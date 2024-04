Jak a kde si v našem regionu užít první dubnový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

HRADECKO

Farmářské východočeské trhy

Kdy: sobota 6. března od 8 do 12 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Tylově nábřeží se v sobotu opět konají farmářské trhy s nabídkou lokálních produktů a doprovodným programem pro děti. „Necháme dětem i jejich doprovodu nahlédnout do života farmářů, ukážeme, jak se staráme o půdu, pěstujeme zeleninu, květiny, chováme dobytek. Děti si budou moci vyzkoušet některé činnosti a třeba si i něco vyrobit nebo zasadit a odnést domů,“ uvádějí pořadatelé.

Vozítka s pedály - Jarní memoriál Ing. Evžena Vyčichla

Kdy: sobota 6. března od 13 hodin

Kde: Malšovická aréna, Hradec Králové

Proč přijít: Na zahájení závodní sezóny si Česká federace klubů vozítek s pedály připravila Memoriál na počest zakladatele Ing. Vyčichla. Závod se pojede na okruhu Stadionu v Malšovicích. Délka závodu bude za dobrého počasí asi 45 minut, v případě nepřízně může být závod zkrácen. V závodě se představí posádky z České republiky. „Bude-li místo v některém týmu, je možnost se zapojit i z řad veřejnosti,“ doplňují pořadatelé.

Brány památek dokořán: Městská hudební síň

Kdy: sobota 6. března od 13 do 22 hodin

Kde: Městská hudební síň, Hradec Králové

Proč přijít: Při příležitosti akce Brány památek dokořán se v sobotu otevře veřejnosti Městská hudební síň v Hradci Králové, která bývá běžně přístupná pouze v době konaní koncertů a akcí. Městská hudební síň se nachází v atraktivním prostředí restaurované kaple sv. Jana Nepomuckého s mistrovským nástrojem krnovských varhanářů. Budova bývalého biskupského semináře u kostela sv. Jana Nepomuckého byla dle projektu V. Schneidera postavena v letech 1709-14. Vstup pro návštěvníky bude umožněn přes nádvoří přímo do kaple sv. Jana Nepomuckého. Prohlídky nebudou komentované.

Loutkové představení Vodníkova Hanička

Kdy: neděle 7. dubna od 14 hodin

Kde: Loutkové divadlo Smiřice

Proč přijít: Užijte si nedělní pohádku ve Smiřicích. Loutkové divadlo zve malé i velké na pohádku Ludmily Tesařové Vodníkova Hanička.

Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání s kapelou

Kdy: neděle 7. dubna od 16 hodin

Kde: Jiráskovo divadlo, Nový Bydžov

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Novobydžovské Jiráskovo divadlo uvede koncertní program největších hitů Jaroslava Uhlíře, ve kterém vystupuje společně se skvělou doprovodnou kapelou v klasickém rockovém složení. Diváci se mohou těšit na nezapomenutelné písničky, které vytvořil Jaroslav Uhlíř převážně ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem – Holubí dům, Severní vítr, Není nutno a spoustu dalších. Hrají: Jaroslav Uhlíř, Fredy Bittner, Filip Spálený, Mikoláš Nop, Jana Koutová.

JIČÍNSKO

Jarní úklid Jičína

Kdy: sobota 6. dubna

Kde: Jičín

Proč přijít: Úklidová akce s cílem uklidit odpadky podél silnice směrem na Březinu. Sraz je v 8:30 hodin u jičínské hvězdárny, na hrázi Šibeňáku, u Maxihitu, Hubálov a Robousy. V 9:00 u Lodžie a Lepařova gymnázia v Jičíně. Pytle a rukavice budou zajištěny, organizátoři doporučují pevnou obuv a reflexní prvky.

Nejmenší ze Sámu - loutkové divadlo

Kdy: neděle 7.dubna od 14.00 hodin

Kde: Městský úřad, Lázně Bělohrad

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Za polárním kruhem, kde sídlí zima a chlad, žijí laponci. Mají svá sobí stáda, o které se starají a když už sobi nemají co jíst, vydávají se s nimi pastevci na cestu za potravou. Jednoho dne na takovou cestu vyráží i nejmenší Sámi. Netuší, co ho čeká, ale bezhlavě se pouští do dobrodružství.

NÁCHODSKO

Bylinková škola: Vycházka po Babiččině údolí

Kdy: sobota 6. dubna v 10.00 hodin

Kde: Ratibořice, Babiččino údolí

Za kolik: kurzovné v předprodeji 190 korun, na místě 210 korun

Proč přijít: Centrum rozvoje v České Skalici zve na vycházku v Babiččině údolí, která bude zaměřená na bylinky. Sraz účastníků v Bažantnici u „klikotoče“. Přijďte se projít rozkvetlým Babiččiným údolím. Cestou budete určovat a ochutnávat bylinky, povíte si o jejich účincích i možnostech zpracování. Vycházka je plánována zhruba na tři hodiny. Předem přihlášení účastníci dostanou k dispozici materiály, ostatní se vybaví papírem a tužkou.

Cestománie

Kdy: sobota 6. dubna od 16.00 hodin

Kde: Obecní úřad, Horní Rybníky

Za kolik: Vstupné dobrovolné. Výtěžek z akce bude proporčně rozdělen a poskytnut Rané péči Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - poskytovateli sociální služby rané péče pro rodiny s dětmi s postižením sluchu a na sbírku SOS UKRAJINA organizace Člověk v tísni

Proč přijít: XXI. ročník cestopisných přednášek a setkání cestovatelů. Letos zavítáte na 4 kontinenty naší planety: prozkoumáte atraktivní jižní Etiopii, zažijete dámskou jízdu Íránem, poznáte přírodní krásy Švédska, vyzkoušíte exotické ski-freeride destinace a budete stoupat k vrcholům pohoří Monte Rosa. Vrcholem programu bude přednáška o Peru známého cestovatele a autora mnoha cestopisných knih Martina Mykisky, specialisty na Jižní Ameriku.

Pořadatelé nadále pokračují v charitativním zaměření Cestománie a z výtěžku akce opět podpoří Ranou péči Čechy, o.p.s. podporující rodiny s dětmi s poruchami sluchu a druhou polovinou i sbírku SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni. Prostor ke zvýšení výtěžku rozšíří charitativní prodej šperků a drátěných dekorací.

Návštěvníky jistě naláká i bohaté občerstvení včetně ochutnávky zahraniční kuchyně a velmi oblíbená divácká vědomostní soutěž se slosováním o atraktivní věcné ceny.

RYCHNOVSKO

Lukostřelci v zámeckém parku

Kdy: v sobotu 6. dubna

Kde: v zámeckém parku Opočno

Proč přijít: Tato podívaná v atraktivním prostředí zámeckého parku bude stát za to. Těště se na 5. kolo Českého poháru ve 3D lukostřelbě. Střelci se budou pohybovat po vyznačené trati v malých skupinách a budou střílet na terč z určené pozice (mety).

Jarní dobročinný bazárek

Kdy: 5. až 8. dubna

Kde: v Pastoračním centru Dobruška (budova za farním úřadem)

Proč přijít: Darujte něco do bazárku či si sem přijďte něco vybrat. Výtěžek bude využit na charitativní dobročinné účely. Příjem darů je v pátek od 9.00 do 18.00, prodej, v sobotu, neděli a pondělí od 9.00 do 16.00.

Bafuňářské závody

Kdy: v sobotu 6. dubna od 13.00

Kde: ve Skicentru Říčky

Proč přijít: Symbolické zakončení zimní sezony se chystá v sobotu v Říčkách, a to tradičními Bafuňářskými závody. Ty se však tentokrát neuskuteční na sněhu. Na programu bude přesto přehlídka masek, kterou vystřídá společenská část dne s kapelou a zábavou pro všechny.

TRUTNOVSKO

Hasičský bál

Kdy: sobota 6. dubna v 19.00 hodin

Kde: Pec pod Sněžkou

Za kolik: Cena vstupenky je 450 korun.

Proč přijít: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Velká Úpa – Pec pod Sněžkou zve na tradiční zakončení zimní sezóny hasičským bálem na KlonDiku. Povinný společenský oděv.

Večerem vás provede Antonín Duchoslav alias Viki Cabadaj a hudební skupina 2Night. Na hosty čeká bohatá tombola a kouzelník Kašpar Magic. Rezervace míst na čísle +420 723 242 587. Vstupenky lze zakoupit na čerpací stanici KM Prona a v trafice KAČA v Peci pod Sněžkou.

Jarní ples aneb na Pravrchu se tančí!

Kdy: sobota 6. dubna od 20.00 hodin

Kde: KD Střelnice – velký sál, Vrchlabí

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Přijďte si zatančit v rytmu valčíku, jivu, polky a dalších společně s žáky a průvodci ZŠ Přátelství Vrchlabí. Široká veřejnost a přátelé školy jsou vítáni. K tanci a poslechu zahraje kapela Black Jack, na programu nevšední tombola a od půlnoci zahraje DJ.

Slavnostní finálový galavečer ČESKO ZPÍVÁ 2024

Kdy: sobota 6. dubna 2024 od 16:00 hodin

Kde: centrum UFFO Trutnov

ČESKO ZPÍVÁ je moderní celostátní pěvecká soutěž pro začínající zpěváky s mezinárodní účastí. Při pěvecké show finalistů se rozhodne o vítězích 15. ročníku soutěže. V porotě zasednou a také vystoupí exkluzivní hosté: Felix Slováček, Kamila Nývltová, Michaela Gemrotová Štiková a Ondřej Provazník. Svoji cenu udělí nejen odborná porota, ale také diváci v sále a mediální a VIP porota. Přijďte podpořit mladé talenty a užít si skvělý hudební program.