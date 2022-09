Že jméno Aleše Svobody po více než deseti letech v komunální politice nefiguruje na žádné z kandidátních listin v Hořicích, není tisková chyba. Po dvou volebních období v křesle se Svoboda rozhodl stáhnout. "Pravdou je, že bych rád zúročil svoje zkušenosti jako řadový člen zastupitelstva, ale mám obavu z toho, že by to mohlo dopadnout stejně, jako při volbách před čtyřmi lety, kdy mě hořičáci vykřížkovali do pozice kandidáta na starostu," vysvětlil.

Své působení na postu hlavy Hořic hodnotí s drobnými výtkami pozitivně. "Sportovní terminologií by se dalo konstatovat, že v nejlepším se má skončit," dodal s mírnou nadsázkou, ale s přesvědčením, že se v Hořicích skutečně za uplynulých osm let podařilo s ledasčím pohnout.

Investice do rozvoje

Za zásluhy současného vedení města považuje kompletní rekonstrukci hořického muzea a hasičské zbrojnice, novou čekárnu na autobusovém nádraží, lávku přes státovku I/35, zrestaurovat historické koupaliště Dachova a vybudování zázemí pro hořické fotbalisty a opravy silnic a chodníků v severní části města. Kromě toho se v posledních osmi letech také masivně investovalo do škol a školek nebo počátky sanhy o energetické úspory v městských budovách.

ANKETA: Jaké výzvy čekají na nového starostu?

V trendu, který současná koalice Šance pro rozvoj a Hořických patriotů, chtějí obě strany pokračovat a na své snažení na radnici navázat i v dalším volebním období, i když s jiným starostou. "Pro město jsou investiční akce zásadní a v uplynulých letech se jich hodně zrealizovalo. Nesmí se ale zapomínat na to, co není tolik na očích, a přesto to zlepšuje životní úroveň ve městě - kompletní pokrytí města optickým kabelem, rekonstrukce celých ulic, včetně chodníků, příprava dalších stavebních pozemků, postupně nově upravujeme plochy veřejných prostranství a pokračujeme v etapách odpadové koncepce," vyjmenovala část plánů do budoucna současná lídryně kandidátky Šance pro rozvoj Jana Bouzková.

Místostarosta Martin Pour, který se o pozici starosty uchází na jedničce kandidátky Hořických patriotů, zmiňuje také plán na zavedení Portálu občana, digitální platformy, která usnadňuje online komunikaci mezi lidmi a úředníky.

Dluhy finanční, projektové i společenské

V době energetické a ekonomické krize a rapidního zdražování všeho bude mít nové vedení města velmi nevýhodnou výchozí pozici. V uplynulých letech představilo vedení města řadu projektů, které mají v plánu realizovat, na mnoho z nich ale zatím nepřišla řada. "V první řadě musíme dokončit energetickou koncepci města, která bude klíčová pro tvorbu rozpočtu v následujícím období z hlediska případných investic do moderních energetických technologií. Další oblastí je bezpečnost dopravy a parkování ve městě, zdravotnictví a sociální služby. Konkrétně ve zdravotnictví je to podpora a hledání finančních prostředků pro významnou modernizaci Levitova centra následné péče. Musíme však počítat s tím, že veškeré investice určitě ovlivní probíhající energetická krize," uvedl opoziční zastupitel a lídr kandidátky ODS a Hořičáků Ivan Doležal.

Dalším z projektů, které patří k investičnímu "dluhu" města, je nutná rekonstrukce kulturního domu Koruna, který je v dlouhodobě nevyhovujícím stavu. "Před třemi lety podařila zrealizovat kompletní rekonstrukce restaurace, ale jinak do této budovy dlouhé desítky let nebylo investováno (bohužel i v době kdy na obdobné budovy byly hojně vypisovány dotační výzvy). To osobně považuji za velký dluh města hořickým občanům," dodal Pour.

Zdroj: Deník

Asi největším problémem, který zasvěcené v Hořicích trápí, je ale odliv mladých obyvatel. Město se blíží k momentu, kdy počet obyvatel klesne pod osm tisíc, ještě před deseti lety byly Hořice více než devítitisícovým městem. "Hořice mají dobrou polohu, slavnou historii, slušnou občanskou vybavenost. Jestliže k nám přichází méně investorů, vzniká méně pracovních míst, méně se staví a úbytek obyvatel na rozdíl od měst v okolí stále zrychluje, pak bychom si lhali do kapsy, kdybychom nehledali chybu ve vedení města," míní Ivan Stuchlík, šéf hořického hnutí STAN.

Řešení bydlení a snahu přitáhnout investtory, kteří by rozšířili hořický trh práce, mají před volbami v programu i ostatní politické subjekty, musí nicméně při plánování jakýchkoliv dalších investic počítat s tím, že ještě minimálně následující volebí období bude město splácet finanční dluh, který vzniknul před 12 lety při vytváření koncepce Město bez bariér.

Lídři ale především doufají, že ve prospěch dalšího rozvoje města se podaří mezi budoucími zastupiteli především vytvořit civilizované prostředí a důstojnou shodu, která je pro plánování investic a zvládání nadcházející energetické tísně nezbytná.

KOMENTÁŘ: Proč právě Hořice



Z Hořic by si po mnoha stránkách mohla ostatní města v okolí vzít příklad. V osmitisícovém městě kamene, trubiček a řvoucích motorek uprostřed a centru malebného Podzvičinska to žije jak po kulturní a sportovní, tak i po investiční stránce. Z těch větších projektů v posledních letech lze připomenou například loňskou rozsáhlou revitalizaci náměstí, velké investice do sportovních zařízení a hřišť, stavbu ikonické čekárny na autobusovém nádraží i celou řadu velkých rekonstrukcí městských komunikací.



Přesto na hospodaření města a komunikaci s občany vidí mnozí mezery, které je třeba změnou ve vedení napravit. Opozice například současné koalici dlouhodobě vyčítá netransparentnost nakládání s výnosy z městských nemovitostí, nebo jednostranné směřování investic a priorit.



Pro návštěvníka Hořic je to město plné života, krásných budov a zajímavých akcí. Pravdou ovšem zůstává, že se za posledních 30 let snížil počet zdejších obyvatel o 11,2 procenta a zvyšuje se průměrný věk. Je pravda, že s odlivem mladých lidí se potýká celá řada menších měst. A Hořice jsou toho příkladem - mladí lidé s potenciálem zakládat rodiny a budovat kariéru se buď stěhují do menších obcí v okolí, kde snáze seženou bydlení, nebo odchází do větších měst, kde mají lepší pracovní podmínky.



Systémová změna a podpora a motivace příchodu mladých lidí do města nebude otázkou jednoho nebo dvou volebních období. Osm let se o rozvoj města snažil současný starosta Aleš Svoboda. Znovu už ale nekandiduje a svému nástupci nechává řadu připravovaných investičních projektů a vizí.Jejich budoucnost ale bude záviset na tom, kdo do křesla usedne a jaké priority si stanoví.

Hořice v Podkrkonoší - město kamenné krásy

Město Hořice leží v regionu Podzvičinska, asi 23 kilometrů jihovýchodně od Jičína a 25 km severozápadně od Hradce Králové. Město je známé především výrobou hořických trubiček, nejstarší sochařsko-kamenickou školou v Evropě a každoročně pořádaným motocyklovým závodům 300 zatáček Gustava Havla. Žije zde přibližně 8 300 obyvatel.

První písemná zmínka o Hořicích pochází z roku 1143, kdy o nich píše zakládací listina Strahovského kláštera. Status městečka nesou Hořice od roku 1365. V době husitských válek v dubnu 1423 na hořickém vrchu Gothard proti sobě svedli bitvu Jan Žižka se svým orebitským vojskem a Čeněk z Vartemberka s panskou jednotou. Žižkovo vojsko vyhrálo. Asi nejvíce ale proslavil město takzvaný hořický pískovec, kvalitní kámen využívaný slavnými sochaři i staviteli. S kamenem a tradicí sochařství se pojí také řada uměleckých sympozií a impozantních pískovcových staveb ve městě. Ty daly Hořicím přízvisko "město kamenné krásy".

V současné době zde žije 8 274 obyvatel, nachází se zde čtyři mateřské, tři základní a čtyři střední školy a dvě ZUŠ. O základní pokrytí zdravotní péčí se v Hořicicí stará Levitovo centrum následné péče, ve kterém by mnozí chtěli vybudovat zdravotní pohotovost pro Hořičáky.