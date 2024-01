Jak a kde si v našem regionu užít druhý lednový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ilustrační foto | Foto: Michal Fanta

HRADECKO

Noční prohlídka na Hučáku

Kdy: pátek 12. ledna od 17 hodin

Kde: IC Obnovitelné zdroje Hučák

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Průvodci si pro vás připravili večerní prohlídky krásně osvětleného Hučáku i malé vodní elektrárny. A kdy? V pátek 12. ledna 2024. Prohlídky začnou v 17 a 18 hodin. Kapacita prohlídek je omezena na 20 osob a je nutná registrace předem na telefonním čísle 492 122 660 nebo na e-mailu infocentrum.oze@cez.cz.

Hasičský ples

Kdy: pátek 12. ledna od 20 hodin

Kde: Obecní hostinec, Lhota pod Libčany

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Lhota pod Libčany vás srdečně zve na tradiční Hasičský ples. Akce se bude konat v pátek od 20 hodin v sále Obecního hostince ve Lhotě pod Libčany. Zahraje skupina Bylo nás pět. Chybět nebude tradiční tombola. Přejímka darů do tomboly je v den plesu od 16.30 do 17.30 hodin. Vstupenky je možné koupit v předprodeji u pana Jiřího Srpka na telefonním čísle 604 564 461.

Obecní ples na téma slavné dvojice

Kdy: pátek 12. ledna od 20 hodin

Kde: Kulturní dům Černožice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Přijďte si užít netradiční společenský ples s vyhlášením nejlepší slavné dvojice večera. Zahraje kapela Electrophonix. Vstupenky je možné koupit v předprodeji na obecním úřadu Černožic.

Zimní bitva na Rytířském hradišti

Kdy: sobota 13. ledna od 14 hodin

Kde: Rytířské hradiště v hradeckých lesích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Dětský kroužek historického šermu Tesák vás zve na 19. ročník tradiční zimní bitvy z cyklu Dračí setba. V sobotu od 14 hodin na rytířském hradišti v městských lesích započne Bitva barbarů a rytířů, souboje „kruh zrady“. Občerstvení bude zajištěno.

Masopust v Nechanicích

Kdy: sobota 13. ledna od 14 do 19 hodin

Kde: Kulturní dům Nechanice

Proč přijít: Město Nechanice vás zve na masopustní průvod. Ve 14 hodin je sraz masek před Kulturním domem Nechanice, průvod vyjde ve 14.30 hodin a opět skončí u kulturního domu, v něm bude připraveno posezení s hudbou. Zahraje dechová kapela Skleněnka a DJ Jiří Svoboda. U kulturního domu se budou prodávat zabíjačkové speciality.

Sokolský ples

Kdy: sobota 13. ledna od 20 hodin

Kde: Sokolovna, Černilov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: TJ Sokol Černilov vás srdečně zve na Sokolský ples. K tanci zahraje skupina Trop, občerstvení bude zajištěno. Chybět nebude tradiční tombola.

JIČÍNSKO

Galavečer Windstorms

Kdy: sobota 13. ledna od 18.00 hodin

Kde: K-klub-středisko volného času, Jičín

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Večírek se bude konat v Jičíně v K-Klubu (Valdštejnovo nám. 99) a celým večerem nás provede kapela těch nejlepších jičínských hudebníků - Šoumeni. A co vás čeká? Proslov a ocenění hráček, tanec, tombola, dražba zážitků, půlnoční překvapení a na čepu skvělý pivko od zdejšího minipivovaru. Dress code - semi formal.

Dětský karneval

Kdy: pátek 12. ledna od 16.00 do 18.00 hodin

Kde: Dům kultury Koruna, Hořice

Za kolik: vstupné 50 korun za osobu

Proč přijít: Tradiční karneval pro děti nabídne vystoupení pohybových kroužků DDM Hořice, stínové divadlo, tanec, odměny, popcorn, cukrová vata i modelování zvířátek z balónků.

NÁCHODSKO

Den otevřených dveří divadla, radnice a sokolovny

Kdy: v sobotu 13. ledna

Kde: Náchod

Proč přijít: Den otevřených dveří Městského divadla Dr. Josefa Čížka, radnice a sokolovny je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí nahlédnout i do běžně nepřístupných prostor. Zajištěný bude průvodce s odborných výkladem.

Radnice

- prohlídky vždy po 60 minutách 9:30–15:30 hodin

- rezervace není nutná

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

- začátek prohlídek v 9:00, 10:30, 12:00, 13:30 a 15:00 hodin

- nutná rezervace: Městské informační centrum Náchod, tel.: 491 426 060

Sokolovna

- prohlídky vždy po 60 minutách 9:30–14:30 hodin

- rezervace není nutná

54. lidový ples

Kdy: 13. ledna od 20.00 hodin

Kde: sokolovna, Červený Kostelec

Za kolik: Vstupné 150 korun, místenka 20 korun.

Proč přijít: Pro milovníky tance a dobré hudby zahraje Party band Relax. O předtančení se postará TK Akcent z Dobrušky. Předprodej vstupenek je možný v červenokosteleckém papírnictví Ivín.

RYCHNOVSKO

Závod na saních rohatých

Kdy: v sobotu 13. ledna od 12.30

Kde: ve Ski areálu v Černé Vodě (část Orlického Záhoří)

Proč přijít: Tato akce stojí rozhodně za navštívení, určitě se budete bavit. Čeká vás supr retro jízda do časů vašich prababiček a pradědečků. Svah v Černém Záhoří budou brázdit závodníci na rohačkách a někteří se jistě k tomu i stylově dobově obléknou. Samotný závod odstartuje ve 13.00.

Divadelní ples

Kdy: v sobotu 13. ledna od 19.30

Kde: Kulturní dům Týniště nad Orlicí

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Těšte se, že při tomto plese protančíte časoprostorem. Z kterého zrovna vyberete kostým, je na vás. Akce se koná v režii divadelního souboru U.F.O.

Betlémy na zámku

Kdy: do 4. února, od pondělí do pátku od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00, v sobotu, neděli od 14.00 do 16.00

Kde: v zámku v Kvasinách

Vstupné: dobrovolné

Proč přijít: Čeká vás krásná podívaná na množství betlémů z různých materiálů vystavených v atraktivním prostředí kvasinského zámku.

TRUTNOVSKO

Myslivecký ples se skupinou Black Jack

Kdy: sobota 13. ledna od 20.00 hodin

Kde: sokolovna, Dolní Kalná

Proč přijít: Myslivecký spolek BOR Dolní Kalná pořádá tradiční Myslivecký ples. K tanci a poslechu hraje skupina Black Jack. Bude připravená výborná myslivecká kuchyně a bohatá tombola. První cenou je divoké prase.

Dětský karneval s námořníky a piráty

Kdy: neděle 14. ledna od 14.00 hodin

Kde: Malý kulturní sál, Rtyně v Podkrkonoší

Proč přijít: TŠ Bonifác zve všechny malé princezny, superhrdiny, čarodějnice, kosmonauty, mořské víly, hasiče a další pohádkové bytosti v neděli do Malého kulturního sálu ve Rtyni v Podkrkonoší na karnevalovou párty. Děti se mohou těšit na tanečky, hry, soutěže a spoustu zábavy, a to tentokrát s námořníky a piráty.