Country festival Pecka

Kdy: pátek od 16:30 a sobota

Kde: koupaliště a kemp Pecka

Proč přijít: Zveme na jubilejní desátý ročník country a folk festivalu na Pecce. Letos tu vystoupí mimo jiné Michal Horák, Edward C. Johansson, Tomáš Linka, Rangers – Plavci, Pacifik a mnoho dalších. Akce začne již v pátek odpoledne.

Vrch Zebín v archeologických nálezech, písemných pramenech a folklorní tradici

Kdy: pátek od 18 hodin

Kde: Valdštejnovo muzeum a mincovna, Jičín

Proč přijít: Co znamená název „Zebín“, proč se domníváme, že se na jeho vrcholu ve starší době železné rozkládal posvátný okrsek, kdy a jak zanikla středověká ves Zebín, kdy došlo k přestavbě zebínského kostela, čím byl tolik pozoruhodný obrazový pašijový cyklus, jak se do zebínského kostela dostal, kdy byl rozkraden a co z něj zbylo, kdo a kdy postavil dnes již neexistující zebínský zámeček, kde se nacházela oblíbená studánka malíře Cyrila Boudy, proč v lidové fantazii směřuje k vrchu Zebínu tolik podzemních chodeb, kde mají přesně ústit a proč, nebo co nám ve skutečnosti prozrazují dávná lidová proroctví spjatá s touto magickou horou ve středu Jičínské kotliny? Na tyto otázky odpoví archeolog, regionální historik a folklorista Mgr. Pavel Kracík.

Pozvánka:

close info Zdroj: Archiv zoom_in

Stehem, tahem – Dívčí průmyslová škola Vesna v Hořicích

Kdy: neděle od 15 hodin

Kde: Hořice

Proč přijít: Komentovaná prohlídka Stehem, tahem s kurátorkou a s Karímou Al-Mukhtarovou. Ve Štorchově síni muzea můžete v průběhu léta navštívit výstavu Stehem, tahem, která představuje hořickou dívčí školu Vesnu. Jak název napovídá, výstava se zaměřuje především na textilní a kreslířské práce žaček školy, dozvíte se zde ale také vše důležité o chodu školy a jejích proměnách v průběhu jejího fungování. Archivní materiály, fotografie a školní práce, spojené se školou, jsou tu navíc doplněny díly sochařky Věry Janouškové, která na škole studovala na přelomu 30. a 40. let, a současné umělkyně Karímy Al-Mukhtarové, která ve své tvorbě netradičně navazuje na dlouholetou tradici výšivky.

Podkrkonošské hudební léto - Novopacká mystika

Kdy: neděle od 18 hodin

Kde: Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nová Paka

Proč přijít: Koncert je součástí oslav 300 let klášterního kostela, světová premiéra skladby od Darii Kukal Moiseevy - L. Pavlová (housle), L. Holubík (kotrabas), M. Procházka (cimbál), M. Šulc (akordeon), J. Kukal (zpěv).

Pozvánka:

close info Zdroj: Archiv zoom_in

Irena & Vojtěch Havlovi + Václav Havelka

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Proč přijít:

Společný koncert hudebníka, písničkáře a aktivisty Václava Havelky a experimentálního dua manželů Havlových. Vstupné 320 korun, snížené 270 korun.

Lanochodci na Troskách

Kdy: sobota od 9 hodin

Kde: Trosky

Proč přijít: Jako každý rok budou po "lajnách" natažených mezi Pannou a Babou chodit lanochodci. Nenechte si ujít zážitek, ze kterého se vám bude tajit dech. Akce proběhne v rámci základního okruhu za běžné vstupné.

Pozvánka:

close info Zdroj: Archiv zoom_in Pozvánka

Pohádky v koleji - Malá mořská pohádka

Kdy: sobota od 16 hodin

Kde: Jezuitská kolej, Jičín

Proč přijít: Představení na motivy pohádky H. CH. Andersena Malá mořská víla. Příběh o touze jedné malé mořské víly. A taky o touze všeobecně. A také o tom, jak drahé může být, získat nesmrtelnou duši. A o tom, že je krásné být člověkem.

Koncerty v parku - The Hops Party a Hoodermaniax

Kdy: neděle od 17 hodin

Kde: Zámecký park, Jičín

Proč přijít: Pohodový koncert pro všechny v příjemném prostředí zámeckého parku, vstup zdarma.