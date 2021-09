SPD chce referendum o vystoupení z Evropské unie. Co by to občanům Česka přineslo, kdyby jejich země přestala být členským státem?

Větší prosperitu, svobodu a suverenitu.

Není výhodnější být součástí většího mezinárodního společenství bez cel, s propustností hranic a volným pohybem pracovní síly?

Pokud bude SPD po volbách součástí vlády, bude prosazovat intenzivnější spolupráci v rámci zemí V4, protože tím vznikne blok 65 milionů lidí, který bude mít silnou vyjednávací pozici. Nechceme izolaci České republiky, ale zachování volného pohybu osob, peněz, zboží a služeb v rámci Evropy. Většina mého života se odehrála v době před diktátem Bruselu, takže nikdo se nemusí obávat nemožnosti práce v zahraničí nebo odlivu kapitálu.

Proč mluvíte o diktátu, když jsme se všemi smlouvami a integračními dohodami souhlasili, ať už v referendu o vstupu do EU, nebo pak na Evropské radě?

Referendum proběhlo téměř před dvaceti lety a jsem přesvědčen, že kdyby nám ti, kteří prosazovali vstup do Unie, řekli na rovinu, že nás Brusel bude nutit do kvót na přijímání migrantů, rozmysleli by si to.

Vy máte informace, že Polsko, Maďarsko a Slovensko chtějí vystoupit z Evropské unie a vytvořit kontrablok?

Před týdnem začala v Maďarsku otevřená veřejná diskuse o vystoupení jejich země z EU. V Polsku jde o dlouhodobé pnutí, a když jsem jednal se zástupci vládní strany PiS (Právo a spravedlnost pozn. red.), netajili se svým vlasteneckým postojem a tím, že jim členství v Unii nevyhovuje. Situace je tam ale komplikovanější. Vzhledem ke své velikosti a zemědělskému potenciálu je Polsko velkým příjemcem dotací.

V programu píšete, že odmítáte multikulturalismus a nebudete z prostředků českých daňových poplatníků podporovat kulturní a společenské aktivity zaměřené na prezentaci kultury mimo náš civilizační okruh. Patří tam i Japonsko?

Když se někdo zamiluje do partnera z jiné země nebo cestuje po světě jako turista, není to ideologie multikulturalismu.

Co je špatného na poznávání cizích zemí a prezentaci jejich kultur?

Také rád poznávám cizí země, celý život podnikám v cestovním ruchu, tatínka mám Japonce a maminku z Moravy. Co to má společného s multikulturalismem?

To, že nechcete podporovat kulturní a společenské aktivity zaměřené na prezentaci kultury mimo náš civilizační okruh. Proč?

Dám konkrétní příklad. Koalice vedená Piráty na pražském magistrátu dala více než sto tisíc korun na festival Všichni jsme Afričani. Podle mě je to nadbytečný výdaj, protože užitečnější by bylo podpořit pracující rodiny s malými dětmi, seniory, bydlení. Jsem politik placený českými daňovými poplatníky a budu hájit české občany. Jestli chce někdo hájit Afričany z českých peněz, může jet do Afriky.

A když je někdo čestným předsedou Česko-slovensko-afghánské obchodní komory jako vy, měl by minimálně podporovat kulturní a společenské aktivity zaměřené na prezentaci kultury mimo náš civilizační okruh, že?

To ale nemá s ideologií multikulturalismu nic společného, komora není placena z veřejných peněz. Loni jsme ji založili kvůli pomoci ekonomické stabilizaci Afghánistánu, kvůli exportu českých firem, například do dopravní infrastruktury a vodního hospodářství a kvůli boji proti islámskému radikalismu. Mám tam mnoho přátel včetně velvyslance v Česku, který byl dva roky ministrem v tamní vládě. On, stejně jako všichni, zná můj názor na islám. Vyřešili jsme si to během tří minut. Ptal jsem se ho, zda by souhlasil, abych si v Afghánistánu postavil křesťanský kostel, promenoval se v plavkách a dal si na veřejnosti pivo? Po pravdě odpověděl, že ne, a chápe, že my to tady opačně také nechceme.

Kdyby velvyslanec Shahzad Aryobee, s nímž máte přátelský pracovní vztah, požádal o azyl v Česku, podpořil byste ho?

To nelze. SPD prosazuje nulovou toleranci jakékoliv migraci z islámských a afrických zemí.

Takže byste mu poradil, ať se vrátí do Afghánistánu, kde by ho Tálibán asi popravil?

Celá rodina afghánského velvyslance žije v Německu, jezdí tam za ní každý víkend, takže jeho by se to zajisté netýkalo.

Na rozdíl od spolupracovníků české armády, jichž tu chce kolem 150 zůstat.

Afghánští takzvaní tlumočníci brali plat z českých veřejných prostředků 1500 až 3000 dolarů, tedy až 70 tisíc korun měsíčně. Průměrný plat kábulského úředníka je 5000 korun.

Jak to souvisí s žádostí o azyl?

Byli to lidé z venkova a za ty peníze si pořídili největší domy. Všechny parlamentní strany kromě SPD tvrdily, že Afghánci chtějí přítomnost zahraničních vojsk. Upozorňoval jsem, že to tak není. A teď se moje slova potvrdila. Dokonce i pan prezident, který přítomnost vojsk NATO obhajoval, nyní mluví o selhání.

Mluví o selhání proto, že vojska USA a NATO odešla, nikoliv že tam vstoupila, jejich přítomnost naopak prosazuje.

Je to selhání NATO tak jako tak. Z Tálibánu se za dvacet let přítomnosti cizích vojsk stalo osvobozenecké hnutí. Afghánci si raději vybrali radikální islamistický Tálibán než přítomnost amerických a českých vojsk. To je realita. Ti tlumočníci se samozřejmě v Afghánistánu asi necítili dobře. Z pohledu Afghánců byli kolaboranty, protože pracovali pro armády, které tam většina obyvatel nechtěla. Pakliže jim Česká republika chtěla pomoct, měla jim domluvit azyl v jiné muslimské zemi. Pro mne jsou bezpečnostní riziko.

Hovoříte o vyrovnaném rozpočtu, pokud ekonomika poroste třemi procenty. Jenže kamkoli se do programu SPD podívám, tam slibujete výdaje, výrazné daňové zvýhodnění podle počtu dětí, zvýšení porodného, pro pracující matky zkrácený pracovní týden v délce třiceti hodin za plnou mzdu doplácenou státem a příspěvek na školní pomůcky ve výši 2 500 korun. Kde na to chcete vzít?

Představili jsme úsporný balíček téměř ve výši 200 miliard. Mohli bychom už letos škrtnout 60 miliard na nákup zahraniční bojové techniky. Zneužívání dávek nepřizpůsobivými představuje půl miliardy. Zrušení inkluze přinese pět miliard úspor. Zdanění podílu ze zisku zahraničních firem patnácti procenty je 45 miliard. Navrhujeme i sloučení ministerstev průmyslu a dopravy, školství a kultury, místního rozvoje a životního prostředí.

Na politické scéně jste kromě komunistů jediný, kdo by chtěl zrušit armádní investice.

Nechci konec investic, ale předražených zahraničních nákupů. Například armádní americké vrtulníky nás vyšly na patnáct miliard, zatímco Poláci a Maďaři stávající vrtulníky rekonstruovali. Totéž je u bojových vozidel. Nevím, co za to pan Babiš domluvil s Angelou Merkelovou… Možná aby ho chvilku nechala v klidu.

Vždyť nevíte, kdo zakázku vyhraje.

Paní redaktorko, přece je jasné, na koho je výběrové řízení naroubované. Na německou nabídku, to tady interně víme všichni. Právě proto SPD ve volbách uspěje. My se tady totiž dobře orientujeme, na rozdíl od různých populistických žvatlalů.

Kdo je populistický žvatlal?

Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že by mu nevadilo, kdyby za patnáct dvacet let byla Evropa muslimská.

Řekl to v roce 2009 a názor na základě objektivního vývoje změnil.

Děkuji za nahrávku na smeč. Změnil názor, a proto se před několika lety zúčastnil demonstrace s plakátem Uprchlíci, vítejte v ČR.

Asi jako vy jste byl v roce 2011 členem poroty soutěže Miss Expat, která měla za cíl odbourávat předsudky vůči cizincům a poukázat na výhody migrace. O tři roky později jste byl ambasadorem Evropského roku mezikulturního dialogu. Vy nejste populistický žvatlal?

Nám přece absolutně nevadí, když u nás pracují Němci nebo Japonci, kteří k nám přinesli velké investice, nebo mladí Španělé, protože doma trpí velkou nezaměstnaností. Nemám nic proti tomu, aby tady studovaly mladé ženy, a když jsem byl osloven, abych v takové porotě zasedl, tak jsem souhlasil a šel bych do ní znovu, protože to byl hezký pohled. My ale mluvíme o nelegální migraci, kterou je třeba jasně odmítnout.

Hodně akcentujete roli státu, který by měl například převzít Českou televizi a rozhlas či omezovat zásahy majitelů sociálních sítí do obsahu zveřejňovaných příspěvků. Nebo hodláte zrušit Státní fond kinematografie, protože podporuje filmy, které mají nízkou návštěvnost. Jak to lze dopředu vědět?

Neříkáme, že tento fond zrušíme, ale že změníme praxi, prosím o přesnou citaci.

Zde je: „Není jediný důvod, proč by z veřejných prostředků měly být financované filmy prostřednictvím Státního fondu kinematografie, které mají nízkou návštěvnost.“

To je ale až druhý odstavec. V tom prvním se píše, že změníme praxi. Já očekávám, že ve fondu pracují odborníci placení z veřejných peněz, kteří dokážou rozpoznat, který z filmů může mít sledovanost, a který ne.

Jistě to dokážou, ale to by se pak točily jen Babovřesky a Kameňák 1 až 28.

I zábava patří k tomu, co by se mělo podporovat.

Jenže kvalita se nehodnotí podle počtu lidí, kteří na film přijdou do kina.

Ne vždy se to vylučuje, podívejte se na kvalitu děl financovaných z veřejného rozpočtů v minulosti, jako byly Nemocnice na kraji města, Popelka, Pyšná princezna. Tyto pořady od nás kupovaly západní země. Je tristní, že se to dělo do roku 1989 a teď nejsme schopni vyrobit pořady a seriály, které by byly konkurenceschopné aspoň u sousedů. To je mi hrozně líto.

Nebudete ale stát nad umělci s bičem a říkat jim, co a jak mají točit?

Je nějaká nabídka, kterou mají posoudit odborníci. Jenže je buď malá, nebo experti chodí na ruku někomu konkrétnímu. Něco tam skřípe.

Hlavně aby mezi těmi posuzovateli neseděli převážně členové SPD, třeba váš odborník na kulturu Miloslav Rozner, který by mohl zabrušovat.

To určitě ne, členy rady fondu volí Poslanecká sněmovna na návrh ministra kultury. My chceme, aby tam byli odborníci, ne straníci. A co se týká České televize a rozhlasu, chceme zrušit koncesionářské poplatky, protože náš volič si to přeje.

Pokud budete ve vládě, budete mít šanci mu to splnit. Chcete v ní být a s kým?

Chceme v ní být a o tom, s kým, rozhodnou voliči. Budeme jednat se všemi stranami, které budou chtít prosazovat naše základní programové body. Minule se to zaseklo na tom, že trváme na zákonu o referendu včetně vystoupení z Evropské unie.

To vás potká i letos, protože najdete jediného partnera, a to je KSČM.

Ve sněmovně jsem si všiml plastického charakteru politických stran. V okamžiku, kdy budou mít na výběr účast ve vládě, nebo zradu programu, drtivá většina z nich zradí program. Už teď plus minus víme, kdo s kým ano a kdo s kým ne.

Povídejte.

Stoprocentně není možná koalice Pirátů a ANO, stejně jako TOP 09 s ANO. Naopak od podzimu už probíhají jednání mezi ANO a ODS.

S Petrem Fialou v čele?

Odpovědí nechť je mé mlčení. Je ale spousta dalších, kteří to už podrobně rozjednávají včetně ministerstev.

Pokud ANO vytvoří koalici s ODS a lidovci, jakou roli v tom bude hrát SPD?

SPD má při dobré konstelaci šanci být silou, bez níž se vláda nesestaví. Některé strany, respektive jejich sponzoři, už se tak třesou na ministerstva, kde se rozděluje nejvíc zakázek, třeba ministerstvo dopravy, že zavřou oči skutečně téměř nad vším, i nad Andrejem Babišem. SPD rozhodně nebude hrát druhé housle. Buď budeme přímo ve vládě, nebo skončíme v opozici. My nejsme žádná stafáž, nikoho nedržíme u moci a hlasujeme pouze pro zákony, které jsou v souladu s naším programem.

Také jste řekl, že nebudete ve vládě, v níž by byl premiér Andrej Babiš. To platí?

Pakliže by voliči rozhodli, že vláda by stála na SPD, naší podmínkou bude, aby byla bez Andreje Babiše. Podle průzkumů má jeho vláda důvěru asi pětiny lidí a nemá logiku vládnout s člověkem, který si nezískal během čtyř let dostatek podpory. Proč by měl svůj mandát opakovat? V takovém případě by bylo vhodné jednat o jiném personálním složení. Ostatně si myslím, že ani Andrej Babiš o to nebude až tak usilovat, protože má přece jiné politické cíle.

Které ministerstvo se chystá pro Tomia Okamuru?

Není podmínkou, že musím sedět přímo ve vládě, nebojuji o koryto. Můžu to řídit z vedení sněmovny, kde mám o všem přehled a jsem u všech důležitých jednání. Pro mě je důležité prosazovat program SPD a podílet se na vládě odborníků. Proto bychom měli zájem o rezorty, které to nejvíc splňují, tedy ministerstvo školství a vnitra. Chtěli bychom zahraničí, ale to by bylo vzhledem k našemu euroskeptickému postoji obtížné. Výborné by bylo mít ministerstvo financí, avšak to bychom museli vyhrát volby.

Kdo je Tomio Okamura



• Narodil se 4. července 1972 v Tokiu. V šesti letech s matkou a bratry přesídlil do Československa, kde strávil část dětství v dětském domově Mašťov u Podbořan. Po základní škole vystudoval střední chemickou průmyslovku.



• Od roku 1994 podniká, a to především v pohostinství, obchodu, průvodcovské činnosti a překladatelství. Nejvýnosnější firmou je pro něj cestovní kancelář Miki Travel Prague.



• V roce 2012 byl zvolen senátorem za Zlínsko. V květnu 2013 založil hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, za něž se stal v témže roce poslancem. Po sporech uvnitř hnutí z něj byl v březnu 2015 vyloučen a založil politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Ve volbách 2017 nový subjekt získal 10,64 procenta hlasů a 22 poslaneckých mandátů. Okamura byl zvolen místopředsedou sněmovny.