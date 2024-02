Jak a kde si v našem regionu užít první březnový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ilustrační foto | Foto: David Taneček

HRADECKO

Výstava Kouzlo hraček

Kdy: do neděle 3. března

Kde: Muzeum východních Čech, Hradec Králové

Proč přijít: Ještě do neděle 3. března máte šanci prohlédnout si v hradeckém muzeu výstavu hraček ze soukromé sbírky Věry Dvořáčkové. Většina hraček z převážně 2. poloviny 20. století návštěvníky seznámí s panenkami, plyšovými, plastovými, kovovými i dřevěnými hračkami, výstava připomene také dětskou literaturu a nabídne hernu s ukázkou devadesátkových hraček a možností zahrát si dříve oblíbené společenské hry. Informace o vstupném naleznete na webu muzea. (https://www.muzeumhk.cz/navstivte-nas/oteviraci-doba-a-vstupne.html)

Poznáte hračky svého dětství? Muzeum vystavuje poklady sběratelky ze Smiřic

Hradec Králové v detailech

Kdy: sobota 2. března od 15 hodin

Kde: Sraz u Městské hudební síně, Hradec Králové

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Společně s průvodkyní se zájemci projdou historickým centrem Hradce Králové. „Tentokrát se na něj ale budeme dívat z jiného úhlu a všímat si detailů, které nám jsou často skryty nebo jsou ve spěchu přehlíženy. Zaměříme se na pamětní desky, busty a další připomínky dávných dob, které v sobě skrývají příběhy z hradeckých dějin,“ uvádějí pořadatelé z Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti. Trasa není bezbariérová. Vstupenku lze zakoupit v Turistickém informačním centru nebo formou eVstupenky na hkpoint.cz.

Dětský karneval ve Smiřicích

Kdy: sobota 2. března od 15 hodin

Kde: KD Dvorana, Smiřice

Za kolik: děti 40 korun / dospělí 70 korun

Proč přijít: Dětských karnevalů není nikdy dost, v sobotu si děti mohou užít plno zábavy ve Smiřicích. Program plný soutěží a písniček pro děti a jejich dospělý doprovod připravila Agentura Vosa.

Mucha v AC klubu

Kdy: sobota 2. března od 20 hodin

Kde: AC klub, Hradec Králové

Za kolik: 300 korun v předprodeji

Proč přijít: Mucha je brněnská pseudopunková formace sdružená kolem písničkářky a podivínky Nikoly Muchové, jež se do povědomí společnosti dostala svým nevybíravým vystupováním, podivným účesem a zejména svými provokativními písněmi. V sobotu svou hudbou potěší hradecké fanoušky v AC klubu. Vstupenky je možné koupit v předprodeji na www.smsticket.cz.

Srubovanka - odpoledne s dechovkou

Kdy: neděle 3. března od 16 hodin

Kde: Klicperův dům, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Přijďte se pobavit, poslechnout, a i třeba zatančit do malého sálu Klicperova domu. Těší se na vás malá dechovka hrající české a moravské lidovky.

Prohlídky Hučáku nejen pro seniory

Kdy: neděle 3. března od 11, 13 a 15 hodin

Kde: Malá vodní elektrárna Hučák, Hradec Králové

Proč přijít: Každou první neděli v měsíci mají (nejen) senioři možnost nahlédnout do historie Malé vodní elektrárny Hučák, a to nejen pohledem na doborvé fotografie, ale také do stále plně funkční historické strojovny. Prohlídky se uskuteční vždy v časech od 11, 13 a 15 hodin. Na prohlídky není potřeba se registrovat.

JIČÍNSKO

Moment! / Damúza

Kdy: neděle 3. března od 15.00 hodin

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Proč přijít: Něžná trashpunková inscenace pro batolata (děti od 10 měsíců do 3 let) a jejich rodiče se koná v rámci projektu Jarní (pohádkové) prázdniny v Jičíně 2024.

Stačí malý moment a obyčejné předměty ožívají. Skříp. Písk. Vrz. Rachtata. Přicházejí plechoví hrdinové od popelnic. Nenechte se zmást jejich možná trochu drsným zevnějškem, skrývá se za ním něžná duše. Vydejte se s námi do světa, kde i rezavé plechovky vyprávějí fascinující příběhy…

Hasičský bál

Kdy: sobota 2. března od 20.00 hodin

Kde: Dům kultury Koruna, Hořice

Za kolik: 150 korun na místě

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Hořice zve na tradiční "Hasičský bál". K tanci a poslechu zahraje hudební skupina SERVIS & VOKAP. Vstup je možný pouze ve společenském oblečení.

NÁCHODSKO

Zástěrkový ples

Kdy: sobota 2. března ve 20.00 hodin

Kde: sokolovna, Žernov

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Žernov zve na tradiční Zástěrkový ples. Hudbu zajistí Staněk Music, nebude chybět bohaté občerstvení a tombola.

Hasičský ples

Kdy: sobota 2. března od 20.00 hodin

Kde: Restaurace U Kopeckých, Velichovky

Za kolik: cena lístku je 200 korun

Proč přijít: SDH Velichovky pořádá tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu zahraje skupina Antares. Součástí bude kulturní program i bohatá tombola.

RYCHNOVSKO

Co my s nimi a oni s námi?

Kdy: v pátek 1. března od 18.00

Kde: v Ekocentru A Rocha Keithe Morrise Krupárna v Dobrém

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: O problémovém soužití člověka s živými tvory – vlky, rysy, kunami, vydrami, bobry, dravými ptáky, strakapoudy přijede přednášet zoolog, ekolog a aktivista RNDr. Mojmír Vlašín. Po přednášce bude možné zakoupit vynikající vtipnou knihu přednášejícího Podivuhodné příhody ochránce přírody.

Živnostenský retro bál

Kdy: v sobotu 2. března od 20.00

Kde: v Kulturním domě v Dobrušce

Za kolik: 185 korun v předprodeji, 200 korun na místě

Proč přijít: Chcete se na jeden večer ponořit do atmosféry 70. a 80. let? Pak vyrazte na retro bál do Dobrušky, na němž vás bude bavit Václav Faltus a možná přijde i kouzelník. K poslechu a tanci bude hrát skupina Trop, dobové oblečení je vítáno.

Výstava obrazů Josefa Kejvala Stromy – zakořeněné vertikály a doprovodná výstava dřevořezeb Josefa Noska

Kdy: vernisáž v sobotu 2. března od 17.00, k vidění bude do 14. dubna

Kde: na zámku v Kvasinách

Proč přijít: Život na zámku Kvasiny zve na výstavu obrazů Josefa Kejvala Stromy – zakořeněné vertikály a doprovodnou výstavu dřevořezeb Josefa Noska Městské památky, které budou ke zhlédnutí v Zámecké galerii na zámku v Kvasinách.

Broučí bál

Kdy: v neděli 3. března od 15.00

Kde: v hospodě U Haničky v Ještěticích

Proč přijít: Solnický Brouček zve na Broučí bál, pro děti předškolního věku v karnevalových maskách je připravena zábava, hudba, tanec a soutěže.

TRUTNOVSKO

9. reprezentační ples města Špindlerův Mlýn

Kdy: sobota 2. března v 19.30 hodin

Kde: Špindlerův Mlýn

Za kolik: vstupenky jsou za 690 korun k sezení a za 490 korun k stání

Proč přijít: Ples města Špindlerův Mlýn se letos koná v hotelu VOLAREZA, Vojenská zotavovna Bedřichov. K poslechu i tanci hraje TIMBRE MUSIC orchestr a večerem bude provázet moderátorka Alena Zárybnická. Začátek v 19:30, pestrý kulturní program, výtečné menu a bohatá tombola vše v ceně vstupenky.

Jelen, seznamte se…

Kdy: sobota 2. března od 7.30 hodin

Kde: Horní Maršov

Za kolik: 200 korun za osobu

Proč přijít: Viděli jste někdy majestátního jelena z několika metrů? Vypravte se s KRNAPem do obůrky, kde jich budete zblízka pozorovat několik desítek. Dozvíte se, co má jelen společného s Krakonošem, že Větrník není jen jméno společníka hajného Robátka a mnoho dalšího.

Sraz je v 7:30 v Horním Maršově. Počet míst je omezený, program je vhodný pro děti od 6 let. Přihlášky u Lucie Koďouskové pouze elektronicky na adrese: lkodouskova@krnap.cz.