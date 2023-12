Jak a kde si v našem regionu užít vánoční prosincový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se. Jelikož je na sobotu vyhlášen státní smutek, některé akce mohou být zrušeny. Jejich konání si ještě raději důkladně ověřte u pořadatele.

Betlémské světlo. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Radek Cihla

HRADECKO

Zpívání u Betlémského světla

Kdy: v sobotu 23. prosince od 18.00

Kde: před Klicperovým divadlem v Hradci Králové

Vstupné: zdarma

Proč přijít: Setkejte se se skauty z Hradce Králové v příjemné vánoční atmosféře za společného zpěvu koled u Betlémského světla, které si poté odnesete na svůj štědrovečerní stůl. Potkejte staré známé, popřejte si hezké Vánoce a užijte si hodinu souznění, které k vánočnímu času bezpochyby patří, ale často na něj tak trochu zapomínáme.

Živý betlém

Kdy: v neděli 24. prosince od 14.00

Kde: ve Svinarech

Vstupné: zdarma

Proč přijít: Přijďte pozdravit své sousedy, zazpívat koledy a užít si vánoční atmosféru. Děti omrknou živý betlém a zvířátka se také dostaví. Akci pořádá rodina Jiřího Kačera a Komise místní samosprávy Svinary. Přineste vánoční cukroví a nechte je ochutnat ostatním. Letos opět bude možné přispět organizaci Zdravotní klaun. Pan Večerník pak donese Betlémské světlo.

Vánoční trhy v Hradci Králové

Kdy: do 22. prosince

Kde: Velké náměstí, Hradec Králové

Proč přijít: Druhý ročník hradeckých trhů. Prostory Velkého náměstí se do 22. prosince zaplní prodejními stánky, atrakcemi a scénami s bohatým kulturním programem. Na webu www.vanocevhradci.cz se dozvíte veškeré podrobné informace.

JIČÍNSKO

Muzeum s vůní perníku

Kdy: do 5.ledna 2024 od 17.00 do 16.30 hodin

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie v Železnici

Proč přijít: Vánoční výstava Dany Holmanové. České Vánoce si bez vůně a chuti perníčků už ani neumíme představit… Zavítejte do provoněného železnického muzea na vánoční výstavu kouzelných perníků, které pro vás navrhla, upekla a nazdobila Dana Holmanová z Třebihošti nedaleko Miletína. Její neopakovatelná perníková díla si svou dokonalou krásou a ženskou něhou nezadají s uměleckými díly. Za svou tvorbu, ve které rozvíjí dlouhou českou perníkářskou tradici, získala autorka mimo jiné významná řemeslná ocenění „Nositelka tradic“ a „Zlatý kolovrat“.

Skříňový betlém - výstava

Kdy: 22. prosince 2023 - 5.ledna 2024 od 10.00 - 18.00 hodin

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Proč přijít: Výstava originálního betlému přímo ve Valdštejnské lodžii.

Rozvoz Betlémského světla v Jičíně

Kdy: 24. prosince od 10.30 do 15.30 hodin

Kde: Jičín

Proč přijít: Pořadatelem Rozvozu Betlémského světla je Spolek v Parku ve spolupráci se skautským střediskem Brána Jičín za podpory Města Jičína. Místa, kde se bude světlo rozdávat:

10:30 Na jihu - u Bunkru, 11:00 Lidické náměstí, 11:30 Letná u potravin COOP, 12:00 Komenského náměstí u kavárny AMOS, 13:00 parčík u lip u sochy K.H.Borovského, 13:30 Atletický ovál u stánku s občerstvením, 14:00 Šibeňák na hrázi rybníka, 14:30 Alanovy sady, Křižíkova (u bývalého ČEZu), 15:00 Zámecký park

NÁCHODSKO

Pojďte s námi do Betléma

Kdy: do 7. ledna 2024

Kde: Stará škola Dřevěnka, Police nad Metují

Proč přijít: I v letošním roce můžete navštívit vánoční výstavu v prostorách Staré školy Dřevěnky. Přijďte se podívat na výstavu betlémů ze sbírek Muzea Náchodska nazvanou Pojďte s námi do Betléma. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.



Betlémské světlo a zpívání koled v České Skalici

Kdy: sobota 23. prosince od 14.00 do 18.00 hodin

Kde: Husovo náměstí, Česká Skalice

Proč přijít: V sobotu 23. prosince budou českoskaličtí skauti u kašny na Husově náměstí rozdávat Betlémské světlo a od 17 hodin vás zvou na společné zpívání koled.

Štědrý den v josefovské pevnosti

Kdy: neděle 24. prosince od 9.00 do 13.00 hodin

Kde: Pevnost Josefov - Bastion No. I a podzemí

Za kolik: Vstupné na hru činí 50 korun. Cena prohlídky je 90 korun.

Proč přijít: O Štědrém dnu vás v turistickém areálu Bastion I a podzemí čeká již tradičně rodinná hra. V kasematech budou připravené dílničky. Výrobek si každý může odnést domů a doplnit si tak vánoční výzdobu o vlastnoručně vyrobený kousek. Chybět nebude ani výzdoba v kasematech, oheň v krbech, trdelníky a vánoční punč. Tradičně se chystá i střelba ze střelecké galerie, kterou obstará Klub vojenské historie Josefov. Na programu jsou i dvě prohlídky vedené průvodcem v dobové uniformě. Skauti přinesou a budou strážit Betlémské světlo.



Zpívání koled na Dobrošově

Kdy: neděle 24. prosince ve 14.00 hodin

Kde: před kapličkou, Dobrošov

Proč přijít: Sousedské zpívání vánočních koled na Štědrý den před dobrošovskou kapličku. Občerstvení vlastní, hudební nástroje jsou vítány, dětem můžete vzít prskavky. Akce se koná za každého počasí.

Sousedská půlnoční

Kdy: neděle 24. prosince ve 22.00 hodin

Kde: Církev bratrská Náchod, Purkyňova 584, Náchod

Proč přijít: Slavnostní zakončení Štědrého dne v pohodové atmosféře, při svitu svíček, s vůní teplých nápojů, za zpěvu koled i nových písní, s vánočním příběhem (a v teple).

Pozvánka:

Pozvánka.Zdroj: archiv organizátorů

RYCHNOVSKO

Vánoční vytrubování

Kdy: v pátek 22. prosince od 16.00

Kde: v zámecké ulici v Opočně před vinotékou

Proč přijít: Zpestřete si čas čekání na vánoční svátky na setkání s poslechem dechového kvarteta pod vedení Petra Ryšavého.

Betlémy na zámku

Kdy: od 2. prosince do 4. února, od pondělí do pátku od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00, v sobotu, neděli a o svátcích od 14.00 do 16.00

Kde: v zámku v Kvasinách

Vstupné: dobrovolné

Proč přijít: Čeká vás krásná podívaná na množství betlémů z různých materiálů vystavených v atraktivním prostředí kvasinského zámku.

Zpívání u kostela

Kdy: v sobotu 23. prosince od 17.00

Kde: altán u kostela sv. Prokopa v Přepychách

Proč přijít: Občanské sdružení ProPřepychy, Základní škola a Mateřská škola Přepychy vás srdečně zvou na tradiční Zpívání u kostela. Opět si můžete zapálit a odnést domů Betlémské světlo. Občerstvení je zajištěno.

Troubení u věže

Kdy: v neděli 24. prosince od 14.00

Kde: u Vodárenské věže v Týništi nad Orlicí

Proč přijít: Hudba ke sváteční chvílím patří, tak proč si ji nevychutnat pod širým nebem – třeba u týnišťské Vodárenské věže.

Půlnoční mše

Kdy: v neděli 24. prosince ve 24.00

Kde: v kostele sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí

Proč přijít: Přijďte prožít společně sváteční chvíle do týnišťského kostela.

TRUTNOVSKO

Vánoce na Doteku

Kdy: po celý prosinec

Kde: Ekocentrum DOTEK, Horní Maršov

Proč přijít: Během celého prosince na DOTEKu můžete navštívit:

-Smolíkův pohyblivý Betlém

-netradiční vánoční výstavu s programem pro děti “Vánoce a zvířátka”

-zážitkové stezky a questy po okolí

-loutkové divadlo pro děti

-prohlídky areálu a renesančního kostela

-dílničky pro děti

Otevřeno denně 9-17.

Otevírací doba o svátcích:

24. 12. od 10:00 do 14:00

25. 12. od 10:00 do 17:00

31. 12. od 9:00 do 15:00

1. 1. 2024 od 10:00 do 17:00

Štědrovečerní zpívání koled

Kdy: neděle 24. prosince ve 23.00 hodin

Kde: u vánočního stromu na náměstí, Dvůr Králové nad Labem

Proč přijít: Přijďte si na Štědrý den společně zazpívat vánoční koledy s Královédvorským chrámovým sborem.