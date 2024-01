Jak a kde si v našem regionu užít poslední lednový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ilustrační foto | Foto: Petr Vojtěch

HRADECKO

Hradecký Winter Race

Kdy: v sobotu 27. ledna od 11.00

Kde: Biřička na Novém Hradci

Proč přijít: Jeden z největších a nejstarších cyklistických závodů v Hradci Králové je opět tu. Winter race HK 2024 pokračuje v již mnohaleté tradici zimních závodů horských kol v hradeckých lesích. Účastníkům tak nabízí jedinečnou příležitost vypořádat se se zimním terénem a ověřit si svoji kondici v období zimy. Start a cíl bude u rybníku Biřička v Hradci Králové. Závodníci mají na výběr trať o délce 40 km nebo 20 km. Ta vede většinou po lesních cestách, ale je na ní i pár techničtějších úseků. Převýšení je přijatelných 500 metrů.

Jumping party

Kdy: v sobotu 27. ledna od 15.00

Kde: Petrof Gallery v Hradci Králové

Za kolik: 950 korun

Proč přijít: Buďte součástí další netradiční akce, kdy se multifunkční hala opět promění v jumping fitness centrum, tentokrát na téma Alice in Wonderland. Unikátní prostor, ve kterém vytvoříme podzemní svět plný fantazie, kde neplatí běžná pravidla a zákony. Nezapomenutelné místo plné pozoruhodných bytostí připravených vytvořit to pravé Jumping dobrodružství. Čekají vás přes 3,5 hodiny pohádkového Jumpingu vedeného různými instruktorskými styly. Zcela jiný svět, než znáte. Profesionální fotograf a možnost individuálních fotek s pohádkovými rekvizitami. Otevření prostor je ve 14.00.

G ples - večer plný chutí

Kdy: v sobotu 27. ledna od

Kde: v kulturním domě Střelnice v Hradci Králové

Za kolik: 480 korun

Proč přijít: G ples nabízí nejen skvělý společenský večer, ale také širokou a neobvyklou nabídku pokrmů a nápojů. Na 4. ročníku se můžete těšit 4. ročník také na kapelu Electrophonix, taneční skupinu Moving Point a další, večerem provede moderátor Ladislav Vaško.

JIČÍNSKO

Krysáci a zamilovaný Eda

Kdy: neděle 28. ledna v 15.30 hodin

Kde: Masarykovo divadlo, Jičín

Za kolik: vstupné 120 korun

Proč přijít: Divadlo Za2 uvádí pohádku na motivy večerníčku České televize.

A jsou tu zpět. Nerozluční přátelé Hubert, Hodan, Eda a samozřejmě i sádrový trpaslík Ludvíček. Tentokrát vám přinášejí zbrusu nový příběh, ve kterém se budou naši krysáci potýkat s velkým problémem. Eda se nešťastně zamiluje! A aby se snad neuzoufal, navštíví ztřeštěnou housenku psycholožku Anežku a všechno se to začne bláznivě zamotávat. Objeví se i obávaný kocour Bruno.

Hubert se v přestrojení bude snažit Edu probrat a ještě to všechno zkomplikuje sysel Oskar. Jestli chcete vědět, jak to s Edou dopadne, jestli se chcete dobře pobavit, zasmát se a jestli si chcete poslechnout krásné písničky, tak neváhejte a pojďte zase držet palce ušatým hrdinům.

Závod v králičím hopu O ledovou stuhu

Kdy: sobota 27. ledna

Kde: Sportovní hala, Hořice

Proč přijít: Český svaz chovatelů – Klub králičí hop pořádá kvalifikační závod na MČR 2024 v králičím hopu O ledovou stuhu. Vyhlášené oficiální disciplíny jsou: střední, těžká a elitní rovinka, střední, těžký a elitní parkur, skok vysoký a skok daleký. Závodit se bude na koberci o rozloze 40 x 14 m.

Předpokládaný program:

7:00 - 7:45 Registrace a přejímka zvířat, trénink

8:00 - 11:00 Rovinná dráha

11:00 - 12:00 Skok daleký

12:00 - 17:00 Parkur

17:00 - 18:00 Skok vysoký

18:00 Vyhlášení výsledků

NÁCHODSKO

Architektura kolem nás

Kdy: sobota 27. ledna od 14.00 do 16.00 hodin

Kde: Muzeum Náchodska, Náchod

Za kolik: vstup je zdarma

Proč přijít: Workshop inspirovaný architekturou náchodských budov a na nich uplatňovanými styly převážně 19. a 20. století se koná v sobotu 27. ledna od 14 do 16 hodin. V první části si projdete centrum města a budete detailně zkoumat a zaznamenávat různé prvky na jednotlivých budovách. Ve druhé části se přesunete k tvůrčí práci architekta a každý si vytvoří vlastní ideální budovu.

Zúčastnit se můžete obou částí, nebo jen jedné z nich. První začíná ve 14 hodin, druhá v 15 hodin. Workshop je vhodný pro všechny věkové kategorie.

6. ples města Červený Kostelec

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00 hodin

Kde: Sokolovna, Červený Kostelec

Za kolik: Na stání 170 korun, místenka 200 korun.

Proč přijít: Město Červený Kostelec a Městské kulturní středisko vás srdečně zvou na 6. ples města Červený Kostelec. Ples bude opět ve znamení předávání cen červenokosteleckým rodákům, kteří svou činností přispívají k dobrému jménu města. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program, nebo soutěž o hodnotné ceny. Večerem bude provázet moderátor Českého rozhlasu Vltava František Šedivý a k tanci zahraje hudební skupina HF Band a KoALA párty band. Předprodej vstupenek v regionálních infocentrech a online www.mksck.cz.

RYCHNOVSKO

Maškarní taneční zábava

Kdy: v sobotu 27. ledna od 19.00

Kde: ve Spolkovém domě Školka v Merklovicích

Za kolik: v kostýmu 100 korun, ve společenském oděvu 200 korun

Proč přijít: Užijete si taneční zábavu na téma filmové a pohádkové postavy. Nebude chybět ani tombola. Na akci zve SDH Merklovice.

Nadechnout se života

Kdy: v neděli 28. ledna od 19.00

Kde: v Kulturním centru v Týništi nad Orlicí

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Nadechnout se života je další psychologická hra slavného britského dramatika Davida Harea. Rozvíjí v ní to, co mu tak skvěle fungovalo ve Skleněném stropu - časově sevřený souboj dvou silných osobností, které se po letech setkávají, aby si vyřídily účty s minulostí, s tím druhým i sami se sebou. Tentokrát ale psychologicky vybroušený dialog Hare nenapsal pro milence, ale pro dvě stárnoucí sokyně - milenku a manželku. Hraje Divadlo Ungelt.

TRUTNOVSKO

Historický závod rohaček – Memoriál Josefa Tylše

Kdy: neděle 28. ledna od 10.00 hodin

Kde: Malá Úpa

Proč přijít: Tradiční závod historických saní rohaček je zimní zábava, která baví nejen soutěžící, ale také diváky v areálu U Kostela.

I letos se budete moci zúčastnit historického závodu, který se skládá ze sjezdu na rohačkách, svozu slámy, přeříznutí polínka starou pilou kaprovkou, ale také z hodnocení nejhezčího historického kostýmu celého týmu. Těšte se na tradiční kostýmy, krásné historické rohačky, hudbu, místní krkonošské pokrmy a spoustu další zábavy! Posádky se mohou hlásit na info@pomeski.cz nebo volat na 775 580 395.

Indiánský dětský karneval

Kdy: neděle 28. ledna od 14.30 do 17.30

Kde: Národní dům, Hostinné

Za kolik: Karnevalové vstupné 70 korun, dítě 50 korun.

Proč přijít: Vezměte kostýmy a přijďte na indiánský dětský karneval. Můžete se těšit na soutěž o ceny, společenský balónkový tanec, hry i opičí tanec.