hůlky a Kamily Nývltové, Masarykovo divadlo Jičín, od 19:00

3. prosince – koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, Masarykovo divadlo Jičín, od 19:00