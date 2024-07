Muzejní den 2024 aneb 120 let od založení lázní v Železnici

Kdy: sobota od 13 hodin

Kde: Železnice

Proč přijít: Již šestnáctý ročník tradiční letní akce s bohatým kulturním programem. Koncerty, otevření nové stálé expozice historie lázní, módní přehlídka Příběh módy, pohádka a dílničky pro děti, malý jarmark, volně přístupná výstava obrazů Emmy a Barbory Srncových a interiér roubené chaloupky, prodej občerstvení.

Program:

13:00 hod. – Zahájení a pozvánka do nové stálé expozice Historie lázní v Železnici

13:05 hod. – Duo BigBand Turnov & Sáva Klobušická (nádvoří muzea)

14:30 hod. – Loutková pohádka Červená Karkulka (LS Na Židli Turnov, za roubenou chaloupkou)

15:00 hod. – Drabinek restaurant band ze Železnice (nádvoří muzea)

16:30 hod. – Módní přehlídka – Příběh módy (móda let 1904–1938)

16:50 hod. – Vyhlášení dětského soutěžního kvízu a Fotosoutěže Josefa Čermáka

17:00 hod. – RENEGADES hrají k poslechu i tanci

Doprovodný program: řemeslný jarmareček, rukodělné dílničky pro děti, soutěžní kvíz pro děti „Jak dobře znáš písničky z českých filmových a televizních pohádek?“ o zajímavé ceny, volný vstup na výstavu obrazů a litografií Emmy a Barbory Srncových a do roubené chaloupky, fotovýstava – fotosoutěž o zajímavé ceny; prodej občerstvení..

Podkrkonošské hudební léto - Slavnostní zahajovací koncert: 10 let Mucha trio

Kdy: sobota od 18 hodin

Kde: Nová Paka, hotel Centrál

Proč přijít: Rádi bychom vás znovu pozvali na 8. ročník festivalu, založeného houslistkou Ludmilou Pavlovou z Nové Paky. Festival volně navazuje na tradici houslového virtuóza a pedagoga Josefa Muziky, který v Nové Pace strávil velkou část svého života, zde také zemřel. Festival si zakládá na kvalitě umělců, prezentování zejména klasické hudby, ale také na přátelství, které je významným pojítkem napříč všemi koncerty a které vytváří unikátní atmosféru festivalu.

Paní Maude

Kdy: sobota od 18 hodin

Kde: Jičín

Proč přijít: Již třetí sezónu Valdštejnovo muzeum a mincovna hostí na svém dvoře Divadlo teenager, držitele studentské Thálie 2020/2021. Mladí herci, často studenti herectví, tentokrát odehrají divadelní představení Paní Maude, lehce černou komedii o smyslu života. V případě nepřízně počasí bude představení přesunuto do vnitřních prostor muzea.

Pozvánka:

Vinný košt & festival chutí

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: Zámecký park, Jičín

Proč přijít: Vinný košt již popáté v Jičíně.

Co vás čeká? - množství vína, které ani vypít nejde - food zóna chutí snoubící se s vínem - program pro děti - hudební program po celý den.

Vstup VOLNÝ.

Nalévá se pouze do SKLENIČEK a to buď do festivalových, které zakoupíte na místě nebo si vezměte vaši oblíbenou skleničku na víno, na kterou si zakoupíte naši samolepku.

Výstava králíků, drůbeže a holubů

Kdy: pátek a sobota

Kde: Robousy

Proč přijít:

close info Zdroj: Archiv zoom_in Pozvánka

20. setkání dechovek

Kdy: sobota od 13:30 hodin

Kde: Bystřice u Libáně

Proč přijít:

close info Zdroj: Archiv zoom_in Pozvánka