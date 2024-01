Jak a kde si v našem regionu užít první letošní víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ilustrační foto | Foto: Jan Bartoš

HRADECKO

Festival Cyklocestování

Kdy: sobota 6. ledna od 9 hodin

Kde: konferenční sál Úřadu práce, Hradec Králové

Proč přijít: Tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání o „cyklocestování“ a cykloturistice se koná 6. ledna v Hradci Králové. Hlavním programem bude projekce švýcarského dálkového dobrodruha Davida Brandenbergera o jeho pětileté cyklocestě kolem světa na tříkolce poháněné solární energií. Za tahák festivalu lze podle pořadatelů považovat projekci šoumena Petra Macourka z jeho mnoha cest po světě. Celý program a informace o vstupném naleznete na webu www.cyklocestovani.cz nebo na facebooku: Cyklocestování.

Písničkáři v AC Klubu

Kdy: sobota 6. ledna od 19 hodin

Kde: AC Klub, Hradec Králové

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Přijďte si poslechnout písničkáře do hradeckého AC Klubu. V sobotu zahrají Lároš Mrachtan, Lukáš Trvaj, Max von KulelIranon a Iranon, písničkář z Petroviček u Hořic, který svůj žánr nazývá „Aira folk“.

Tříkrálový koncert

Kdy: neděle 7. ledna od 18 hodin

Kde: kostel Nejsvětější Trojice, Všestary

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přijďte zakončit vánoční období do všestarského kostela a strávit příjemný večer s hudbou. Výtěžek z Tříkrálového koncertu ve Všestarech bude věnován do Tříkrálové sbírky. Účinkuje folková skupina CF Sistrum. „Tento koncert je také poslední možností, kde si můžeme společně zazpívat nejznámější adventní folkové písně! Rádi vás tam uvidíme!“ uvádí skupina na svém facebooku.

Buď fit! Novoroční sportovní výzva města

Kdy: do neděle 7. ledna

Kde: sportoviště v Hradci Králové

Za kolik: tři volné vstupy

Proč přijít: Vyzkoušejte v termínu od 1. do 7. ledna na území města Hradec Králové různé druhy sportovních aktivit a začněte pravidelně cvičit. Projekt města je zaměřen na dospělé zájemce, kteří chtějí začít pravidelně sportovat, ale zatím váhají. Zájemci mohou navštívit vybraná sportoviště a vyzkoušet si nějakou sportovní aktivitu, každý může využít až tři volné vstupy. Nejdřív je ale třeba se zaregistrovat. Přehled zapojených sportovišť a odkaz k registraci naleznete na webu města: https://www.hradeckralove.org/bud-fit-novorocni-sportovni-vyzva-mesta/d-82976.

JIČÍNSKO

Tříkrálová koleda

Kdy: 6. ledna od 12.00 hodin

Kde: Jičín

Proč přijít: Vinšování koledníků do nového roku v jičínských ulicích a domácnostech. Zakončení setkáním všech koledníků a koncertem v zámeckém parku.

Prague Cello Quartet - Tříkrálový koncert

Kdy: 6. ledna v 19.00 hodi

Kde: Hotel Centrál, Nová Paka

Za kolik: Vstupné 350 korun.

Proč přijít: Jedinečné violoncellové uskupení čtyř profesionálních hudebníků přináší originální úpravy nejen nejznámějších klasických skladeb, ale také filmových melodií a jazzových, rockových nebo popových hitů. Jejich cílem je bavit diváky kreativními úpravami známých skladeb i inteligentním humorem a bourat hranice mezi zábavou a klasickou hudbou. V roce 2022 vydal Prague Cello Quartet své v pořadí páté CD s názvem BEST OF & MORE. Vystoupí Jan Zvěřina, Štěpán Švestka, Michal Haring, Tomáš Otevřel.

Muzeum s vůní perníku

Kdy: do 5.ledna 2024 od 17.00 do 16.30 hodin

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici

Proč přijít: Vánoční výstava Dany Holmanové. České Vánoce si bez vůně a chuti perníčků už ani neumíme představit… Zavítejte do provoněného železnického muzea na vánoční výstavu kouzelných perníků, které pro vás navrhla, upekla a nazdobila Dana Holmanová z Třebihošti nedaleko Miletína. Její neopakovatelná perníková díla si svou dokonalou krásou a ženskou něhou nezadají s uměleckými díly. Za svou tvorbu, ve které rozvíjí dlouhou českou perníkářskou tradici, získala autorka mimo jiné významná řemeslná ocenění „Nositelka tradic“ a „Zlatý kolovrat“.

Skříňový betlém - výstava

Kdy: do 5.ledna 2024 od 10.00 - 18.00 hodin

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Proč přijít: Výstava originálního betlému přímo ve Valdštejnské lodžii.

NÁCHODSKO

Živý Betlém v Náchodě

Kdy: pátek 5. ledna

Kde: Masarykovo náměstí, Náchod

Za kolik: dobrovolný příspěvek

Proč přijít: Tradiční představení vánoční hry Živý Betlém doplněné známými koledami se uskuteční v pátek v 17 a 18 hodin na Masarykově náměstí.

Mirek Brát: Až do dna!

Kdy: od 6. ledna do 29. února

Kde: Malé lázně, Náchod - Běloves

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte si prohlédnout snímky Mirka Bráta ze sladkých vod východních Čech a česko-polského pohraničí a objevte, co vše se ukrývá pod jejich hladinou. Výstava je k vidění v prostorech informačního centra v 1. patře Vily Komenský v rámci otevírací doby.

Pojďte s námi do Betléma

Kdy: do 7. ledna 2024

Kde: Stará škola Dřevěnka, Police nad Metují

Proč přijít: I v letošním roce můžete navštívit vánoční výstavu v prostorách Staré školy Dřevěnky. Přijďte se podívat na výstavu betlémů ze sbírek Muzea Náchodska nazvanou Pojďte s námi do Betléma. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.

Novoroční běh

Kdy: sobota 6. ledna 2024 v 10:00

Kde: Červený Kostelec – Horní, základní škola

Za kolik: Startovné 50 korun.

Proč přijít: TJ Horní Kostelec s podporovou Města Červený Kostelec pořádá v pořadí již 47. ročník tradičního NOVOROČNÍHO BĚHU.

Přihlášky: v den závodu na místě od 6:30 do 9:30

Kategorie: muži, ženy, muži nad 40 let

Trať: silniční okruh s mírným převýšením – délka trati 11 500 m (START u Základní školy v Horním Kostelci – dále ve směru Červený Kostelec náměstí – Elitex – Devět křížů – Rtyně v Podkrkonoší autobusové nádraží – dále směr Hronov – Horní Rtyně – Horní Kostelec křižovatka „U sekyrkárky“ – Horní Kostelec základní škola CÍL)

Start všech kategorií je hromadný.

Ceny: věcné ceny a diplomy obdrží první tři závodníci v každé věkové kategorii a nejstarší účastník závodu, ostatní účastníci tombola.

Finanční odměna za překonání traťového rekordu.Traťový rekord: S m u d a Norbert (PL) – 37:37 min. (2001).

RYCHNOVSKO

Koncert tříkrálový v Rychnově

Kdy: sobota 6. ledna od 17 do 19 hodin

Kde: kaple Proměnění Páně, Rychnov nad Kněžnou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte si připomenout svátek Tří králů na koncert, který se bude konat v rychnovské kapli Proměnění Páně. Vystoupí smíšený komorní sbor X-tet z Rychnova nad Kněžnou.

První zimní ples pro malého Páťu

Kdy: sobota 6. ledna od 19.30 hodin

Kde: Společenském centrum, Orlické Záhoří

Za kolik: Vstupné s místenkou 200 korun + dobrovolné

Proč přijít: Dobročinný večer s živou hudbou a tancem si užijete v Orlickém Záhoří. Veškerý výtěžek z místenek a tomboly společně s vašimi dary bude zaslán na konto tříletého Páti, který překonává vrozenou spinální svalovou atrofii. Můžete mu tak přispět na rehabilitace a rehabilitační pomůcky. Zahraje skupina Song z Kostelce nad Orlicí. Předprodej vstupenek na telefonním čísle 602 411 958. Přispět malému Páťovi můžete i na transparentní účet, který bude otevřen do konce ledna.

Tříkrálový koncert v Neratově

Kdy: sobota 6. ledna od 14 hodin

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Neratov

Proč přijít: Ukončit vánoční období Tříkrálovým koncertem můžete také v Neratově. V místním kostele s prosklenou střechou bude na programu tradiční Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Vystoupí: soprán Veronika Kladivová, alt Václava Krejčí Housková, tenor Milan Motl, bas Leoš Krejčí, Litomyšlský symfonický orchestr a Spojené Litomyšlské sbory. Pod vedením dirigenta Davida Lukáše.

TRUTNOVSKO

Krampus show

Kdy: sobota 6. ledna od 16.00 hodin

Kde: náměstí T.G.M., Vrchlabí

Proč přijít: Na koho se můžete těšit? Na domácí skupinu Čerti z Krkonoš - Krampus.

V 17.00 hodin začne ohnivá show skupiny Lumatoal, Přijedou také Krampus čerti z Rohatec a Krampus Rebels. V 17.30 hodin vyjde průvod 40ti Krampus čertů.

Bohdan Holomíček - Fotograf

Kdy: do 3. března

Kde: Centrum současného umění EPO1, Trutnov

Proč přijít: Centrum současného umění EPO1 uvádí výstavu fotografií Bohdana Holomíčka. Tento fotograf působil v budově bývalé prvorepublikové elektrárny v Trutnově–Poříčí v šedesátých letech jako elektrikář. Jeho návrat na toto místo je tedy událost výjimečná nejen svou uměleckou kvalitou, ale také svým symbolickým významem. “Bohdan Holomíček je vzácný fenomén české kultury, který je bytostně spojen s regionem Trutnovska. Fotograf přátelských setkání, zachycující pozitivní situace, okamžiky milosti, záblesky lásky za magického přispění světla.” Tak dnes již legendárního fotografa charakterizovala významná historička umění Anna Fárová. Snímky Bohdana Holomíčka jsou osobní a v souhrnu vytvářejí památník nevšedních okamžiků všedního života.