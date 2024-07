Kdo nebo co je ve stínu, respektive co vůbec znamená ve stínu být, jsou ústřední otázky letošního festivalového tématu, na než bude Šrámkova Sobotka hledat odpovědi prostřednictvím řady programových linií. Ročník připomene prostřednictvím autorského divadelního představení a výstavy rovněž 140. výročí narození Miloslavy Hrdličkové, partnerky spisovatele Fráni Šrámka, be zníž by tento poetický festival neexistoval.

Hned v sobotu se představí herečka Milena Steinmasslová se souborem Spolku Kašpar z Divadla v Celetné v černé komedii 2084, která hledí do nepříliš vzdálené budoucnosti naší země. Štafetu převezme Divadelní spolek JEDL, který v podání Lucie Trmíkové přiblíží život a dílo francouzské básnířky Suzanne Renaud. V průběhu týdne ještě vystoupí Divadlo Masopust s inscenací Přípravy na všechno s Miloslavem Königem a Šimonem Krupou a zahraje Divadlo D21, které přiveze oceňovanou inscenaci Emil čili O Háchovi, věnovanou třetímu československému prezidentovi.

Hudební program přinese směsici žánrů. Od poetického dua HlasKontraBas Ridiny Ahmedové a Petra Tichého přes experimentální rapové seskupení P/\st až k melancholicky energické muzice kapely Barva slov. Místo v programu tradičně patří také koncertu v kostele, tentokrát prostor rozezvučí hra fagotu a cembala. Dva filmové pořady připravily Národní filmový archiv a FAMU.

Děti se mohou těšit na brněnské Divadlo DIP s hravým pohybovým představením o školáckých radostech i strastech, loutkovou pohádku Honza Pták či autorské čtení Jiřího Šlupky Svěráka či Dory Kaprálové. Závod a pochod pro všechny generace Šrámkova 11o se koná ve středu.

Scénická čtení nabídnou na různých místech Sobotky setkání s verši Jana Kameníka, Václava Šolce či bezdomoveckou poezií. Za dalšími se ohlédne nokturno Společnost mrtvých básníků. Do plenéru proniknou také poslechové pořady – kromě jedinečného večerního site-specific poslechu hororových povídek Edgara Allana Poea na schodišti Humprechtu zazní básnické pásmo z hořkých a výsměšných textů zakladatele nonsensu Christiana Morgensterna, jejichž překlad vznikl v průběhu předchozích ročníků festivalu.

Autorská čtení přinese festival v rozšířené podobě! Vydají se do Zlína, na Valašsko i do Slezska.

Programová linie besed například nevšední optikou pohlédne na dramatika Williama Shakespeara, o stínu ve výtvarném umění pobeseduje Vít Vlnas. Přednášky představí v novém světle Čapkovy pátečníky nebo citoslovce jako popelku mezi slovními druhy.

Závěr festivalu bude patřit nejen výstupům festivalových tvůrčích dílen, ale také debatě Profeseve stínu?, do níž pozvání přijal mj. Karel Hvížďala, a tradičně Třešňovému jarmarku. Stihnete ještě prohlídku 11 výstav a expozic. Na jarmareční veselí naváže odpoledne přehlídka Sobotecká dofestná, v jejímž průběhu vystoupí Studio Šrámkova domu i hudebníci z místní Základní uměleckéškoly.