Předpovědi počasí slibují na léto extrémní horko. Už zase. Jednou z mála možností, jak se ochladit, je vyrazit k vodě. Sestavili jsme malý přehled více i méně známých míst, kde se můžete na Jičínsku vykoupat.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Český hydrometeorologický ústav slibuje pekelné léto. Už v polovině června teploty na území České republiky atakují tropickou třicítku. A to je jen začátek.

Podívejte se, kde se můžete v létě osvěžit u vody, jak mají otevřeno koupaliště a kolik zaplatíte za vstup.

AquaCentrum Jičín

V jičínském aquacentru si na své přijde opravdu každý. Kromě 25metrového plaveckého bazénu tady najdete skokanský bazén s metrovým prknem, bazén pro děti a dětské brouzdaliště s umělou říčkou a vodním hřibem.

Mezi hlavní atrakce patří 96metrový tobogan a divoká řeka. K relaxaci zvou whirlpooly, parní komora nebo masáže.

V případě příznivého počasí je možné využít venkovní plochu s travnatými plochami nebo oblázkovou pláží, na kterých jsou k dispozici lehátka. Děti se zabaví na dvou pískovištích.

Otevírací doba:

Pondělí 14.00 – 21.00

Úterý 14.00 – 21.00

Středa 14.00 – 21.00

Čtvrtek 15.00 – 21.00

Pátek 15.00 – 21.00

Sobota 10.00 – 21.00

Neděle 10.00 – 21.00

Vstupné:

Dospělí - od 120,–

Děti 2–15 let, studenti do 26 let, dospělí od 60 let, ZTP/P – doprovod - od 70,–

ZTP/P – držitel zdarma

Plavání bez atrakcí - jednotné vstupné 60,–

Koupaliště Kníže - Jičín

Zdroj: Archiv

V areálu koupaliště nalezne vyžití nejen ve víceúčelovém bazénu a na vodních skluzavkách. Mimo travnatých opalovacích ploch můžete využít i kryté dětské hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, beachvolejbalové hříště a občerstvení.

Otevírací doba:

Mimoprázdninový provoz (1. 6. - 27. 6.)

Pondělí – pátek, 12.00 – 19.00

Sobota – neděle, 10.00 – 19.00

Prázdninový provoz (28. 6. - 1. 9.)

Pondělí – neděle, 9.00 – 20.00

Vstupné:

MIMOSEZÓNA (1. – 27. 6.)

Děti do 6 let - zdarma

Děti 6–15 let, studenti do 26 let, dospělí nad 60 let - od 60,-

Dospělí - od 80,-

ZTP/P – držitel - zdarma

ZTP/P – doprovod - od 60,-

SEZÓNA (28. 6. – 1. 9.)

Děti do 6 let - zdarma

Děti 6–15 let, studenti do 26 let, dospělí nad 60 let - od 80,-

Dospělí - od 100,-

ZTP/P – držitel - zdarma

ZTP/P – doprovod - od 80,-

Městské koupaliště Sobotka

Kousek od centra města Sobotka v areálu stejnojmenného kempu najdete bazén o rozměrech 60 krát 30 metrů a dětské brouzdaliště. Obklopeny jsou krásnou přírodou a rozlehlými travnatými plochami, na kterých můžete relaxovat a opalovat se.

Pro ty aktivnější je v kempu připraveno hřiště na plážový volejbal, míč si můžete půjčit za drobný poplatek. Děti si užijí spoustu zábavy na dětském hřišti s trampolínou, houpačkami, domečky, prolézačkami, skluzavkami a pískovištěm.

Občerstvit se můžete v místním kiosku a taky se zdarma připojit k WiFi. Ubytování je k dispozici v chatkách i v pokojích v hlavní budově.

Otevírací doba:

Denní provozní doba koupaliště pro veřejnost je 9:00 až 19:00.

Vstupné:

Děti do 3 let - zdarma

Děti 3-15 let, ZTP, senioři - 60,-

osoby 15+ - 90,-

Kemp Zelené údolí

Kemp Zelené údolí s dvěma bazény (pro plavce, pro děti) leží v obci Mladějov v Čechách, 5 km od města Sobotka, s výhledem na Trosky, v srdci Českého ráje, v údolí, které obklopují lesy.

Areálu dominuje centrální budova, kde jsou v přízemí sprchy a sociální zařízení, v prvním patře je restaurace a jídelna, dále je zde salonek ke společenskému využití. U bazénu stojí kuchyňka pro ubytované, kterou můžete zdarma využívat.

Koupaliště Dachova u Hořic

Zdroj: Deník/ Michal Fanta

Přírodní koupaliště se nachází v rámci rekreační oblasti Dachovy uprostřed lesů v okrese Jičín. Koupaliště, které vzniklo před bezmála sty lety na místě bývalého rybníka, se pyšní křišťálově čistou vodou, 2metrovým skokánkem i ostrovem uprostřed. Na své si přijdou i neplavci, kterým je k dispozici okrajová mělká část, a děti, pro které je tady brouzdaliště.

K relaxaci zvou písečné i travnaté pláže, sportovci si užijí hřiště na volejbal, fotbal a plážový tenis, stolů na pingpong nebo petanque.

Občerstvení nabízí staročeská hospoda, ubytovat se můžete ve stanech nebo chatkách. Samozřejmostí jsou pak toalety, stylové dřevěné kabinky a sprchy.

Otevírací doba:

Po - Ne: 10 až 20 hod

Vstupné:

Děti do 2 let - zdarma

Děti do 15 let, senioři 65+ a držitelé ZTP/P - 50 Kč os/den (po 17. hod. 30 Kč)

Dospělí, děti nad 15 let - 80 Kč osoba/den (po 17. hodině 50 Kč)

Autokemp Jinolice

Rekreační zařízení EDEN se nachází na břehu Jinolických rybníků, přímo v srdci Prachovských skal v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Příjezdová silnice vede z hlavní trasy Jičín – Turnov, přes obec Jinolice.

Ubytovat se zde můžete v chatkách, v karavanech i stanech. Kemp je vybaven sprchami, umývárnou, toaletami, kuchyňkou. K dispozici jsou stánky s občerstvením, restaurace, prodejna potravin, drogerie i denního tisku.

Na své si přijdou i sportovci – zahrát si můžete plážový volejbal, minigolf, stolní tenis, petanque, paintball. Dále si můžete půjčit loďku i kola. V mezičase se můžete vydat na houby, zarybařit si, vydat se na cyklo i pěší výlet.

Děti i dospělí se mohou vyřádit ve vodě, odpočinout si na dvou velkých písčitých plážích.

Koupaliště Milovice u Hořic

Areál nabízí bohaté sportovní vyžití i klid pro relaxaci. K dispozici je plavecký bazén s obří skluzavkou a skokánkem.Venkovní bazén má rozměr 30*60 m s hloubkou od 1,2 až do 2,5 m o objemu cca 3000 m3 . Voda je chemicky upravována, filtrována a její kvalita je pravidelně sledována hygienickou službou. Součástí areálu koupaliště jsou travnaté odpočinkové plochy o ploše 2700 m3 , sociální zařízení, převlékárny a kiosek.

Otevírací doba:

9:00 až 20:00 hod

Vstupné:

osoba 16+ . 100,-

dítě 4 - 15 let včetně - 60,-

dítě do 3 let včetně, osoby ZTP a doprovod, senioři 70+ - zdarma

Koupaliště Pelíšek

Koupaliště Pelíšek, tedy vlastně dnes bývalé koupaliště, je pro milovníky Prachovských skal asi stejně známé, jako skály samotné. S myšlenkou na výstavbu koupaliště přišel Klub Českých turistů ve 30. letech 20. století s tím, že zatraktivní a zvýší návštěvnost této turisticky zajímavé oblasti. V dnešní době již skály podobné zatraktivnění nepotřebují, jsou již přeplněné turisty, ale v dobách objevování turistiky za první republiky šlo o pochopitelný krok, přilákat do skal další návštěvníky. A tak v roce 1932 padl první konkrétní návrh na vytvoření velkého koupaliště, nedaleko turistické chaty v centru Prachovských skal.

Koupaliště Konecchlumí

Zdroj: Archiv

Koupaliště se nachází severně od centra Konecchlumí. Kolem koupaliště jsou travnaté plochy ke slunění. Z hygienických důvodů je vstup do vody povolen pouze v plavkách. Koupání je tu na vlastní nebezpečí. Ubytování v okolí koupaliště v Konecchlumí poskytují chaty a chalupy.

Vstupné:

Dospělý - 50,-

Děti - 30,-

Třebnouševes - koupaliště

Zdroj: Archiv

Obec Třebnouševes se nachází cca 3 Km jihovýchodně od Hořic. Koupaliště, které se nalézá v severozápadní části obce, je tvořeno vodní plochou o výměře 3 360 m2. Pláž je travnatá, k občerstvení je možno využít restauraci na pláži a k odreagování je možno jízdy na tobogánu. Vstup zdarma.

Sportovně rekreační areál Podhorní Újezd a Vojice - koupaliště

Areál Podhorní Újezd a Vojice je rájem pro sportovce a příznivce plážového volejbalu, tenisu, nohejbalu, florbalu, streetbalu, malé kopané, házené a dalších.

Je pro Vás připraven prostor pro sportovní vyžití, aktivní odpočinek, pro spolkovou činnost, školení či jen pro setkání s přáteli v příjemném prostředí. Vodní plocha 36 x 19 m je rozdělena na dvě části - pro plavce a neplavce. Moderní víceúčelové hřiště o velikosti 36 x 18 m umožňuje provozovat nejrůznější druhy sportů, travnaté hřiště je učeno pro mini fotbal. K ubytování slouží tři dřevěné chatky, vybavené lednicí.

Rybník Pardoubek - Lázně Bělohrad

Rybník má rozlohu téměř 3 ha. Původním majitelem byla Anna z Asseburgu, název byl odvozen od pár doubků vysazených na hrázi, ze kterých jsou dnes již dnes vzrostlé duby. Po první světové válce zde byla zřízená plovárna i s půjčovnou loděk. Později byly kolem vody vysázeny kosatce a provedena parková úprava. Rybník byl v té době společně s Bažantnicí oblíbeným výletním místem. V současné době je původního vybavení plovárny bohužel zchátralé, rybník je však opět využíván ke koupání.

Koupaliště Sklář - Ostružno

Koupaliště a rekreační areál Sklář se nachází u obce Ostružno na nádherném místě obklopeném hlubokými lesy i romantickými rybníky, nad kterými se tyčí Prachovské skály. Bazén má rozměry 110 x 60 m a je napájen vodou nedalekých lesních pramenů.

Kolem bazénu jsou travnaté plochy. U bazénu jsou dva skokanské můstky, tobogán, dvě skluzavky, dětské brouzdaliště a chrlič vody. V areálu koupaliště je víceúčelového hřiště, 3 antuková hřiště, plážový kurt a hřiště na petanque. Nechybí tady WC, sprchy, občerstvení. V rekreačním areálu je možnost ubytování.

Koupaliště Libáň

Zdroj: Archiv města

Městské koupaliště se nachází ve volné přírodě na severovýchodním okraji města Libáň. Betonová nádrž o rozměru 46x67m s maximální hloubkou 2 m je napájená vodou ze studní s hygienickým zabezpečením.

Odpočivné plochy jsou upravené, zatravněné. U koupaliště je brouzdaliště, skluzavka, skokanský můstek. K dispozici jsou venkovní sprchy, umývárna, hygienické zařízení, šatny. Je zde občerstvení s celodenním provozem. Koupaliště je součástí sportovního areálu, který tvoří fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty, hřiště na plážový volejbal. Součástí areálu je i turistická ubytovna s celoročním provozem.

Koupaliště Pecka

Zdroj: Archiv

V místním kemp-areálu se nachází přírodní koupaliště o rozměrech 37 m x 41 m. V blízkosti najdete kiosek, ve kterém nabízí drobné občerstvení, nápoje a nanuky.

V kempu můžete využít velké množství sportovišť a dětských hřišť. Rodiny s dětmi jistě ocení dětské prolézačky, skákací trampolíny, pískoviště, kreslící tabule a dětské brouzdaliště. Sportovně založení návštěvníci si zde užijí kurty na tenis, volejbal, nohejbal, plážový volejbal, plážový fotbal. Dále je k dispozici stolní tenis, koš na basketbal. Příznivci adrenalinu se vyžijí na lezecké stěně.

Vstupné:

Dospělí - 85,-

Děti do 15 let - 65,-

Děti do 3 let - zdarma