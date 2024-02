Jak a kde si v našem regionu užít druhý únorový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ilustrační foto | Foto: Jan Bartoš

HRADECKO

Koncert Bumbrle & Slezské Předměstí a Grant Havoc

Kdy: pátek 9. února od 20 hodin

Kde: Mokka Oda, Hradec Králové, V Kopečku 84/7

Proč přijít: Kapela Bumbrle & Slezské Předměstí vydávají novou desku. V hradecké kavárně Mokka Oda zahrají tajemné country plné smutku, radosti a tance. Hudební projekt Grant Havoc je podle pořadatelů procházka lesem vzpomínek: „Soundtrack k cestě, která nechceš, aby skončila, protože by ses tam mohl najít.“

Březhradský masopust

Kdy: sobota 10. února od 10 hodin

Kde: Březhrad, sraz u pošty

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Komise místní samosprávy srdečně zve občany a návštěvníky Březhradu, aby se zůčastnili březhradského masopustního průvodu masek, opět v doprovodu hudebníků. Sraz účastníků masopustního průvodu Březhradem je v 10 hodin u místní pošty. Vítáni jsou příchozí s maskami i bez nich. Zakončení průvodu je v odpoledních hodinách ve Staré hospodě. Občerstvení bude dostatečně zajištěno.

Masopust na statku

Kdy: neděle 11. února od 10 do 16 hodin

Kde: Šrámkův statek Piletice

Za kolik: 50 korun (pouze v hotovosti na místě)

Proč přijít: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost přiblíží masopustní tradici a její zvyky Hradečanům i návštěvníkům města na Šrámkově statku v Pileticích v neděli 11. února. Dvorek statku ožije 10. hodinou venkovním trhem s nabídkou masopustních dobrot, ukázkou bourání prasátka s komentářem mistrů řezníků, prodejem zabijačkových pochutin a následným příchodem a obchůzkami masopustních maškar.

Program:

10.00 Vítejte sousedé!

10.30 Pohádka na slámě O chaloupce k nakousnutí

11.00 Průvod maškar a příchod na statek

11.30 Žádání hospodáře o povolení masopustu a zahájení masopustního veselí

12.45 vystoupení souboru Radisť a Veselka /UA/

13.30 Pohádka na slámě O hubaté Káče

14.00 Pohádka na slámě O chaloupce k nakousnutí

14.30 Obchůzka maškar statkem, zastávky u prodejců

16.00 Tak zas napřesrok!

Výstava Obyčejné předměty, neobyčejná bolest

Kdy: čtvrtek 1. února až čtvrtek 29. února

Kde: OC Futurum Hradec Králové, 1. patro

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Od čtvrtka 1. února až do konce února je v hradeckém OC Futurum k vidění výstava Obyčejné předměty, neobyčejná bolest. Výstava bourá zajeté představy a očekávání, která může veřejnost mít o obětech a podobě sexuálního násilí. Prostřednictvím několika příběhů upozorňuje na dopady sexuálního násilí a obtěžování. Výstavu najdete v první patře obchodního centra nad schody. Akci pořádá organizace proFem, která se tématem sexuálního a domácího násilí zabývá již téměř 30 let.

JIČÍNSKO

Festival kostek v Jičíně

Kdy: sobota 10. února od 9.00 do 18.00 a neděle 11. února od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: Masarykova obchodní akademie. Jičín

Za kolik: dítě 70 korun, dospělý 90 korun, rodinné vstupné 300 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na herní koutky, funkční model LEGO festivalu, historické i moderní stavby, obrazové mozaiky, vesnice, dioramata z oblíbených filmových sériích a spousta jiných zajímavých modelů. Doprovodný program se soutěžemi o věcné ceny.

Možnost malého občerstvení. Specializovaný prodej jednotlivých LEGO dílků, minifigurek a stavebnic. Organizátoři doporučují přezůvky s sebou.

Masopust v Železnici

Kdy: sobota 10. února od 15.00 do 18.00 hodin

Kde: Železnice

Proč přijít: Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici zve na oblíbené masopustní veselí. Masopustní průvod začíná v 15.00 hodin na náměstí před radnicí, kde paní starostka předá "městský klíč" maškarám. Obchůzka maškar s živou hudbou prochází městem, až dojde na nádvoří muzea, kde bude ukončena porážením kobylky. Jako každým rokem nám zahraje, zazpívá a zatančí folklorní soubor Barunka z České Skalice.

Jak to o Masopustu chodívalo v Železnici, si můžete přečíst na tomto odkaze: https://stopy-starych-casu4.webnode.cz/masopust/

NÁCHODSKO

Josefovský masopust

Kdy: sobota 10. února od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Josefov

Za kolik: vstupné 100 korun, děti do 6 let a masky vstup zdarma

Proč přijít: Sedmý ročník masopustu v pevnostním městě Josefově. Součástí celodenního programu je pestrobarevný průvod městem, požehnání průvodu velitelem pevnosti i slavnostní střelba, řemeslný jarmark s tradičními masopustními pochutinami, lokální pivo „Josefovský Šancovák“, soutěž o nejlepší masopustní koláče, hra pro malé i velké, sklizeň jitrnic a další doprovodný program v unikátních kulisách pevnostního města Josefova.

Sousedský masopust

Kdy: neděle 11. února od 10.00 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Náchod

Proč přijít: Středisko volného času Déčko vás zve v neděli 11. února na devátý ročník Sousedského masopustu, který se uskuteční od 10.00 hodin na Masarykově náměstí. Starostenské koblihy zdarma!

Program:

10:00–17:00: Minitrh s občerstvením

13:00: Program pro děti na pódiu

14:00: Průvod masek od Itálie se scénkami a doprovodem skupiny Collapse, Historického spolku Antares a koňmi z Povoznictví Jan Nývlt

15:00–16:00: Karnevalové hrátky pro děti na náměstí

RYCHNOVSKO

Masopust

Kdy: v sobotu 10. února od 8.30 u hasičské zbrojnice

Kde: v Přepychách

Proč přijít: Spolek ProPřepychy a Sbor dobrovolných hasičů Přepychy zvou na tradiční Masopust v Přepychách, který se koná v sobotu 10. února. Zahájení je u hasičské zbrojnice, kde si můžete zakoupit nejrůznější zabijačkové pochutiny, jako domácí jitrničky, kroupy, tlačenku, prdelačku a jiné. Od 9 hodin bude Masopustní průvod s živou hudbou procházet obcí. Od 17 hodin zahraje v prostorách hasičské zbrojnice k tanci i poslechu živá hudba, občerstvení je zajištěno.

Masopust

Kdy: v sobotu 10. února od 8.00

Kde: v Uhřínovicích, Ježkovicích, Nové Vsi a ve Voděradech

Proč přijít: Těšte se na tradiční masopustní veselí, který ožijí postupně Uhřínovice, Ježkovice, Nová Ves a Voděrady, kudy projde průvod maškar. Nebude chybět muzika ani dobré občerstvení.

Dětský karneval

Kdy: v neděli 11. února od 15.00

Kde: ve Společenském domě v Solnici

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Čeká vás odpoledne plné hudby, tance, zábavy a soutěží.

Zabijačka a masopustní průvod

Kdy: 9. až 11. února

Kde: v Kvasinách

Proč přijít: Vepřové hody čekají labužníky od pátečního odpoledne do neděle v Kulturním domě v Kvasinách. Pochutnat si tu můžete na místě, ale budete mít příležitost si i nakoupit a odnést nějakou tu lahůdku domů. V sobotu Kvasinami projde masopustní průvod. Vyráží v 9.30 a na programu je několik zastávek s hudbou, tancem i drobným pohoštěním a se zakončením u kulturního domu, kde se pořádně nadlábnete. Tak přijďte.

TRUTNOVSKO

Magické večerní dobrodružství na Stezce Krkonoše - Kouzelná lesní zvířata

Kdy: do 17. března

Kde: Stezka korunami stromů Krkonoše, Janské Lázně

Proč přijít: Stezka korunami stromů Krkonoše zve na jedinečnou večerní podívanou – magické dobrodružství uprostřed překrásné přírody. V průběhu jarních prázdnin, od 3. února do 17. března, se návštěvníci Krkonoš mohou poprvé těšit na trasu osvětlenou po celé délce stezky. Zcela výjimečnou atmosféru jí při této příležitosti dodají osvětlené 3D a 2D modely lesních zvířat v nadživotní velikosti.

K procházce stezkou můžete v tomto nevšedním období využít prodlouženou otevírací dobu, která vám umožní ponořit se do kouzelné večerní atmosféry. Poslední vstup bude možný v 19.30, aby měl každý dostatek času vychutnat si magickou cestu korunami stromů. Provozní doba stezky, restaurace V korunách i obchodu se suvenýry je prodloužena do 20.30. Vstupenky budou k zakoupení na pokladně či e-shopu stezky. Pro ty, kdo vyhledávají nejen vizuální zážitky, ale i zajímavé informace, budou k dispozici komentované prohlídky. Zkušený průvodce ze Správy Krkonošského národního parku vás provede podmanivou lesní říší. Proniknete do tajemného lesního života, poznáte okolní stromy, rostliny i živočichy, a prozkoumáte tak les z jiné perspektivy. Speciální prohlídky jsou připraveny každou středu od 18.00 hodin, první již 7. února.

Zimní kroužkování u krmítka

Kdy: sobota 10. února od 9.00 hodin

Kde: Vrchlabí

Za kolik: Pojďte se podívat zblízka na druhy ptactva, které v zimě přikrmujeme a na to, jak se chytají a kroužkují. Připravená bude i hra o ceny, které věnují Správa KRNAP a firma LOVY – lojové výrobky. Sraz je před KCEV Krtek Správy KRNAP ve Vrchlabí v 9.00 hodin. Bližší informace: Dan Bílek, dbilek@krnap.cz, 737 225 417

Masopust a zabijačkové hody v Hostinném

Kdy: sobota 10. února od 14.00 hodin

Kde: náměstí, Hostinné

Proč přijít: Žertovné masky za doprovodu hudby projdou městem. Připojit se může každý, kdo se nebojí velkého veselí a je příznivcem tradic. Téma: 600 let od ubránění města Hostinné před Janem Žižkou z Trocnova. Těšit se můžete na soubor Krkonošský Horal, který nebude chybět v průvodu.

Zakončení skotačivých masek se uskuteční na náměstí, kde bude doprovodný program, také zabijačkové hody a bohaté občerstvení. Těšit se můžete na vytápěný stan s folkovou kapelou ,,Kdo má čas". Pro děti bude připravena tvořivá dílnička, masopustní kolotoč i vyhlídkové jízdy.

Masopust a žertovné hrátky v Horním Maršově

Kdy: sobota 10. února od 11.30 do 18.30 hodin

Kde: Horní Maršov

Proč přijít: Čeká vás masopustní oběd, výroba masek a žertovné hrátky, masopustní průvod a vinšování, setkání průvodu s panem starostou, poprava kobyly a poté v sále místní ZŠ dětský karneval. Nemine vás ani vyhlášení nejlepších masek na náměstní v Horním Maršově. Akce začíná na DOTEKu, pokračovat bude po Horním Maršově a završí ji na již zmiňované ZŠ.