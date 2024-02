Jak a kde si v našem regionu užít první únorový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ilustrační foto | Foto: Michal Fanta

HRADECKO

Aquacentrum zdarma za dobré vysvědčení

Kdy: do neděle 4. února

Kde: Městské lázně Hradec Králové

Za kolik: zdarma pro děti do 10 let s vysvědčením se známkami 1 až 3

Proč přijít: Také letos hradecké aquacentrum odmění nejmenší školáky, kteří se dobře učili. Akce je určena dětem do deseti let a koná se od středy 31. ledna do neděle 4. února. Pokud školáci v doprovodu dospělého, který si vstup zaplatí, přinesou ukázat své dobré vysvědčení (se známkami 1 až 3) na pokladnu aquacentra, dostanou vstup zdarma na celý den.

Slavnostní otevření modelové učebny Porodní asistence

Kdy: pátek 2. února od 11 do 15 hodin

Kde: Lékařská fakulta Hradec Králové, ul. Šimkova

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy zve na slavnostní otevření modelové učebny Porodní asistence, které se bude konat v pátek 2. února v budově LF HK v Šimkově ulici (Ústav nelékařských studií, 4. patro budovy). Zájemci se mohou přijít podívat, s jakými nejmodernějšími simulátory a fantomy budou od října letošního roku studentky oboru Porodní asistence pracovat. Díky nové modelové učebně se naučí používat nejen tradiční postupy v porodní asistenci, ale i nejmodernější vyšetřovací metody.

Výstava Obyčejné předměty, neobyčejná bolest

Kdy: čtvrtek 1. února až čtvrtek 29. února

Kde: OC Futurum Hradec Králové, 1. patro

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Od čtvrtka 1. února až do konce února je v hradeckém OC Futurum k vidění výstava Obyčejné předměty, neobyčejná bolest. Výstava bourá zajeté představy a očekávání, která může veřejnost mít o obětech a podobě sexuálního násilí. Prostřednictvím několika příběhů upozorňuje na dopady sexuálního násilí a obtěžování. Výstavu najdete v první patře obchodního centra nad schody. Akci pořádá organizace proFem, která se tématem sexuálního a domácího násilí zabývá již téměř 30 let.

2. Svobodnodvorský masopust

Kdy: neděle 4. února od 09.30 hodin

Kde: Svobodné Dvory, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Svobodnými Dvory už podruhé v novodobé historii projde masopustní průvod. Přijít mohou děti i dospělí v maskách i bez nich.

Program:

9.30 sraz maškar z řad dětského folklórního souboru Červánek a občanů na rohu ulic Dvorská a Drtinova

9.40 udělení povolení rychtáře maškarám k obchůzce

9.45 průvod maškar po Dvorské, Cihlářské a Spojovací ulici (cestou zastávky s hudbou a tancem)

11.00 příchod k penzionu U svatého Jana, hudba, tanec a radostné dovádění maškar

od 11.00 masopustní menu v penzionu

JIČÍNSKO

Pololetky s obry

Kdy: pátek 2. února ve 13.00 hodin

Kde: Hvězdárna, Jičín

Za kolik: jednotná cena 40 korun, nutná rezervace

Proč přijít: O pololetních prázdninách připravila jičínská hvězdárna program zaměřený na planetární obry naší Sluneční soustavy, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Dozvíte se základní informace i zajímavosti. Řeč bude i o sondách, které k planetám doletěly. Za jasného počasí uvidíte Jupiter i Saturn v dalekohledech. V případě oblohy zatažené vše uvidíte virtuálně.

Závody na historických lyžích a zabijačkové hody

Kdy: sobota 3. února

Kde: kemp, Pecka

Proč přijít: Opět po roce se můžete těšit na tradiční Mistrovství Pecky v historickém lyžování, které se uskuteční 3.února a bude spojené se zabijačkovými hody. Restaurace bude otevřená od 9:00 hodin a od 12:00 hodin vám k poslechu zahraje country kapela Náhoda.

Prezentace účastníků závodu na historických lyžích je v plánu od 13:00 a ve 14:00 bude odstartován samotný závod, kterého se mohou zúčastnit muži, ženy i děti. Přijďte ochutnat zabijačkové hody a užít si zábavu.

NÁCHODSKO

Výstava členů výtvarného spolku AMAG

Kdy: od 2. února do 3. března

Kde: Městská knihovna Náchod

Proč přijít: Městská knihovna Náchod vás zve od 2. února do 3. března na výstavu prací členů náchodského výtvarného spolku, která bude probíhat ve studovně knihovny. Vernisáž se uskuteční v pátek 2. února v 17 hodin a bude příležitostí se setkat s jednotlivými 17 autory.

Tradiční vesnický masopust v Olešnici

Kdy: sobota 3. února od 14.00 hodin

Kde: Olešnice u Červeného Kostelce

Proč přijít: Ochotníci Olešnice srdečně zvou na Tradiční vesnický masopust, který se koná v sobotu 3. února od 14 hodin na křižovatce v Olešnici. Těšit se můžete na průvod vesnicí s dechovou hudbou, tradiční masopustní masky a rozsudek nad masopustním medvědem.

Zakončení celého průvodu vyvrcholí v Hostinci Olešenka U Aleny, kde se můžete těšit na masopustní speciality a příjemnou atmosféru. Masky všeho druhu jsou vítány.

RYCHNOVSKO

Masopustní veselí a bál

Kdy: v sobotu 3. února od 13.00

Kde: sraz masopustního průvodu na parkovišti v centru Orlického Záhoří

Proč přijít: Vydejte se na masopustní průvod obcí s Mírou Tomanem. Potrvá až do 17. hodiny. Kdo pak bude mít chuť, může vyrazit ještě do Orlickohorského společenského centra na Masopustní bál s Gentlebandem, bavit se na něm budete od 19. hodiny až do 2. hodiny ranní.

Bartošovický masopust

Kdy: v sobotu 3. února od 9.00

Kde: sraz masek je v 9.00 v Komunitním centru v Bartošovicích v Orlických horách

Proč přijít: Občané a chalupáři v Bartošovích v Orlických horách zvou na masopust, na němž nebudou chybět maškary, plno zábavy a na závěr zabijačkový ovárek u Komunitního centra. Od 16 do 21 hodin se těšte na muzicírování s kapelou Kalumet.

Zahrádkářský country ples

Kdy: v sobotu 3. února od 20.00

Kde: na statku U Oubrechtů v Pohoří

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Těšte se na celovečerní zábavu a bohatou tombolu, zahraje Czech, a to nejen country.

Masopustní průvod

Kdy: v sobotu 3. února 2024 od 10.00

Kde: v Kozodrách, Korytech a Kostelecké Lhotě

Proč přijít: V sobotu 3. února 2024 od 10.00 hodin začíná v Kozodrách u kapličky masopustní průvod. Tato netradiční akce se uskuteční podle obvyklých tradic. Veřejnost, která se přímo účastní je vítána, ať už jako diváci nebo účastníci průvodu, masky jsou vítány a hudba zajištěna. Od kozoderské kapličky se průvod vydá směrem na Koryta a do dalších míst, kde se zastaví.

TRUTNOVSKO

Magické večerní dobrodružství na Stezce Krkonoše - Kouzelná lesní zvířata

Kdy: od 3. února do 17. března

Kde: Stezka korunami stromů Krkonoše, Janské Lázně

Proč přijít: Stezka korunami stromů Krkonoše zve na jedinečnou večerní podívanou – magické dobrodružství uprostřed překrásné přírody. V průběhu jarních prázdnin, od 3. února do 17. března, se návštěvníci Krkonoš mohou poprvé těšit na trasu osvětlenou po celé délce stezky. Zcela výjimečnou atmosféru jí při této příležitosti dodají osvětlené 3D a 2D modely lesních zvířat v nadživotní velikosti.

K procházce stezkou můžete v tomto nevšedním období využít prodlouženou otevírací dobu, která vám umožní ponořit se do kouzelné večerní atmosféry. Poslední vstup bude možný v 19.30, aby měl každý dostatek času vychutnat si magickou cestu korunami stromů. Provozní doba stezky, restaurace V korunách i obchodu se suvenýry je prodloužena do 20.30. Vstupenky budou k zakoupení na pokladně či e-shopu stezky. Pro ty, kdo vyhledávají nejen vizuální zážitky, ale i zajímavé informace, budou k dispozici komentované prohlídky. Zkušený průvodce ze Správy Krkonošského národního parku vás provede podmanivou lesní říší. Proniknete do tajemného lesního života, poznáte okolní stromy, rostliny i živočichy, a prozkoumáte tak les z jiné perspektivy. Speciální prohlídky jsou připraveny každou středu od 18.00 hodin, první již 7. února.

Masopust v Bílé Třemešné

Kdy: sobota 3. února v 10.30 hodin

Kde: Bílá Třemešná

Proč přijít: Můžete se těšit na domácí jitrničky, tlačenku, kroupy, prejt a jiné dobroty, které k masopustu patří. Na návsi zahraje od 11:00 do 12:45 hodin kapela Klapeto. V průběhu dne zhlédnete divadelní vstupy na téma "Dovolená v Chorvatsku" v režii Filipa Pýchy a (ne)tradiční masopustní průvod vesnicí. Po jeho návratu si budete moci poslechnout a zatančit chorvatsko-španělské tance od kapely Kišica z Hradce Králové. Samozřejmě bude k zakoupení i tombola, ve které každý los vyhrává.

Masopust v Rudníku

Kdy: sobota 3. února od 14.00 hodin

Kde: Rudník

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Obec Rudník zve na tradiční masopustní setkání a rej masek. Sraz masek je ve 14.00 hodin u základní školy, odtud se průvod vydá k obecnímu sálu. Nezapomeňte si přinést své masopustní masky do průvodu a dobrou náladu.

Program začne na sále ve 14:45 tanečním vystoupením dětí ze Základní školy Rudník a od 15:00 se můžete těšit na skvělé hudební divadlo “HNEDLE VEDLE”. Venku ve stanu se budou odehrávat tradiční zabijačkové hody plné lahodných pochoutek.