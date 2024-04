Jak a kde si v našem regionu užít velikonoční prodloužený víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

HRADECKO

Velikonoce na statku

Kdy: čtvrtek 28. března až pondělí 1. dubna, denně od 10 do 16 hodin

Kde: Šrámkův statek v Pileticích

Proč přijít: Návštěvníci Šrámkova statku v Pileticích se mohou těšit na výstavu velikonočních kraslic a jarních zvykoslovných předmětů ze sbírek Spolku lidové tvorby Hradec Králové. Členky spolku návštěvníkům předvedou některé techniky zdobení kraslic a další lidová řemesla. Součástí výstavy budou ukázky velikonočních výrobků a jarních dekorativních předmětů, kterými se představí žáci vybraných mateřských a základních škol z Hradce Králové.

Velikonoce na zámku Hrádek u Nechanic

Kdy: čtvrtek 28. března až pondělí 1. dubna, denně od 9 do 16 hodin

Kde: Zámek Hrádek u Nechanic

Proč přijít: Ve velikonočně vyzdobeném zámku se návštěvníci seznámí s historií Velikonoc, s jejich zvyky a tradicemi. Dále se dozví, jak se vypočítá datum jejich slavení, jaké jsou techniky zdobení vajíček, jaký je význam dnů svatého týdne a další zajímavosti týkající se těchto nejstarších křesťanských svátků. V době konání akce bude otevřena zámecká kavárna. Informace o vstupném naleznete na webu zámku: https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs/akce/29869-velikonoce-na-zamku-hradek-u-nechanic.

Velikonoční jarmark na zámku Karlova Koruna

Kdy: sobota 30. března od 10 do 17 hodin

Kde: Zámek Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: 50 korun dospělí, děti do 6 let a ZTP zdarma

Proč přijít: Vyražte na velikonoční jarmark na zámek Karlova Koruna. Jeho součástí bude i doprovodný program, v něm se představí Mažoretky Olešnice, dechová kapela Chudeřanka, hudební duo Vilgošová & Trhoňová a děti se mohou těšit na loutkové divadlo.

Veselé Velikonoce v Třebechovickém muzeu betlémů

Kdy: čtvrtek 28. března až pondělí 1. dubna

Kde: Třebechovické muzeum betlémů

Proč přijít: Pro děti jsou na čtvrtek a pátek připraveny výtvarné dílničky, zúčastnit se jich mohou mezi 9 a 16 hodinami. V sobotu a neděli si zájemci mohou společně s drátenicí Krasavou Šerkopovou vytvořit velikonoční a jarní dekorace. Drátenická dílna pro malé i velké bude otevřena od 10 do 14.30 hodin. Muzeum bude mít otevřeno i na Velikonoční pondělí. Vstupné je zahrnuto v ceně vstupenky do celého muzea, pokud půjdete pouze na velikonoční program, zaplatíte jednotné vstupné 50 korun, v drátenické dílně zaplatíte ještě poplatek za použitý materiál.

JIČÍNSKO

Velikonoční výstava železničních modelů a kolejišť

Kdy: 30. - 31. března, od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: suterén Gymnázia Hořice

Za kolik: dospělí 70 korun, děti od 3 do 15 let a důchodci 35 korun

Proč přijít: Přijďte o Velikonocích podpořit železniční modeláře a podívat se na jejich práci. Tradiční velikonoční výstava se koná v suterénu Gymnázia Hořice, Husova 1414 a v jídelně TREFA, Husova 551. Za vhodného počasí se děti budou moci svést na parkové železnici. Na děti čekají dílničky, možnost zakoupení modelářských věcí.

Otvírání hradu Pecka

Kdy: pátek 29. března v 10.00 hodin

Kde: Hrad Pecka

Proč přijít: Slavnostní zahájení turistické sezony. Od 10 do 16 hodin velikonoční jarmark, šermířská vystoupení, prohlídky hradu, občerstvení. V 11 hodin příjezd Kryštofa Haranta s družinou.

NÁCHODSKO

Velikonoce v josefovské pevnosti

Kdy: 29. března - 1. dubna

Kde: Pevnost Josefov

Proč přijít: Během velikonočních svátků bude turistický areál Bastion I a podzemí otevřený pro veřejnost. Prohlídky jsou vždy v celou hodinu. Otvírá se v 9 hodin, poslední prohlídka odchází v 16 hodin. Tržiště a velikonoční dílničky naleznete 29. a 30. března na nádvoří Bastionu I a velikonočně vyzdobených kasematech, provedou vás průvodci v dobovém kostýmu.

Hledání kuřátek

Kdy: neděle 31. března v 9.00 hodin

Kde: Klášter Broumov

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Devátý ročník oblíbené velikonoční akce Hledání kuřátek je opět tu! Pro děti je připravena dobrodružná výprava zahradou broumovského kláštera, při které budou muset najít poztrácená kuřátka. Každý hledač dostane sladkou odměnu.

Přihlašování hledačů je možné do 11:30 u vstupu do klášterní zahrady. V 9:30 začnou velikonoční dílny v klášterní kavárně Café Dientzenhofer.

Velikonoční zámecké trhy

Kdy: sobota 30. března od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Zámek Adršpach

Proč přijít: Adršpašský zámek zve na oblíbené Velikonoční trhy. Na děti čeká pletení pomlázek a malování kraslic. Občerstvení zajištěno.

RYCHNOVSKO

Velikonoční výstava

Kdy: pátek 29. března až pondělí 1. dubna od 10.00 do 15.00

Kde: v prostoru studniční věže (tzv. hladomorny) na zámku v Opočně

Za kolik: jednotné vstupné 60 korun (v pokladně zámku)

Proč přijít: Vychutnejte si atmosféru svátků jara v jedinečných prostorách. Zváni jste na výstavu i těch méně tradičních kraslic, velikonoční výzdoby a zvyků. K vidění bude mimo jiné velikonoční světnička, vajíčka exotických zvířat, která darovala ZOO ve Dvoře Králové nad Labem a živí králíčci…

Velikonoce na zámku Častolovice

Kdy: od pátku 29. března do pondělí 1. dubna

Kde: na zámku v Častolovicích

Proč přijít: Zámecké brány se otevírají na Velký pátek a budou otevřeny po celý víkend včetně Velikonočního pondělí. Nejenom zámecká expozice a obchod na nádvoří přivítají návštěvníky ve Velikonočním duchu. Otevřen bude altán Gloriet u rybníka a samozřejmě také zámecká kavárna na nádvoří zámku. Pokud bude o víkendu přát hezké počasí, bude připravena menší zábava také pro nejmenší návštěvníky v podobě několika her a soutěží. Jako příklad uvádíme hledání vajíček v parku a úkolem dětí bude je najít. Pokud všechna vajíčka objeví, čeká je drobná odměna.

10. Barevný ples

Kdy: v sobotu 30. března od 20.00

Kde: v MKS Sokolovna Vamberk

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Rodinné centrum Vamberecký (V)Oříšek pořádá tradiční ples s DJ Jirkou Hejčlem. Čeká vás předtančení, spousta zábavy, bohatá tombola, ukázka sebeobrany i překvapení.

TRUTNOVSKO

Velikonoční pomlázkování na Stezce

Kdy: 30. - 31. března od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Janské Lázně

Proč přijít: Přijďte oslavit Velikonoce na Stezku korunami stromů Krkonoše. Po celý velikonoční víkend bude ve výstupní hale otevřena výtvarná dílna pro děti, kde se mohou naučit plést pomlázky a vybarvit velikonoční kraslice. Pro dospělé zde navíc nachystali vaječný likér zdarma. Tak si přijďte užít velikonoční Stezku!

Lov velikonočních vajíček

Kdy: neděle 31. března ve 14.00 hodin

Kde: Trutnov

Za kolik: vstupné 80 korun / dítě

Proč přijít: Velikonoce a vajíčka patří neodmyslitelně k sobě. Oprašte své proutěné košíky a přijďte si ulovit velikonoční vajíčka, která kohoutek rozházel po loukách na Dolcích.

Velikonoční kohoutek pro vás i letos připravuje:

Velikonoční tvořivé dílny

Malování na obličej

Dětská diskotéka

Odměny za ulovená vajíčka

Lovení vajíček bude probíhat podle věkových kategorií:

I. kategorie - věk 1 - 3 let od 14:30 hod

II. kategorie - věk 4 - 6 let v 15 hod

III. kategorie - věk 7 - 10 let od 15:30 hod