Lázně Bělohrad a.s. v neděli přivítaly návštěvníky všech věkových kategorií na zahradě Dětských lázní. Pro děti připravily sportovní hru, skákací hrad a malování na obličej. Rodiče a prarodiče zase ocenili prohlídky budovy a přístrojů, které k lázně léčbě malých pacientů využívají.

Dětské lázně se otevřely všem generacím | Foto: Lázně Bělohrad a.s.

Ve 14:00 se otevřela branka do zahrady Dětských lázní a první návštěvníci zvesela zavítali dovnitř. Zejména ti nejmenší se hned rozeběhli ke skákacímu hradu. Ostatní začali popořadě. „Tady máte hrací kartu. Když projdete všechna stanoviště a vrátíte se s vyplněnou, dostanete odměnu v podobě těchto super cen,“ vysvětluje dětem u infostánku marketingová ředitelka Lázní Bělohrad a.s. Marie Jarkovská. Na stole před ní leží slaměné klobouky, sluneční brýle, plastové lahve, létající talíře a společenské hry.

Hned u prvního stanoviště čeká na děti slalom s míčem. Disciplína, která ověří jejich rychlost a koordinaci. „V Dětských lázních mimo jiné poskytujeme péči pacientům s problémy pohybového aparátu a obezitou. Proto jsme i dnešek chtěli pojmout hravě a zdravě,“ popisuje tamní lékařka MUDr. Petra Jedličková. Lázně Bělohrad a.s. se navíc jako jediné zařízení v Čechách specializují na léčbu gynekologických onemocnění dětí. „Nejčastěji se staráme o dívky po apendektomii a další častou diagnózou v této oblasti jsou stavy po opakovaných gynekologických zánětech. Tato péče je důležitá pro jejich reprodukční funkce v dospělosti,“ doplňuje MUDr. Jitka Ferbrová, náměstkyně pro strategii a rozvoj Lázní Bělohrad a.s.

Jaké metody a přístroje k tomu lázně využívají, zjišťují návštěvníci při komentovaných prohlídkách léčebných prostor. Zájem je takový, že doktorka Jedličková musí přidat ještě jeden termín prohlídek, aby se dovnitř dostali všichni zájemci. A rušno je také u stolku s barvami na obličej. „Nečastější jsou tygři, zajíčci a jednorožci, ale po zahradě už pobíhá třeba i Hulk,“ jmenuje oblíbené motivy dětí kulturní manažerka Lázní Bělohrad a.s. Veronika Kašparová. „Musím poděkovat společnosti Edera, která nám toto malování na obličej zajistila a díky které máme i spoustu krásných cen pro děti.“

Ani jásot dětí ale nepřehlušil hřmění, které narušilo do té doby slunečné počasí. První dešťové kapky se snáší k zemi a návštěvníci hledají přístřeší. Úkryt jim poskytují stany s posezením i altán s občerstvením. Každá přeháňka ale jednou skončí, a tak se po pár minutách vrací děti na trávník. I když je mokrý, pokračují ve hře. Alespoň do další krátké průtrže. Po ní už pomalu návštěvníci odchází s taškami plnými dárků. „Nám se to líbilo a děti jsou spokojené, i když trochu mokré,“ sděluje své dojmy jedna z návštěvnic. „Dcera dostala nějaké omalovánky, křídy, pexeso a cestovní hru. Syn zase sportovní láhev, vak na oblečení a sluneční brýle,“ jmenuje ceny nadšená maminka Anežka.