Nejdříve shlédli panoramata ze skokanského můstku u Lomnice nad Popelkou, poté sestoupili na nejnižší rozhlednu (Cimrmanova, výška minus 10 cm) na světě. Ta je zajímavá i tím, že vidět z vesmíru! Dále vyrazili například do Muzea Českého ráje i Muzea socialistkých aut, na Hruboskalsko na další místa. Více už přimo ve videu.

Na českém YouTube kanálu Kluci z Prahy je sleduje více než půl milionu lidí, na anglickém HONEST GUIDE více než milion. „Naším cílem je ukázat podvodníky, natočit je a udělat z nich tak trochu celebrity, aby si na ně co nejvíc lidí dalo pozor a vyhnulo se jim,“ říkají Janek s Honzou. Do své práce investují spoustu času a energie, na druhou stranu přiznávají, že je i dost stresující. „Nejen, že nás nemá v lásce magistrát, protože ukazujeme nekalosti a způsobujeme jim trable, ale nemají nás rádi ani policisté, protože upozorňujeme na věci, co by měli dělat, ale nedělají.“