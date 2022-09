Kdo kandiduje v obcích na Jičínsku, najdete na jicinsky.denik.cz/volby.

Právě problematika autobusového nádraží je pro mnohé místní tématem, kterému se ve stínu probíhajících velkých investic nevěnuje ve vedení města dostatečná pozornost. „Město by mělo dávat peníze na důležité projekty, které se zrealizují, a ne jen utrácet peníze za ty, které zůstávají na papíře. Už několik let se plánuje třeba autobusové nádraží, které se zaseklo ve fázi myšlenky a vytvoření drahého projektu,“ říká v předvolební anketě Deníku Jičíňan David.

Jičínský autobusák je ostudný, stěžují si místní. Projekt nového se hýbe pomalu

Projekt autobusáku: https://autobusak.jicin.cz/index.php

ANKETA místních kandidátů do komunálních voleb:

ANKETA: Jak se stavíte k problematice dopravy v Jičíně? Jaké navrhujete řešení?

Zmíněným projektem je šest let stará studie lokality okolo autobusáku, kterou vypracoval architekt a autor terminálu v Hradci Králové Patrik Kotas. Ta navrhuje vytvoření tzv. bipolárního autobusového nádraží, tedy zastávku na stávajícím místě a vytvoření hlavního terminálu v blízkosti současného vlakového nádraží. „Zastávkové centrum by bylo vždy výstupní i nástupní stanicí projíždějících spojů. Tento dopravní uzel tak zachovává pro cestující přímou dostupnost do centra města. Uprostřed je plánováno kryté nástupiště s odpovídajícím zázemím pro cestující. Plocha současného nádraží, se může využít pro další rozvoj města – lze zde vytvořit další ulice, doplnit zeleň a podobně,“ komentuje svůj záměr Kotas.

Problémů s sebou návrh přináší hned několik. Tím nejdůležitějším je velmi vysoká cena. Už nyní se vypracování projektu a další dílčí náklady vyšplhaly k pěti milionům korun. Konečná výše investice by se ale mohla přiblížit čtvrt miliardě. Zrealizovat takto náročný projekt by trvalo ještě řadu let, po které se budou čekající cestující v létě péct na betonovém prostranství a v zimě moknout a mrznout pod úzkou stříškou nebo v jediné plexisklové budce.

Zdroj: Deník

Z toho důvodu se proti bipolárnímu autobusovému nádraží staví nejen většina kandidátů, ale také současní opoziční zastupitelé. Ti už na červnovém zasedání zmínili například variantu odkoupení budovy na rohu autobusáku a Jungmannovy ulice, ve které už v minulosti vznikalo zázemí pro cestující, a vytvořit z ní čekárnu. Alespoň dokud se nerozhodne, co bude s autobusovým nádražím dál.

Pozitiva studie lokality nicméně zmiňuje současný místostarosta Petr Hamáček. „Územní studie předpokládá výrazné zlepšení prostupnosti lokality díky novým přechodům a cyklopruhům,“ vysvětluje. Silniční uzel u obchodní zóny je jedním z kritických a nejfrekventovanějších míst v Jičíně. Na financování rekonstrukce by se navíc podle vedení města mohl podílet i kraj, který komunikaci vlastní.

Až se rozhoupe kraj

Podobný scénář znají také ti, kteří sledují vývoj okolo rekonstrukce ulic Ruská a Poděbradova na Novém Městě. Tyto silnice patří k nejtragičtějším komunikacím ve městě, jsou ale krajské, proto musí město s opravami a plány čekat, než se kraj rozhoupe. Až poté bude moci radnice zahájit plánovanou rekonstrukci chodníků a vytvoření cyklopruhů a parkovacích míst v blízkosti Lidického náměstí.

Rekonstrukci by si zasloužily ale i další silnice v Jičíně, nejčastěji se zmiňuje krajská ulice M. Koněva, ale také městem spravované komunikace na Čeřovce. Podle Hamáčka ročně město investuje nižší desítky milionů korun do oprav silnic a důraz na komunikace a chodníky, které jsou stále na mnoha místech v havarijním stavu, kladou ve svých programech i další politické subjekty. Bezpečnost a plynulost dopravy v jižní části města by pak podle většiny oslovených lídrů mělo již schválené vytvoření spojnice mezi ulicemi Popovická a Pod Koželuhy, která úseku okolo autobusáku směrem na Nové Město výrazně uleví.

Pěšky, na kole, autem po Jičíně bezpečněji. Plán městské mobility dostal zelenou

Mezi lidmi v Jičíně také velmi rezonuje téma parkování. Hlavní parkovací plochou v centru Jičína je stále Valdštejnovo náměstí, kde se za stání platí poplatek. V těsné blízkosti pak slouží návštěvníkům města dva plácky u zimního stadionu, kde se nyní za parkování neplatí. Právě v těchto místech by mohl v budoucnu vzniknout parkovací dům, který by problém přílivu aut do centra města mohl vyřešit. Jeho výstavba je nicméně tak drahá, že bez vhodného dotačního titulu zůstává pouze zbožným přáním.

Proto by ideálním řešením podle jičínského architekta Radka Jiránka bylo do centra autem nejezdit. Ve spolupráci s kolegy nyní pro Jičín vytváří komplexní plán udržitelné městské mobility, který bude mimo jiné navrhovat bezpečná a udržitelná řešení pohybu po městě jinak než za volantem. Jak se s návrhy a dalšími dopravními a rozpočtovými záludnostmi popsuje příští vedení města, ale ukáže až složení zastupitelstva po volbách a především čas.

V září začíná oprava ul. Konecchlumského. Další děravé silnice ale musí počkat

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková



KOMENTÁŘ: Proč Jičín a proč právě problém dopravy



Když se ve městě, kde žije deset tisíc voličů, zeptáte, co lidi nejvíc trápí, sejde se celá škála problémů a bolístek. Někoho trápí nedostatek financí ve školství, někoho málo kulturních akcí, jiný by naopak koncertů a radovánek uvítal míň. Jeden kvituje s povděkem množství velkých investičních projektů, které město v posledních letech rozjelo, druhý považuje za důležité jiné priority. Dříve nebo později ale každý Jičíňák zmíní neuspokojivou dopravní situaci, stav silnic, nedostatek parkování a nevyhovující autobusové nádraží, které dlouhá léta potřebuje důkladnou revitalizaci.



Jičín leží na hlavním dopravním tahu mezi Krkonošemi a Prahou, navíc do města každý rok přijíždí autem nebo hromadnou dopravou tisíce turistů. Z historického Valdštejnova náměstí se stalo jedno velké parkoviště a projet v pátek odpoledne ucpaným městem už stálo nervy nejednoho řidiče. A když se letos na jaře řešilo, jestli kvůli válce na Ukrajině přejmenovat Ruskou ulici na Novém Městě, ozvaly se stovky lidí, kteří tvrdě požadovali opravu této krajem vlastněné komunikace, než se bude vůbec uvažova o něčem tak minoritním, jako je její název.



Radnice do oprav silnic ročně investuje miliony korun, nevyhovující autobusové nádraží by v budoucnu měl řešit nákladný projekt na vytvoření bipolárního terminálu na stávajícím místě nedaleko obchodní zóny s hlavní stanicí vedle vlakové zastávky. Podle řady občanů, současné opozice v zastupitelstvu i některých nových kandidátů v letošních komunálních volbách by ale vedení města mohlo a mělo udělat pro zlepšení dopravní situace v Jičíně víc.



Například právě otázka autobusáku a toho, že v příštích letech na drahou novostavbu nebude v městském rozpočtu dostatek financí, vznesli opoziční zastupitelé už na červnovém zasedání. Jak se s rozvržením priorit a žádanými opravami silnic a celkovým řešením problematické dopravy radnice popasuje v budoucnu ale ukáže až složení zastupitelstva a rady města v následujícím volebním období.

Horší silnice jsme neviděli, stěžují si Jičíňané. Na nápravu si ale musí počkat

Jičín - pohádkové město a brána do Českého ráje



Do povědomí lidí po celém Česku se Jičín zapisuje už od dětství především díky pohádkám Václava Čtvrtka o dobrosrdečném loupežníku Rumcajsovi. Památkově chráněné centrum města dodnes působí jako vystřižené z pohádkové knížky, samotné město má za sebou ale velmi bohatou a částečně také krvavou historii.



Lokalita je díky příznivým geografickým a klimatickým podmínkám obydlená už více než osm tisíc let. O městě Jičín se poprvé zmiňuje listin královny Guty Habsburské z roku 1293. Až do roku 1337 byl městem královským, následně jej Jan Lucemburský prodal rodu Vartenberků. Později město připadlo Trčkům z Lípy. Za jejich vlády byla jako součást městského opevnění vystavěna také Valdická brána. Následně město vlastnil vlivný rod Smiřických. Od těch jej po bitvě na Bílé hoře převzal Albrecht z Valdštejna, který z Jičína udělal centrum svého panství. Stopy jeho práce a péče o rozvoj města nese Jičín dodnes.



O dvě století později v roce 1866 do života ve městě zasáhla prusko-rakouská válka. Bitva u Jičína je považována za jeden z nejkrvavějších vojenských střetů v historii Českých zemí.



O historické dědictví se Jičín poctivě stará, za péči o památky dostalo město titul Historické město roku 2016. Při procházce městem lze narazit na významné památky od těch gotických až po prvorepublikové domy z pera architekta Čeňka Musila.



Dnes žije v Jičíně téměř 16 tisíc obyvatel a stala se z něj turisty hojně vyhledávaná brána do Českého ráje a nedalekých Prachovských skal. Každoročně v září ožívá město festivalem Jičín - město pohádky a po celý rok zde lidé najdou bohaté kulturní, sportovní a společenské vyžití. K významným současným osobnostem spjatým s Jičínem patří bezpochyby frontman kapely Chinasky Michal Malátný, herečky Jana Plodková a Miluše Bittnerová, profesor a historik Robert Kvaček nebo biatlonista Jaroslav Soukup.



S rozvojem města, turistickým ruchem a nárůstem automobilové dopravy se historický Jičín ocitá v těžké dopravní situaci, kterou se zastupitelstva snaží řešit už několik volebních období. Do oprav komunikací se každoročně investují miliony korun, do budoucna by problém mohl řešit také připravovaný Plán udržitelné městské mobility.