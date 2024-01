Jak a kde si v našem regionu užít další lednový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ilustrační foto | Foto: Petra Valentová

HRADECKO

XXII. Královéhradecký městský ples

Kdy: sobota 20. ledna od 20 hodin

Kde: Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Hradec Králové zve na tradiční městský ples. Po slavnostním zahájení otevře plesové dění již tradičně Filharmonie Hradec Králové. o další proud příjemné zábavy se postarají Boom! Band Jiřího Dvořáka se sólisty, Monika Absolonová, Roman Vojtek, Tak Dance Krok, Jazz Police, Děda Mládek Illegal Band, Hradecká cimbálová muzika, Art Jazz Band a další překvapení. Vstupenky na tento reprezentační ples si lze zakoupit v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží nebo formou eVstupenky.

Ples Kulturního střediska Dvorana se smiřickými ochotníky

Kdy: sobota 20. ledna od 20 hodin

Kde: Kulturní dům Dvorana Smiřice

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: Kulturní středisko Dvorana pořádá ples tentokrát s Divadelním ochotnickým spolkem OCHOS Smiřice, kteří se postarají o krátké zpestření programu svým vystoupením. Dále vás čeká ukázka výrazového tance. K poslechu a tanci zahraje kapela Jana Staňka.

Kurz se Spolkem lidové tvorby

Kdy: sobota 20. ledna od 9 do 14 hodin

Kde: Adalbertinum, učebna č. 69, Hradec Králové

Za kolik: 150 korun dospělý / 80 korun dítě

Proč přijít: Členky Spolku lidové tvorby Hradec Králové Vás srdečně zvou na pravidelný kurz lidového tvoření.

Na programu bude:

háčkování - závěsná dekorace - pomůcky: háček, příze (Bedřiška Barešová);

síťování 1. - pomůcky: bavlněná příze, síťovací jehla, nůžky (Jaroslava Friedlová);

paličkování - pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze (Marie Jiroutová).

Výstava Kouzlo hraček

Kdy: do 3. března

Kde: Muzeum východních Čech, Hradec Králové

Proč přijít: Ještě do 3. března máte šanci prohlédnout si v hradeckém muzeu výstavu hraček ze soukromé sbírky Věry Dvořáčkové. Většina hraček z převážně 2. poloviny 20. století návštěvníky seznámí s panenkami, plyšovými, plastovými, kovovými i dřevěnými hračkami, výstava připomene také dětskou literaturu a nabídne hernu s ukázkou devadesátkových hraček a možností zahrát si dříve oblíbené společenské hry. Informace o vstupném naleznete na webu muzea: https://www.muzeumhk.cz/navstivte-nas/oteviraci-doba-a-vstupne.html.

Poznáte hračky svého dětství? Muzeum vystavuje poklady sběratelky ze Smiřic

JIČÍNSKO

Cestovatelské promítání

Kdy: sobota 20. ledna od 12.00 do 19.00 hodin

Kde: Masarykovo divadlo, Jičín

Za kolik: Vstup zdarma kdykoliv v průběhu akce.

Proč přijít: Cestovatelské promítání průvodců cestovní kanceláře Hoška tour – reportáže z cest do zemí dalekých i blízkých, za poznáním, turistikou i na kole: Národní parky USA, Island, Jordánsko, Ženevské jezero, Ötztal, cyklistika kolem Balatonu a další. Odpoledne plné cestovatelské inspirace s možností vyhrát zájezd a další ceny. Občerstvení zajištěno.

V pořadí již 29. ročník tohoto festivalu, tentokrát v nových prostorech. Celé odpoledne se můžete účastnit unikátního pásma promítání a poutavého vyprávění zážitků řadou profesionálních průvodců. Poznávání, turistika na kole i pěšky – to je to, co akci spojuje.

12:00 Jan Hoška - Švýcarské expresy

13:00 Pavel Bičiště - Norsko

14:00 Petr Gruss - USA

14:30 Petr Gruss - Island

15:00 Ivana Soukupová - Ženevské jezero

15:30 Konířová / Soukupová - Hamburg

16:00 Jiří Tichý - Balaton

16:30 Jiří Tichý - Otztal

17:00 Vyhodnocení kvízu, losování výherců

17:10 Tomáš Horák - Zillertal

17:30 Tomáš Horák - Bieszczady

18:00 Jana Konířová - Jordánsko

Dětský karneval

Kdy: neděle 21. ledna v 15.00 hodin

Kde: Hotel Centrál, Nová Paka

Za kolik: Vstupné 60 korun

Proč přijít: Na všechny děti se těší dvojice kouzelníků Radek a Simona, kteří pro ně připraví spoustu her, soutěží a kouzel. Součástí akce bude i tombola pro děti.

Další pozvánky najdete Z D E:

NÁCHODSKO

Dřevorubec roku

Kdy: sobota 20. ledna od 10.00 do 15.00 hodin

Kde: Dolní Adršpach - za hlavním parkovištěm

Proč přijít: Nenechte si ujít tradiční mezinárodní akci Dřevorubec roku. Letošní ročník bude již třináctým ročníkem dřevorubeckých závodů v Adršpachu. Můžete se těšit na dřevosochání motorovou pilou, oblíbené projížďky Snowdog, bohatou tombolu pro diváky, zavítají sem sokolníci se svými dravci. Nebude chybět ukázka těžké lesnické techniky, opékání prasátka a mnoho dalšího.

Dalším lákadlem těchto klasických dřevorubeckých závodů bude doprovodný závod, ve kterém se bude mimo jiné házet sekyrou na terč, nebo ve výšce pomocí sekery kácet „strom". Další program potěší hlavně ty nejmladší diváky, které čekají projížďky na koních. Prezentace závodníků bude od 9.00 do 9.50 hodin.

Závody psích spřežení

Kdy: 20. - 21. ledna

Kde: Janovičky u Broumova

Proč přijít: Přijďte se podívat a podpořit závodníky a jejich čtyřnohé parťáky na 18. ročník saňových závodů psích spřežení. Mistrovství České republiky Fitmin Cross Country MID Janovičky 2024 se koná po oba víkendové dny. Začátek je vždy od 10.00 hodin.

Pošli to dál - sousedský swap

Kdy: neděle 21. ledna ve 14.00 hodin

Kde: Pellyho domy, Police nad Metují

Proč přijít: Špatná velikost, rozdílný vkus, nebo nevhodný dárek? Co s nechtěnými věcmi, které jste dostali pod stromeček? Dejte jim druhou šanci a přijďte je směnit na takzvaném swapu, neboli výměně přebytků. Měnit můžete zavařeniny, sazenice rostlin, oblečení, nebo třeba puzzle, které nikdy nesložíte. Každý může na sál Pellyho domů přinést max. 3 kousky a po dohodě je s kýmkoli vyměnit za cokoli u hrnku dobré kávy.

RYCHNOVSKO

Květinový ples

Kdy: v pátek 19. ledna od 20.00

Kde: v MK Sokolovna Vamberk

Za kolik: 200 korun bez večeře, 350 korun s večeří

Proč přijít: Přijďte si zatančit na Květinový ples, o hudební kulisu se postará Staněk Music. Na programu je také předtančení, vystoupí burlesky, těšit se můžete na bohatou tombolu a půlnoční losování o let balónem.

Mezinárodní mistrovství ČR v historickém lyžování

Kdy: v sobotu 20. ledna, start dětské kategorie od 9.45

Kde: v lyžařském areálu Juráška v Olešnici v Orlických horách

Proč přijít: Milovníky starých časů potěší tradiční akce, která je vrátí do dob, kdy svahy hor zdolávali první lyžníci. Jízdu na jasankách oživuje parta nadšenců, kteří pořádají mistrovství v jízdě na historických lyžích, kdy k výbavě účastníků patří i stylové dobové oblečení a jistě uvidíte i orlickohorské kroje. Závodit se bude v různých kategoriích v disciplínách slalom, kdy půjde o závod lyžařské všestrannosti, a v jasankrosu. Startující mladší 18 let potřebují souhlas zákonného zástupce.

Betlémy na zámku

Kdy: do 4. února, od pondělí do pátku od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00, v sobotu, neděli od 14.00 do 16.00

Kde: v zámku v Kvasinách

Vstupné: dobrovolné

Proč přijít: Čeká vás krásná podívaná na množství betlémů z různých materiálů vystavených v atraktivním prostředí kvasinského zámku.

TRUTNOVSKO

SkialpujFEST

Kdy: 18. - 21. ledna

Kde: Pec pod Sněžkou

Proč přijít: Zúčastněte se odborných přednášek, workshopů, otestujte skialpové vybavení a užijte si čtyři dny s lidmi, kteří o sněhu, horách a sportu přemýšlejí stejně jako vy. Chybět nebude ani tradiční skialpový závod za svitu čelovek Noc Tuleních pásů, a to v sobotu 20. ledna.

Na co se můžete těšit?

Matěj Bernát: Rychle, zběsile v horách i životě

Zdeněk Háček Hák: Z kopce s Hákem o závod

Alena Zárybnická: Předpověď počasí v zimních horách

Lavinové kurzy pro začátečníky i pokročilé

Ján Kořínek: Doktor z hor a jeho tatranské historky

Roman Juras: Svět sněhu. Bude na čem lyžovat?

Výuka lyžování: dolů z kopce jednoduše a úsporně

Zásady správného plánování skialpové túry

Procházka okolím Pece pod Sněžkou s Ondrou Moravcem

Plánujeme výlet. Digitálně, s mobilem a GPS

Skialp s fyzioterapeutem: jak na skialp, aby nebolel

Afterparty a mnoho dalšího.

Jelen, seznamte se…

Kdy: sobota 20. ledna od 7.30 hodin

Kde: Horní Maršov

Za kolik: 200 korun za osobu

Proč přijít: Znáte ho jako parohatého zachránce z pohádky o Smolíčkovi nebo jako věrného společníka hajného Robátka. Že Větrník není jen jméno jelena a mnoho dalšího se dozvíte na našem jelením programu, kde tváří v tvář uvidíte divoké jeleny. Sraz účastníků je v 7:30 v Horním Maršově Počet míst je omezený, program je vhodný pro děti od 6 let. Přihlásit se můžete u Lucie Koďouskové pouze elektronicky na adrese: lkodouskova@krnap.cz.