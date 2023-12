Jak a kde si v našem regionu užít poslední letošní víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Na Nový rok si lidé mohou přijít zazvonit pro štěstí na zvoničku na vrcholu Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. | Foto: Jan Bartoš

HRADECKO

První den spolu

Kdy: v pondělí 1. ledna, program začne od 16.00

Kde: na Velkém náměstí v Hradci Králové

Proč přijít: V odpoledních hodinách se Hradečané sejdou na Velkém náměstí, aby si společně užili koncert, vychutnali čaj nebo punč a čočkovou polévku, kterou zde podává vedení města. Ohňostroj letos nahradí moderní videomapping, který návštěvníci uvidí na budově staré radnice. S ohledem na velký zájem o tuto tradiční akci se město rozhodlo uskutečnit promítání rovnou dvakrát - v 18.00 a v 19.00.

Cesta za miliardou sluncí

Kdy: pátek 29.prosince od 18:30 do 20:00 hodin

Kde: Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

Proč přijít: V digitálním planetáriu se nejprve podíváte na aktuální noční oblohu bez světelného znečištění. Následně podniknete virtuální cestu do vesmíru. V poslední části programu zhlédnete celooblohovou filmovou projekci Cesta za miliardou sluncí.

Veřejné bruslení

Kdy: od 28. do 30. prosince od 15.00 do 16.30 hodin, 31. prosince od 10.00 do 11.30 hodin

Kde: zimní stadion, Hradec Králové

Za kolik: dospělí a mládež nad 10 let - 60 korun, děti do 10 let - 30 korun, doprovod - 10 korun

Proč přijít: Bruslení pro veřejnost v Hradci Králové provozuje v malé hale zimního stadionu královéhradecký hokejový klub. Bruslí se vždy o víkendu v časech, které zveřejňuje hokejový klub. Za případné změny ručí provozovatel veřejného bruslení.

Přivítání nového roku 2024

Kdy: 1. ledna 2024 v 16.00 hodin

Kde: Masarykovo náměstí před radnicí, Třebechovice pod Orebem

Proč přijít: Přivítání nového roku 2024 starostou města Romanem Drašnarem. Společně vystoupí Žesťový soubor ZUŠ Třebechovice pod Orebem pod vedením Stanislava Saláška.

JIČÍNSKO

Muzeum s vůní perníku

Kdy: do 5.ledna 2024 od 17.00 do 16.30 hodin

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici

Proč přijít: Vánoční výstava Dany Holmanové. České Vánoce si bez vůně a chuti perníčků už ani neumíme představit… Zavítejte do provoněného železnického muzea na vánoční výstavu kouzelných perníků, které pro vás navrhla, upekla a nazdobila Dana Holmanová z Třebihošti nedaleko Miletína. Její neopakovatelná perníková díla si svou dokonalou krásou a ženskou něhou nezadají s uměleckými díly. Za svou tvorbu, ve které rozvíjí dlouhou českou perníkářskou tradici, získala autorka mimo jiné významná řemeslná ocenění „Nositelka tradic“ a „Zlatý kolovrat“.

Skříňový betlém - výstava

Kdy: do 5.ledna 2024 od 10.00 - 18.00 hodin

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Proč přijít: Výstava originálního betlému přímo ve Valdštejnské lodžii.

Vánoční koncert

Kdy: sobota 30. prosince v 15.00 hodin

Kde: Kostel Narození Panny Marie

Za kolik: vstupné 350 korun

Proč přijít: Vánoční koncert s vynikajícími interprety, kteří nám přinášejí prožitek v podobě nejznámějších vánočních koled z celého světa v tento neopakovatelný čas Vánoc. Vystoupí rakousko-brazilský barytonista Miguelangelo Cavalcanti, který je sólistou Opery Národního divadla, dále česká operní pěvkyně Noema Erba působící převážně v zahraničí a Martin Levický, korepetitor Opery Národního divadla, klavírista, který již v dětských letech dosáhl vítězství v národních i mezinárodních klavírních soutěžích.

NÁCHODSKO

Silvestrovský křest začínajících otužilců – Sejdeme se na Metuji aneb česko-polské morsování

Kdy: 31.prosince od 13.00 hodin

Kde: Denisovo nábřeží, máchadlo za obchodní akademií, Náchod

Za kolik: vstupné se neplatí

Proč přijít: Tradiční silvestrovská akce pro všechny příznivce otužování, ale i diváky. Křest začínajících otužilců pořádá sportovní klub dálkového a zimního plavání Výtahy Náchod - Metujští tygři. Sraz účastníků je ve 12:30 hodin v šatnách tělocvičny Střední průmyslové školy stavební, kde se všichni přestrojí do veselých masek. Od 13:00 hodin pak vyjde krátký průvod k máchadlu pod splavem na Denisově nábřeží, kde budou noví odvážlivci pokřtěni ledovou vodou řeky Metuje.

Silvestrovské střelby 2023

Kdy: neděle 31. prosince ve 14.00 hodin

Kde: Pevnost Josefov - Ravelin no. XIV

Proč přijít: Nenechte si ujít střelby z kasematních a polních kanónů historických jednotek. Pro veřejnost bude otevřený objekt a muzeum Bastion 10, který bude přístupný přímo z Ravelinu. Dále budete mít možnost podívat se do muzea na Ravelinu 14 a podzemních chodeb. Připravený bude i stánek s občerstvením.

Pojďte s námi do Betléma

Kdy: do 7. ledna 2024

Kde: Stará škola Dřevěnka, Police nad Metují

Proč přijít: I v letošním roce můžete navštívit vánoční výstavu v prostorách Staré školy Dřevěnky. Přijďte se podívat na výstavu betlémů ze sbírek Muzea Náchodska nazvanou Pojďte s námi do Betléma. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.

Novoroční běh: Bažantnice - Ratibořice

Kdy: 1. ledna 2024 od 11.00 do 12.30 hodin

Kde: sraz u vstupu do Bažantnice v 11 hodin, Ratibořice

Proč přijít: Jak na Nový rok… Vyrazte se Střediskem volného času Bájo, které akci pořádá, poklusem vstříc roku 2024 plnému síly a zdraví. Zaběhnete si Bažantnicí k Zámku Ratibořice, kde se posilníte na zpáteční cestu, která, když počasí dovolí, povede při okraji lesa nad Bažantnicí na kopec Vinice. Trasa bude dlouhá 4,4 - 4,7 km.

Silvestrovský sjezd na čemkoliv

Kdy: neděle 31. prosince

Kde: Smetanovy sady, Červený Kostelec

Proč přijít: Přijďte se poslední den v roce zasmát a pobavit. Registrace netradičních vozidel bude od 9:30 hodin, akce začíná o půl hodiny později., Masky jsou vítány!

Dětský silvestr aneb Silvestrovské rodinné odpoledne

Kdy: neděle 31. prosince v 15.00 hodin

Kde: Husovo náměstí, Nové Město nad Metují

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čeká vás bohatý program:

• soutěže pro děti o zajímavé ceny

• vystoupení kouzelníka Jiřího Hadaše

• přípitek „Rychlými špunty“

• ohňostroj a mnoho další zábavy

Pro děti je připraven čaj a párek v rohlíku zdarma!

RYCHNOVSKO

Tradiční ohňostroj

Kdy: v neděli 31. prosince od 18.00

Kde: na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí

Proč přijít: Přijďte se rozloučit s rokem 2023 na týnišťské náměstí a užijte se podívanou na pestrý ohňostroj. Akci pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Novoroční trhy a ohňostroj

Kdy: v pondělí 1. ledna

Kde: na Jiráskově náměstí a Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí

Proč přijít: První den nového roku od 14.00 do 20.00 bude patřit na kosteleckém Jiráskově náměstí Novoročním trhům. Na Palackého náměstí potom od 18.00 vypukne novoroční ohňostroj. Jeho tématem bude tentokrát Pod hvězdami duha.

Novoroční vycházka ke kaštánku

Kdy: v pondělí 1. ledna ve 13.00

Kde: před budovou bývalé školy v Hlinném

Proč přijít: Nová tradice v Hlinném stále pokračuje už sedmým ročníkem. Pořadatelé vzkazují: Popřejeme si navzájem a vydáme se po místní komunikaci směrem k Osečnici, kde vpravo v polích stojí místní dominanta, solitérní strom jírovce koňského - kaštánek. Dojdeme k němu pomalou chůzí za více jak půlhodiny. Tady necháváme ptáčkům a zvířátkům něco dobrého k snědku v podobě slunečnicových semen, jablek, kaštanů, lojových koulí a dalších dobrot. Osvědčila se i nějaká domácí dobrota pro zahřátí účastníků. Loni se nás sešlo 22. Pojďme společně letos překonat tento zatím největší počet účastníků. Budeme se na vás těšit.

Novoroční pochod

Kdy: v pondělí 1. ledna mezi 13.00 a 14.00

Kde: start ze sokolské zahrady v Častolovicích

Proč přijít: Novoroční pochod v okolí Častolovic vede po trase dlouhé 4 km. Začátek a konec je na Sokolské zahradě (na výstavišti). Je připravena pochodová trasa jak do nepohody, tak i pro pěkné počasí. Prezentace a start se bude konat v zahrádkářském domě v Častolovicích, kde každý obdrží nejen mapku pochodu, ale i krátký popis trasy a další pokyny. Pochod se koná za každého počasí. Celá trasa bude označena. V cíli každý účastník dostane malé občerstvení a upomínkový list. Nenáročná trasa je připravena pro mladé i dříve narozené. Vede krásnou přírodou. Zváni jsou všichni, co se chtějí po silvestru projít na čerstvém vzduchu.

TRUTNOVSKO

Novoroční zvonění na Stezce

Kdy: 1. ledna 2024

Kde: Janské Lázně, Stezka korunami stromů Krkonoše

Proč přijít: Stezka se na své návštěvníky těší každý den od 9:30 do 16:00 hodin. Pokud se pro svůj výlet rozhodnete zvolit Nový rok, na vrcholu Stezky na vás bude čekat zvonička, kde si můžete zazvonit pro štěstí do dalšího roku. Přijďte 1. ledna 2024, ohlédněte se s přáteli či rodinou za rokem uplynulým a slavnostně přivítejte ten nadcházející. Chybět nebude ani tradiční čočková polévka, kterou vám připraví místní restaurace, aby se vás v následujícím roce drželo nejen štěstí ale i peníze. Na Nový rok si ji můžete dát zdarma a po výstupu vás příjemně zahřeje.

Vánoce na Doteku

Kdy: po celý prosinec

Kde: Ekocentrum DOTEK, Horní Maršov

Proč přijít: Během celého prosince na DOTEKu můžete navštívit:

-Smolíkův pohyblivý Betlém

-netradiční vánoční výstavu s programem pro děti “Vánoce a zvířátka”

-zážitkové stezky a questy po okolí

-loutkové divadlo pro děti

-prohlídky areálu a renesančního kostela

-dílničky pro děti

Otevřeno denně 9-17.

Otevírací doba o svátcích:

31. 12. od 9:00 do 15:00

1. 1. 2024 od 10:00 do 17:00

Novoroční výstup na Rýchory

Kdy: 1. ledna 2024

Kde: Žacléř

Proč přijít: Již 38. ročník tradičního hvězdicového výstupu ze Žacléře na Rýchorskou boudu, diplomy budou k zakoupení v cíli od 10:00 do 14:00 hodin.