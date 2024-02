Jak a kde si v našem regionu užít poslední únorový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Jeníček

HRADECKO

Tiché uctění obětí války na Ukrajině

Kdy: pátek 23. února od 17 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Hradec Králové

Proč přijít: Ruská invaze na Ukrajinu začala před dvěma lety - 24. února 2022. V pátek 23. února od 17 hodin se na Masarykově náměstí v Hradci Králové uskuteční krátké setkání k tichému uctění obětí války na Ukrajině a zárověň protest proti této válce. Akci pořádá Diecézní charita Hradec Králové a Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách. Koná se pod zaštítou primátorky města Pavlíny Springerové. Na tichý páteční protest jsou zváni všichni lidé dobré vůle.

Po stopách elektřiny

Kdy: sobota 24. února od 9 do 16 hodin

Kde: IC Obnovitelné zdroje Hučák, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Informační centrum Obnovitelné zdroje Hučák si pro návštěvníky připravilo speciální program pro rodiny s menšími dětmi (do 10 let) zaměřený na jednoduché vysvětlení cesty elektřiny z elektrárny až domů do zásuvky. „Společně s malými návštěvníky se dozvíte, jak dobře nám elektřina slouží, a že při dodržování pravidel se jí není potřeba obávat. Děti budou na akci plnit úkoly a za splněný úkol dostanou samolepku. Z nich si na závěr sestaví ‚Bezpečnostní patero‘ pro chování v blízkosti elektřiny. Samozřejmě na děti čeká i soutěž o ceny a prohlídky strojovny,“ lákají na akci organizátoři. Prohlídky strojovny se uskuteční v 10, 12 a 14 hodin.

Promítání nového dokumentárního filmu Budování Hitlerovy říše

Kdy: sobota 24. února v 18 hodin

Kde: Bio Central, Hradec Králové

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Objevte šokující skutečný příběh o tom, jak nacisté přinutili miliony Evropanů pracovat pro Třetí říši. Film Budování Hitlerovy říše vypráví tento příběh z pohledu tří mužů z Hradce Králové, kteří byli vysláni na práci do Německa — včetně Miroslava Jeřábka, pradědečka britsko-českého režiséra Mirka Gosneyho. Před projekcí Mirek Gosney film krátce představí. Vstupenky jsou k dispozici na: https://shorturl.at/ouvV4. Film je v angličtině s českými titulky.

Kostičková výstava

Kdy: sobota 17. února až 25. února

Kde: SOŠ Veterinární, Hradec Králové - Kukleny

Za kolik: Děti 80 Kč / Dospělí 100 Kč

Proč přijít: Kostičková výstava Lego stavebnic bude opět v Hradci Králové, a to ve školní tělocvičně SOŠ Veterinární na adrese Pražská třída 68. Otevřeno bude po celé jarní prázdniny, o víkendech od 9 do 17 hodin a ve všední dny od 12 do 17 hodin. Na výstavě návštěvníky čeká velká herna plná aktivit a dále stovky stavebnic, RC modely na dálkové ovládání, herní kolejiště s několika vláčky k vyzkoušení, velká dioramata Harry Potter, Minecraft či Friends, sochy pokémonů v životní velikosti a spoustu další zábavy. Přezůvky s sebou. Veškeré informace naleznete na webu: www.dumkostek.cz/vystava.

Výstava stavebnic v Hradci Králové

Kdy: od neděle 18. února do 25. února

Kde: ZŠ Štefcova, Hradec Králové

Za kolik: Dospělí: 70 Kč / Děti do 15 let, ZTP: 40 Kč

Proč přijít: Na výstavě stavebnic uvidíte diorama Minecraftu, Jurského parku a středověku, pojízdné vlaky, pirátské plachetnice, filmové a historické sety a výstavu minifigurek, k dispozici bude herní koutek. Výstava se koná v prostorách ZŠ Štefcova.

JIČÍNSKO

Loutková pohádka Uši pro princeznu

Kdy: neděle 25. února ve 14.00 hodin

Kde: Městský úřad, Lázně Bělohrad

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Haničko, ty zpívej radši potichu! Pepíčku, polož na chvíli tu flétničku. Už se vám někdy stalo, že lidé kolem vás nedocenili vaše hudební nadání? Ludvík je kluk, kterému se líbí jedna princezna. Docela nadaná princezna. Sám je z hudební rodiny, ale staví se k tomu po svém, a tak mu okolí moc nevěří, ale copak existuje jen jeden správný přístup k hudbě a jen jedna cesta k srdci princezny? Pohádka je vhodná pro děti od 5 let a jejich rodiče. Délka představení je 40 minut.

90 let "Packého" hokeje

Kdy: sobota 24. února od 16.00 hodin

Kde: Nová Paka

Proč přijít:

16:00 - slavnostní otevření nové přístavby zimního stadionu

16:30 - prohlídka Síně slávy Novopackého hokeje, video přednáška o

16:50 - historii "Packého" hokeje

17:30 - zahájení, nástup všech kategorií novopackých hokejistů, proslovy

17:50 - nástup staré gardy ČR

16:50 - symbolické předání hokeje ze Staré Paky do Nové Paky

18:00 - utkání legend BK Nová Paka - Stará garda reprezentace ČR

17:00 - I. přestávka - KRASOBRUSLENÍ

17:00 II. přestávka - MINIHOKEJ

NÁCHODSKO

Jarní prodejní výstava s Faunatrhem

Kdy: sobota 24. února od 8.00 do 17.00 hodin

Kde: Jiráskova 882, Česká Skalice

Za kolik: vstupné 50 korun, děti zdarma

Proč přijít: Český svaz chovatelů v České Skalici zve na tradiční výstavu králíku, holubů a drůbeže. Součástí výstavy bude i sobotní Faunatrh. Můžete zde nakoupit chovatelské potřeby, kuřice, výrobky ze dřeva, domácí marmelády a pečené čaje. Nebude chybět i další doprovodný program a občerstvení.

Náchodské šlechtění primulí

Kdy: sobota 24. února od 15.00 hodin

Kde: v učebně školního pozemku ZŠ za hřbitovním parkovištěm ve Starém městě v Náchodě

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce Náchodské šlechtění primulí se uskuteční v rámci oslav letošního 770. výročí od první známé písemné zmínky o městě. V měsíci únoru si Náchod připomíná význam vědy v historii města.

Program akce:

15.00–16.30 seminář o úspěších náchodského šlechtění

16.30–17.00 praktická ukázka ve skleníku Zahradnictví Kašpar s.r.o.

17.00–18.00 závěrečná diskuze na téma „Šlechtitelské úspěchy z Náchoda"

Pořadatelem je Pěvecký sbor Hron a touto akcí přiblíží úspěchy svého člena Milana Řeháka v tomto oboru. Průvodního slova se ujme Jiří Dusbaba.

RYCHNOVSKO

Ples Dámského klubu Slavětína

Kdy: v pátek 23. února od 20.00

Kde: v hostinci U Hubálků v Kostelecké Lhotě

Za kolik: pořadatel neuvedl

Proč přijít: Na společenském plese Dámského klubu Slavětína Kostelecká Lhota pro vás bude přichystáno předtančení členek klubu, hra o ceny, zahraje kapela DYNAMIC a těšit se můžete na dobrou kuchyni. Vstupenky s místenkou jsou v předprodeji v hostinci U Hubálků.

Rokytnický ples

Kdy: v sobotu 24. února od 20.00

Kde: v klubu Držba v Rokytnici v Orlických horách

Za kolik: v předprodeji 200 korun, na místě 250 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na tanec, hudbu kapely Svižná těla, show Jedno kolo stačí, tombolu a občerstvení. Novinkou je fotokoutek.

23. hokejový Ples Baronů

Kdy: v sobotu 24. února od 20.00

Kde: v Kodymově národním domě

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Dva taneční parkety, hudba Antree a JP Project. Bohatá tombola. Vstupenky je možné objednávat na tel. čísle 734 120 399 nebo v kanceláři na zimním stadionu v Opočně v úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00.

Výstava vláčků

Kdy: o víkendu 24. a 25. února, v sobotu od 9.00 do 17.00, v neděli od 9.00 do 16.00

Kde: v budově Střední průmyslové školy, Čs. Odboje 670 v Dobrušce

Proč přijít: Výstavu pořádá Modelářské centrum Česká Skalice. Připraven je bohatý program a modelářské dílny. Uvidíte domácí modelová kolejiště, práce dětí z modelářského kroužku, pro nejmenší tu budou hrací stolky s vláčkodráhami a nebudou chybět asistované jízdy na modulovém kolejišti.

Dětský maškarní karneval

Kdy: v sobotu 24. února od 14.30 do 17.30

Kde: v tělocvičně U Dubu v Týništi nad Orlicí

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Připravené jsou hry a soutěže pro děti i doprovod, štěstíčko, soutěž masek a kouzlení. Občerstvení je zajištěno.

TRUTNOVSKO

Dětský animační program Tlapková patrola

Kdy: neděle 25. února

Kde: Černý Důl

Proč přijít: Zpestřete si pobyt na horách zábavným programem v dětském parku LIVE park Černý Důl. Těšte se na soutěže hry pro děti s animátory. Tlapková patrola přijíždí do Pece pod Sněžkou.

Dopolední program od 11:00 - 12:00

Odpolední program od 13:30 - 14:30

- animační program, bublinková diskotéka, tematické tetování, soutěže o sladké ceny, odměny a focení…