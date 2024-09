Koupák FEST pod Humprechtem

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: Sobotka

Proč přijít: Akce je zaměřená na podporu nových dárců krve. Koupák fest pod Humprechtem má proto bohatý program pro celou rodinu, vemte sebou mimo rodiny i kamarády, sousedy i známe! Přijďte se dobře pobavit a podpořit dobrou věc. Děti do 120 cm mají vstup do areálu zcela zdarma a to i na atrakce - skákací hrady, koupání, jízda na koni a mnoho dalšího..

Lodžie Worldfest

Kdy: pátek až neděle

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Proč přijít: Sedmý ročník festivalu worldmusic, alternativní hudby a netradičního divadla ve Valdštejnské lodžii v JičíněLea Kalisch (USA) a Der Šenster Gob | Yaràká (IT) | Jelena Popržan (AT/SRB) | Gugutke (SI) | Petr Nikl | TooT Ensemble | Sarraf (BiH) | Langman vs. Polansky | Trio Bavlna | Aida Mujačič (CZ/BiH) | Rajtaraj | Barbora Xu | Cermaque duo | Zhilee | Di Prager Yidishe Kapelye | Merbo TrubkyDivadlo Víti Marčíka | Damúza - Honza Pták, Golem a Zahrátky | Katanari | Papírrr | Ewa Żurakowska - Hlasy sirénA mnoho dalších hudebníků, divadel a doprovodného programu.

Miletínský Scorelauf

Kdy: sobota od 8 hodin

Kde: Miletín

Proč přijít: Miletínský Scorelauf bude v letošním roce k výročí 900 let od první zmínky o Miletíně převážně právě k tomuto tématu. Opět pro vás připravují okolo 65 bodů. Můžete se těšit na známá, ale i na neobyčejná místa kam vás naše body zavedou. Start a zázemí budeme letos mít v areálu SK Miletín. Po vyhlášení výsledků se bude večer konat Miletínský Rocklauf.

Pohádky v koleji - Pavouk Čenda

Kdy: sobota od 16 hodin

Kde: Jezuitská kolej, Jičín

Proč přijít: Příběh o tom, jak zdánlivě nepotřebné věci mohou být pro někoho smyslem života a o odvaze udělat krok do neznáma. O přátelství dřevěné kukačky ze starých pendlovek s pavoukem, který rád opravuje hodiny. O tom, jak může být někdy náročné chytit jednu otravnou mouchu. Ale když ji pavouk dostane, pak má chuť si ze samé radosti zazpívat: „Mám styl Čendy…!“

Pozorování hvězd s astrologem

Kdy: pátek do 21 hodin

Kde: Hořice

Proč přijít: Přijďte po vzoru Hudečkova Nočního chodce prožívat sílu dojmů z hvězdné oblohy! Průvodcem vám navíc bude zkušený hvězdář David Vališka - pozorování proběhne v případě příznivého počasí v pátek 6. září od 21 hodin u Masarykovy věže samostatnosti.

Zatoulatný ples bělohradských hasičů

Kdy: sobota od 20 hodin

Kde: Zámecký park, Lázně Bělohrad

Proč přijít: Sbor hasičů ve spolupráci s MKS Lázně Bělohrad vás co nejsrdečněji zve na Zatoulaný ples, letos se skupinou ODYSSEA. Poté dohravá DJ Jirka. Jak již víte z minulých let, hasiči nemají prostory na uspořádání plesu v "zimě", takže letos pořádají 7. ročník plesu "letního". Přijďte si spolu s nimi zazpívat, zatančit a popít…prostě si užít poslední zbytky léta.

Ukončení sezóny na koupališti Dachova

Kdy: sobota od 13 hodin

Kde: Koupaliště Dachova

Posvícení v osadě Vlakonov v obci Tetín

Kdy: sobota od 13 hodin

Kde: Tetín

Proč přijít: Srdečně vás zveme již na tradiční Posvícení v osadě Vlkanov v Tetíně, které se uskuteční tuto sobotu. Na co se můžete těšit? 13:00 - 15:00 PHOBOS, Country 15:00 - 15:30 Pohádka u zvoničky pro dětičky 15:30 - 17:00 Ukázka historického vojska z Jičína 17:00 - 19:00 MARKÝZ JOHN 19:30 - 23:59 DROPS.

Harantiáda 2024

Kdy: neděle od 13 hodin

Kde: Pecka

Proč přijít: Odpoledne plné her a soutěží pro děti všech věkových kategorií. 13:00-13:30 sraz na náměstí; 14:00 zahájení soutěží na fotbalovém hřišti.

Vršce fest

Kdy: sobota od 13 hodin

Kde: Vršce u Jičína

Proč přijít: Pátý ročník rock metalového festivalu ve Vršcích u Jičína přináší osvědčená hudební jména z regionu, ale také gurmánský zážitek v podobě občerstvení z domácích surovin. Pořadatelé hlásí novinky v podobě rozšíření krytého posezení, zbrusu nových toalet a osvětlení areálu. Na festivalu se dá ZDARMA kempovat v místě dětského hřiště. POZOR kapacita je omezená!