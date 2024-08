Hrubá pouť

Kdy: pátek až neděle, 16.-18. srpna

Kde: Nová Paka

Proč přijít: Pokud ještě nemáte žádný program následující víkend, vezměte děti na novopackou Hrubou pouť. Spoustu zábavy zajistí kolotoče různých druhů. Řetízkový, koníci, housenková dráha nebo autodrom. Nebudou chybět ani stánky s cukrovou vatou, perníky, želé a dalšími dobrotami. Na střelnici pak dětem můžete vystřelit plyšáka nebo jinou hračku, kterou si odnesou na památku. Zajímavý bude i doprovodný program, během nějž v Jírových sadech vystoupí například Poutníci či Táboranka.

Inspiratio Quintet

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Proč přijít: Inspiratio Quintet je studentský soubor, jehož členové jsou studenti českých hudebních škol – Pražská konzervatoř, Hudební akademie múzických umění v Praze a Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Věnují se hře převážně klasické hudby, ale v jejich repertoáru lze nalézt i filmové melodie nebo aranže různých děl pro větší nástrojová obsazení (předehry oper, symfonie atd.).

Pohádky v koleji - Zlatá husa

Kdy: sobota od 16 hodin

Kde: Jezuitská kolej, Jičín

Proč přijít: Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně, to proto, že se mu princezna líbí a chce ji rozesmát. A vlastně by si ji klidně i vzal za ženu. Jenže pan král je proti, a tak musí přijít na pomoc i jedna hodná obryně. Prostě chamtivost se nevyplácí, smutek je špatný rádce a i ten poslední a vysmívaný se nakonec může stát králem. Ale dál… dál už raději přijďte do divadla, ať stihnete šťastný konec.

Pozvánka:

Bělohrad fest 2024

Kdy: sobota od 18 hodin

Kde:Zámecký park, Lázně Bělohrad

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Připravte se na tuhle undergroundovou hudební pecku! BěloHARD Fest je zpět a letos přináší výběr skvělých kapel, které vás zaručeně dostanou do varu. Nepropásněte tuto příležitost pořádně zapařit a rozproudit krev v žilách.

PROGRAM:

18:00 - YEŠKOVY VOČI

19:30 - SVATOPLUK

21:00 - UMĚLÁ HMOTA

22:30 - SELHÁNÍ SYSTÉMU

23:30 - JOE CARNATION BAND

Bluegrass fest Memoriál Honzy Macáka

Kdy: sobota od 14 hodin

Kde: Univerzální hřiště, Kopidlno

Proč přijít: Jde o festival věnovaný zakladateli nejstaršího evropského bluegrassového festivalu Banjo Jamboree, Honzovi Macákovi.

Program:

14:00 Noční vlak, 15:00 Brzdaři, 16:00 Poutníci, 17:00 New River Train, 18:00 Přestávka 19:00 Větráci, 20:00 Rusty Strings, 21:00 Cwrkot, 22:00 Black Jack.

Večerní Masarykova věž samostatnosti

Kdy: pátek od 19 hodin

Kde: Hořice

Proč přijít: Máme pro vás skvělou zprávu! I letos pro vás Městské informační centrum otevírá rozhlednu Masarykovu věž samostatnosti. Přijďte si užít úchvatný výhled každý pátek od července do srpna , vždy od 19:00 do 22:30.Pozor: Za deštivého počasí bude věž uzavřena.

ELEVEN Lázeňská lyže 2024

Kdy: neděle od 11:30

Kde: U lázní vedle rybníka Pardoubek, Lázně Bělohrad

Proč přijít: Běh na kolečkových lyžích klasicky 15 a 30km! Závod na kolečkových lyžích absolvuje legendární laufař Stanislav Řezáč. Objeví se i borci, kteří zvládnou jak lyže tak triatlon. Přijďte poměřit své síly v plavání, jízdě na horském kole a běhu v krásném prostředí Lázní Bělohrad.

Pozvánka:

Rocky v parku

Kdy: sobota od 16:30

Kde: Zámecký park, Jičín

Proč přijít: Koncert rockových kapel v zámeckém parku. Vystupují kapely Wooden Ships a Mr. Stanyol. Vstupné dobrovolné.

Rockové housle - Jitka Břízová & boys

Kdy: neděle od 17 hodin

Kde: Zámecký park, Jičín

Proč přijít: Pohodový koncert pro všechny v příjemném prostředí zámeckého parku, vstup zdarma. Těšit se můžete na rockové balady, lovesongy a nestárnoucí hity v houslovém podání se špičkovými hudebníky z B-Side Bandu! Chybět nebudou lidovky v rockových úpravách, či známé pecky.