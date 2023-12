Jak a kde si v našem regionu užít další prosincový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ilustrační foto | Foto: Viktor Patočka

HRADECKO

Vánoční trhy v Novém Bydžově

Kdy: pátek 15. prosince od 9 do 16 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Nový Bydžov

Proč přijít: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov si pro vás připravila prodej svátečního cukroví, řeznických výrobků, medu, staročeských bramboráků, teplé polévky a guláše, škvarkovou pomazánku, vánoční vazby, svícnů a dalších drobností, ze kterých mohou být i vánoční dárky.

Vánoce na Hrádku u Nechanic

Kdy: do neděle 17. prosince

Kde: Zámek Hrádek u Nechanic

Proč přijít: Od 2. do 17. prosince 2023 se ve vánočně vyzdobených interiérech zámku Hrádku u Nechanic seznámíte s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Zjistíte, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavé věci, týkající se těchto svátků. Vše o prohlídkách zámku a vstupném se dozvíte na webu Hrádku u Nechanic: https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs/akce/75964-vanoce-na-hradku

Na zámku si také užijete sobotní vánoční koncerty. Chystaná jsou vždy dvě vystoupení - v 18 a v 19.30 hodin. Kapacita sálu je omezena, pořadatelé doporučují rezervaci na telefonním čísle 495 441 244.

Program koncertů:

16. prosince - NOVOBYDŽOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR

Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční

Kdy: neděle 17. prosince od 15 hodin

Kde: Evangelický kostel, Třebechovice pod Orebem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Tato hudba provází Vánoce již 227 let: Česká mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby poprvé zazněla roku 1796. Proč ji máme tak rádi a čím nás dojímá, i když ji slyšíme třeba posté? Odpověď můžete zkusit najít v třebechovickém evangelickém kostele na Masarykově náměstí. Účinkují: Orchestr ZUŠ Týniště nad Orlicí a sbor Carmina z Rychnova nad Kněžnou a sólisté pod taktovkou ředitele ZUŠ Týnistě nad Orlicí Mgr. Pavla Plašila.

Adventní zpívání

Kdy: neděle 17. prosince od 16.30 hodin

Kde: Evangelický kostel u soudu, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Třetí adventní neděli ozvláštní koncert uskupení Hradecké komorní tucteto před evangelickým kostelem vedle krajského soudu v Hradci Králové. Adventní pozdrav přijde pronést primátorka města Pavlína Springerová a diecézní biskup Jan Vokál. Od 17 hodin bude pokračovat koncert v kostele.

Vánoční trhy v Hradci Králové

Kdy: do 22. prosince

Kde: Velké náměstí, Hradec Králové

Proč přijít: Druhý ročník hradeckých trhů. Prostory Velkého náměstí se do 22. prosince zaplní prodejními stánky, atrakcemi a scénami s bohatým kulturním programem. Na webu www.vanocevhradci.cz se dozvíte veškeré podrobné informace.

Pietní shromáždění

Kdy: neděle 17. prosince od 15 hodin

Kde: náměstí Svobody, Hradec Králové

Proč přijít: Pietní shromáždění k 81. výročí transportů židovských spoluobčanů vypravených z Hradce Králové se koná pod záštitou primátorky a za účasti primátorky Hradce Králové, ministra pro evropské záležitosti, představitelů Židovské obce v Praze, Federace židovských obcí, organizace Post Bellum a Univerzity Hradec Králové. Při vzpomínkovém programu zazní rovněž interpretace židovských melodií na klavír a housle.

Stříbrná neděle na chlumeckým rynku

Kdy: neděle 17. prosince od 10 do 16 hodin

Kde: Klicperovo náměstí, Chlumec nad Cidlinou

Proč přijít: Těšit se můžete na vánoční jarmark a stánky lidových řemesel, teplé nápoje a občerstvení. Bohatý a veselý kulturní program zaručen. Vystoupí: 13.00 Vilgošová Trhoňová Duo, 13.30 Vivat Fanfara, 14.00 Chrámový sbor Chlumec nad Cidlinou, 14.30 Eskimo Chlumec. Na místě bude Betlémské světlo.

JIČÍNSKO

Muzeum s vůní perníku

Kdy: do 5.ledna 2024 od 17.00 do 16.30 hodin

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici

Proč přijít: Vánoční výstava Dany Holmanové. České Vánoce si bez vůně a chuti perníčků už ani neumíme představit… Zavítejte do provoněného železnického muzea na vánoční výstavu kouzelných perníků, které pro vás navrhla, upekla a nazdobila Dana Holmanová z Třebihošti nedaleko Miletína. Její neopakovatelná perníková díla si svou dokonalou krásou a ženskou něhou nezadají s uměleckými díly. Za svou tvorbu, ve které rozvíjí dlouhou českou perníkářskou tradici, získala autorka mimo jiné významná řemeslná ocenění „Nositelka tradic“ a „Zlatý kolovrat“.

Adventní akce v Jičíně

Kdy: sobota 16. prosince

Kde: Jičín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Valdštejnově náměstí u kostel sv. Jakuba se v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin chystá představení Od Martina až po Vánoce – v písni, tradici a pranostice. Můžete se těšit na pouliční umění, muzikanty z Podkrkonoší i Lesní školku Ostružinku.

Od 16.00 zahrají v parku u zámku The Broosters, následuje od 17.00 koncert kapely A BaSta.

Další pozvánky najdete Z D E:

NÁCHODSKO

Pojďte s námi do Betléma

Kdy: do 7. ledna 2024

Kde: Stará škola Dřevěnka, Police nad Metují

Proč přijít: I v letošním roce můžete navštívit vánoční výstavu v prostorách Staré školy Dřevěnky. Přijďte se podívat na výstavu betlémů ze sbírek Muzea Náchodska nazvanou Pojďte s námi do Betléma. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.

Adventní trh v broumovském klášteře

Kdy: neděle 17. prosince od 8.30 do 13.00 hodin

Kde: areál kláštera v Broumově

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Tradiční Adventní trh se koná v areálu národní kulturní památky broumovského kláštera. Přijďte si s rodinou, přáteli či kolegy vychutnat krásnou předvánoční atmosféru spojenou s prodejem kvalitních regionálních produktů. Občerstvení bude zajištěno.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

9:30 a 11:30 | Příběh stromů - lesní opera pro nejmenší

Autorská loutková inscenace souboru Geisslers Hofcomoedianten a divadla Vocaď Pocaď plná známé i méně známé barokní hudby je určena pro děti od 3 let i jejich rodiče. Je inspirovaná výzkumem a dílem německého lesníka Petera Wohllebena a volně motivem oblíbeného stromu (latinsky Fagus = buk) hraběte Šporka, významného mecenáše umění. Představení se bude konat v Klenbovém sále broumovského kláštera (na místě bude značeno) a hraje se ve dvou časech. Vstupné je dobrovolné.

10:00–12:00 | Adventní dílna pro rodiny s dětmi

Tisk originálních motivů na bavlněné tašky, které můžete věnovat třeba jako dárek k blížícím se Vánocům. Materiál na tisk včetně tašky bude na místě k dispozici. Koná se v prostorách Skriptoria.

9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 | Prohlídky broumovského kláštera

Během trhu je zároveň možné navštívit prohlídkový okruh broumovského kláštera odhalující nejkrásnější interiéry této barokní památky: vzácně dochovanou klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky knih, refektář s kopií Turínského plátna či bohatě zdobený klášterní kostel sv. Vojtěcha.

RYCHNOVSKO

Vánočně na Kopečku

Kdy: v sobotu 16. prosince

Kde: na Kopečku v Bartošovicích v Orlických horách od 10.00 do 17.00

Proč přijít: Těšte se na ukázky tradičních řemesel, občerstvení, vánoční dobroty i tradiční českou zabijačku. Nakoupit si můžete výrobky držitelů certifikátu Orlické hory – originální produkt. V 10 hodin proběhne požehnání řemeslníkům a od 11 hodin je na programu Muzicírování se Sborem z hor. K návštěvě zve i Základní škola speciální, kde se koná den otevřených dveří.

Podvečerní adventní prohlídky zámku

Kdy: 15. prosince od 18.00 a 18.30

Kde: na zámku Opočno

Za kolik: základní 160 korun, snížené 130 korun, děti od 6 do 17 let 50 korun, do 5 let zdarma

Proč přijít: Vychutnáte si prohlídky I. patra zámku s adventní atmosférou po setmění s poutavým výkladem průvodce. Vstupenky jsou k zakoupení on-line (jako XIV. Zkrácená vánoční prohlídka) nebo v pokladně zámku do vyprodání kapacity.

Advent na zámku

Kdy: 16. a 17. prosince 2023 od 10.00 do 15.00.

Kde: na zámku Opočno

Za kolik: základní 160 korun, snížené 130 korun, děti od 6 do 17 let 50 korun, do 5 let zdarma

Proč přijít: Zažijte čas adventu dob dávno minulých. Dozvíte se, jak slavila tento čas konce roku zámecká šlechta, kdy a odkud se vzal vánoční stromeček, jak si advent užívaly děti a jak dospělí…

Živý betlém

Kdy: v sobotu 16. prosince od 14.00

Kde: na Trčkově náměstí v Opočně

Proč přijít: Kromě připomínky vánočního příběhu zazní zpěvy dětí ZUŠ Luboše Sluky Opočno. Po celý den bude možné si prohlédnout zvířata před kaplankou. Na akci zve Římskokatolická farnost – děkanství Opočno.

Rosu dejte, ó nebesa

Kdy: v sobotu 16. prosince od 15.00

Kde: v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově

Proč přijít: Adventní koncert ZUŠ Open pro Neratov zpestří předvánoční čas v neratovském kostele. Představí se žáci z několia základních uměleckých škol i pražské konzervatoře Jana Deyla. Vystoupí sopranistka Irena Pohl Houkalová a soubor barokní hudby Villanella.

Česká mše vánoční J. J. Ryba

Kdy: v sobotu 16. prosince od 16.00

Kde: v kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Proč přijít: Vystoupí sólisté a sbor Carmina, Carmina alta a absolventi RDS, orchestr – žáci, absolventi a učitelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou.

Sousedské setkání

Kdy: v neděli 17. prosince od 14.00

Kde: kaple Proměnění Páně, Trávník v Rychnově nad Kněžnou

Proč přijít: Čekat tu na vás budou stánky s rukodělnými výrobky, občerstvením, postaráno je o hudební doprovod a kdo chce, může se vydat na vycházkovou hru Hledání betlémské hvězdy.

Vánoční koncert s Waldemarem

Kdy: v pátek 15. prosince od 18.00

Kde: v Sýpce – muzeu Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách

Za kolik: v předprodeji 180 korun, na místě 200 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na koncert dvojníka Waldemara Matušky - Vladimíra Nerušila, poprvé v prostorách muzea Sýpka. Předprodej vstupenek v informačním centru.

TRUTNOVSKO

Zvířátka a Vánoce

Kdy: do 7. ledna 2024, po oba víkendové dny od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: Ekocentrum DOTEK, Horní Maršov

Proč přijít: Netradiční vánoční výstava s programem. Chcete se dozvědět, jaká zvířátka tradičně souvisí s Vánocemi u nás i ve světě? A jak je v zimě můžeme obdarovat? Část probíhá venku a část uvnitř. Děti si vyrobí a odnesou dárek pro zvířátka.

Adventní svařák pod Sněžkou

Kdy: sobota 16. prosince ve 13.00 hodin

Kde: silnice pod Penzionem Veronika, Pec pod Sněžkou

Proč přijít: Vychutnejte si klidnou vánoční atmosféru v adventním čase na zasněžených horách.

Na stáncích budou i lokální řemeslné produkty značky Krkonoše originální produkt, živý betlém a bohatý doprovodný program pro dospělé i děti. Přijďte ochutnat a ohodnotit adventní svařáky a zjistit, který je ten nejlepší.

Program:

soutěž o nejlepší adventní svařák

13:00 děti zazpívají koledy

16:30 koncert na klávesy a zpívání koled s Markem Šulcem a Vladimírem Šrámkem

soutěže a hry pro děti

dětská soutěž v ochutnávání horkých nealkoholických nápojů

živý betlém se zvířaty