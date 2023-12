Jak a kde si v našem regionu užít druhý prosincový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ilustrační foto | Foto: Ondřej Vraštil

HRADECKO

Vánoce na Hrádku u Nechanic

Kdy: do neděle 17. prosince

Kde: Zámek Hrádek u Nechanic

Proč přijít: Od 2. do 17. prosince 2023 se ve vánočně vyzdobených interiérech zámku Hrádku u Nechanic seznámíte s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Zjistíte, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavé věci, týkající se těchto svátků. Vše o prohlídkách zámku a vstupném se dozvíte na webu Hrádku u Nechanic: https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs/akce/75964-vanoce-na-hradku

Na zámku si také užijete sobotní vánoční koncerty. Chystaná jsou vždy dvě vystoupení - v 18 a v 19.30 hodin. Kapacita sálu je omezena, pořadatelé doporučují rezervaci na telefonním čísle 495 441 244.

Program koncertů:

9. prosince - POUTNÍCI

16. prosince - NOVOBYDŽOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR

Vánoce ve skanzenu

Kdy: 9. a 10. prosince od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Podorlický skanzen Krňovice, Třebechovice pod Orebem,

Proč přijít: Tradiční pohodová předvánoční akce ve skanzenu. Přijďte si užít atmosféru vánočně vyzdobených interiérů a expozic, ochutnat tradiční vánoční pokrmy, nefalšovaný punč, čerstvý chléb z historické pece nebo se zúčastnit některé z našich dílniček (vánoční ozdoby, perníčky, zvonečky apod.).

Vánoční trhy v Hradci Králové

Kdy: 8. prosince až 22. prosince

Kde: Velké náměstí, Hradec Králové

Proč přijít: Druhý ročník hradeckých trhů. Prostory Velkého náměstí se ve dnech od 8. do 22. prosince zaplní prodejními stánky, atrakcemi a scénami s bohatým kulturním programem. Na webu www.vanocevhradci.cz se dozvíte veškeré podrobné informace.

Betlémské trhy

Kdy: sobota 9. prosince od 10.00 do 16.30 hodin

Kde: Masarykovo náměstí a Třebechovické muzeum betlémů, Třebechovice pod Orebem

Za kolik: vstupné na trhy zdarma, zpoplatněný bude vstup do muzea

Proč přijít: Tradiční akce opět nabídne atmosféru staročeských Vánoc, bohatý vánoční kulturní program, zvířátka z betléma, desítky řemeslných stánků i prohlídky muzea. Projížďky na velbloudovi a oslících.

JIČÍNSKO

Muzeum s vůní perníku

Kdy: do 5.ledna 2024 od 17.00 do 16.30 hodin

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici

Proč přijít: Vánoční výstava Dany Holmanové. České Vánoce si bez vůně a chuti perníčků už ani neumíme představit… Zavítejte do provoněného železnického muzea na vánoční výstavu kouzelných perníků, které pro vás navrhla, upekla a nazdobila Dana Holmanová z Třebihošti nedaleko Miletína. Její neopakovatelná perníková díla si svou dokonalou krásou a ženskou něhou nezadají s uměleckými díly. Za svou tvorbu, ve které rozvíjí dlouhou českou perníkářskou tradici, získala autorka mimo jiné významná řemeslná ocenění „Nositelka tradic“ a „Zlatý kolovrat“.

Divovánoce 2023

Kdy: sobota 9. prosince od 14.00 hodin

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Za kolik: vstupné na místě: rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) - 650 korun, dospělé vstupné - 270 korun, dětské vstupné (6 let a výš) - 150 korun

Proč přijít: Netradiční adventní akce pro celou rodinu v prostorách barokní památky s vánočními dílnami, divadly, koncerty a neobvyklým živým betlémem.

14.00 - 17.00 ADVENTNÍ TRH

14.00 - 17.00 DIVODÍLNY

14.00-15.30 TRŽIŠTĚ PŘÍBĚHŮ

14.30 ANDĚLÍČEK TONÍČEK - Buchty a loutky

14.30 JAK ŠEL JEŽÍŠEK DO SVĚTA - Jakub Folvarčný

14.30 VLOČKY - Anička a Letadýlko

15.30 DIVOBETLÉM

16.00 JIŘÍ WEHLE

16.00-17.30 TRŽIŠTĚ PŘÍBĚHŮ

16.30 ANDĚLÍČEK TONÍČEK - Buchty a loutky

16.30 JAK ŠEL JEŽÍŠEK DO SVĚTA - Jakub Folvarčný

17.30 DIVOBETLÉM

18.10 Vernisáž výstavy ANDĚL V KULICHU

18.30 BEATA BOCEK

20.00 HOLINKY

Další pozvánka najdete Z D E:

NÁCHODSKO

Pojďte s námi do Betléma

Kdy: pátek 8. prosince 2023 až 7. ledna 2024

Kde: Stará škola Dřevěnka, Police nad Metují

Proč přijít: I v letošním roce se můžete těšit na vánoční výstavu v prostorách Staré školy Dřevěnky. Od 8. prosince se můžete přijít podívat na výstavu betlémů ze sbírek Muzea Náchodska nazvanou Pojďte s námi do Betléma. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 7. prosince od 16 hodin. Hudební doprovod zajistí žáci Základní umělecké školy Police nad Metují.

Advent v Babiččině údolí

Kdy: sobota 9. prosince od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Ratibořice

Za kolik: Rudrův mlýn: plné vstupné 95 korun, děti 0 - 5 let (a mateřské školky ve skupině) 75 korun

Proč přijít: V Rudrově mlýně v Babiččině údolí vás obdobím Adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové Folklorního souboru Barunka, seznámí vás s adventními a vánočními zvyky v 19. století, zejména s 800letou tradicí stavění betlémů, za kterou stojí osobnost svatého Františka z Assisi. Na závěr své návštěvy můžete nahlédnout do „štědrovečerně“ vyzdobené Babiččiny světničky ve Starém bělidle. Výzdobu mlýna a Starého bělidla na základě lidových zvyků, tj. velice autenticky, provádí manželé Lemberkovi.

Akci pořádá Folklorní soubor Barunka z České Skalice ve spolupráci s NPÚ Správou státního zámku Ratibořice

Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle +420 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v od 8 do 15 hod), e-mail: ratiborice@npu.cz

RYCHNOVSKO

Zámecké adventní trhy

Kdy: v sobotu 9. prosince od 9.00 do 17.00

Kde: Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou

Proč přijít: Zámecké adventní trhy v Rychnově začnou už v 9 hodin a o hodinu později zazní vánoční koncert The Englishmen. Ten si budete moci poslechnout ještě v 16 hodin a mezitím od 13 hodin program zpestří Déčko Rychnov nad Kněžnou. Hladíkovu síň opět zaplní betlémy, těšit se můžete na prodej rybích produktů z Kolowratského rybářství Opočno a také na prodej bažantů a vánočních stromků z Kolowratských lesů.

Vánoční jarmark

Kdy: v sobotu 9. a v neděli 10. prosince

Kde: na prvním a druhém nádvoří i v přízemí zámku Opočno (v bývalé zámecké kuchyni)

Za kolik: jednotné vstupné 60 korun

Proč přijít: Sváteční náladu vykouzlí prodejci rukodělných výrobků, rozličných vánočních dekorací, vůně perníčků, nápojů… Jarmarku se zúčastní přes 50 stánkařů, svoje umění předvedou kováři a tesaři. V prostorách bývalé zámecké kuchyně, v dílničkách, si na své přijdou i děti, budou si moci něco krásného vyrobit nebo si vyzkoušet historické mechanické hry, nakouknout do pekelné místnosti, a zkontrolovat, jak na zámku žijí čerti v harmonii s andělem… V sobotu v 11 hodin vystoupí lovecká hudba, ve 12.00, 13.00 a 14.00 zazní vánoční zpívání, od 12.30 pásmo koled, od 15.00 je na programu loutkové divadlo, v 17.00 opět vystoupí lovecká hudba, v 17.30 a 18.30 Dobrušské žesťové sdružení. Mezitím program zpestří koledami gymnazisté z Dobrušky. Jarmark potrvá do 20.00. V neděli můžete jarmark navštívit do 16.00 a pokud jste sobotní vystoupení nestihli, některá si užijete ještě v neděli. Stejně jako v sobotu tu nebude chybět flašinetář a prohlédnout si můžete živé ovečky v ohradě pod ořešákem a slaměný betlém u hladomorny a obdivovat práci řemeslníků.

Advent na zámku

Kdy: 9., 10., 16. a 17. prosince 2023 od 10.00 do 15.00. Pouze v době jarmarku 9. prosince 10.00 – 20.00 a 10. prosince 10.00 – 16.00

Kde: na zámku Opočno

Za kolik: základní 160 korun, snížené 130 korun, děti od 6 do 17 let 50 korun, do 5 let zdarma

Proč přijít: Zažijte čas adventu dob dávno minulých. Dozvíte se, jak slavila tento čas konce roku zámecká šlechta, kdy a odkud se vzal vánoční stromeček, jak si advent užívaly děti a jak dospělí…

Farmářské trhy vánoční

Kdy: v neděli 10. prosince od 9.00 do 15.00

Kde: zámek Doudleby nad Orlicí

Proč přijít: Nenechte si ujít další farmářské trhy u zámku Doudleby nad Orlicí, tentokrát budou vánoční a určitě si tady něco pro sváteční chvíle vyberete.

TRUTNOVSKO

Zvířátka a Vánoce

Kdy: do 7. ledna 2024, po oba víkendové dny od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: Ekocentrum DOTEK, Horní Maršov

Proč přijít: Netradiční vánoční výstava s programem. Chcete se dozvědět, jaká zvířátka tradičně souvisí s Vánocemi u nás i ve světě? A jak je v zimě můžeme obdarovat? Část probíhá venku a část uvnitř. Děti si vyrobí a odnesou dárek pro zvířátka.

Andělské parní projížďky

Kdy: sobota 9. prosince

Kde: Martinice v Krkonoších

Proč přijít: Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších zve na Andělské parní projížďky.

Ve spolupráci s Libereckým krajem, KHKD, obcemi na lokálce, sv. Mikulášem, archandělem Petronelem a Luciferem pro vás připravili dvě vyjížďky v doprovodu Mikuláše, anděla a čertovské kapely. Každý dětský cestující obdrží od Mikuláše drobný dárek. Třetí vyjížďka bude jen pro cestující bez doprovodu sváteční družiny.

Pro zájemce bude možné cestovat zvláštním parním vlakem i v pátek 8. prosince, a to z Turnova do Martinic v Krkonoších.

Na nádraží bude v sobotu otevřené muzeum a nádražní kavárna. Stanici provoní svařené víno a perník.