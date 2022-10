Zůstáváte v Senátu. Jak vnímáte volební kampaň? Samozřejmě mám z výsledků radost a rád bych voličům poděkoval. Kampaň jsem ale vnímal jako hnusnou. Nebyla to kampaň pana Dědečka jako spíš pana (šéfa ANO Andreje) Babiše. Jak jsem poznal pana Dědečka, tak si myslím, že ani nevěděl, co má na sociálních sítích. Hnusné mi to přišlo i z toho důvodu, že jsem až zíral, co vlastně vytáhli. Že pobírám dotace jako zemědělec a lesník. To považuji v tom, jak je systém nastavený, za normální. Pobírám jich rozhodně méně než pan Babiš. Ale to, že do toho zamíchali i dotaci, kterou pobírá nezisková organizace, v níž je moje žena statutárním orgánem. Moje žena je přitom živoucí charita a oni to podávali tak, že jde o peníze, které nosí domů. To mi přišlo vysloveně jako hnus.

Kampaň se tedy musela dotknout i vaší rodiny. Jak jste ji prožívali?

Manželka se neprojevovala. Ale synové, kterým je 25 a 27, byli dost rozčílení. Myslím, že to tak pochopili i voliči. Děkuji především soupeřce z prvního kola Daně Kracíkové (STAN), která mě podpořila.

Volební účast byla dvacet procent. Jak zvýšit oblibu Senátu u voličů?

Senát tu má svoje místo a nižší účast bych přičítal i tomu jedinečnému způsobu volby. Zkrátka voliči, kteří v prvním kole vypadli, nepřijdou. Navíc účast byla v prvním kole vysoká, protože byla spojena s komunálními volbami.

Ovlivnily výsledky těchto voleb sociální sítě?

Myslím si, že ovlivnily. Pana Dědečka jsem mezi lidmi nepotkal a ANO mělo kampaň především na sociálních sítích. Ta kampaň byla hnusná. Ale věřím, že se to hnutí ANO vrátilo. Andrej Babiš se s tím nechce smířit, protože si chtěl Českou republiku uspořádat ku prospěchu svému.

Bude vaše další volební období v něčem jiné než to vaše dosavadní? Co je vaše nynější priorita?

Jsem po těch šesti letech zkušenější, takže doufám, že moje těžiště bude ve výboru pro věci zahraniční, obranu a bezpečnost. Tady bych rád určitě pokračoval. Rád bych i nadále pomáhal našim krajanům. Je nejvyšší čas, abychom dotáhli korespondenční volbu. Máme v zahraničí 800 tisíc občanů a jsou to občasné, kteří jsou kvůli tomu způsobu volby omezeni ve svých právech. Korespondenční volba je to jediné, co od vlasti chtějí. V cizině pro nás dělají úžasnou službu a do České republiky od nich plynu obrovské množství peněz.

Pět otázek pro senátora Tomáše Czernina od redaktorky Jičínského deníku Kateřiny Chládkové



Jak se cítíte jako vítěz druhého kola a obhájce mandátu senátora?

Cítím se odlehčeně. Děkuji všem voličům, kteří přišli k volbám a dali mi svůj hlas. A děkuji paní Daně Kracíkové, že mě podpořila ještě dříve, než jsme spolu v neděli mluvili. Napsala spontánní příspěvek a vyjádřila mi podporu, čehož si moc vážím.



Co vás během posledního týdne kampaní překvapilo, potěšilo nebo naopak naštvalo?

Překvapila mě agresivita s jakou hnutí ANO vedlo kampaň. Vytáhli dotace, které pobírám standardně jako každý zemědělec a lesník, stejně jako Andrej Babiš. Že se opřeli do mě, to je pochopitelné. Ale smíchali to dohromady s dotacemi, které pobírají neziskové organizace, ve kterých figuruje moje manželka. Když jsem pana Dědečka upozornil, aby se jí omluvil, nestalo se. To mě naštvalo protože moje paní je velmi charitativní člověk a nejen že si od těchto organizací nic nebere, ale naopak tam sama přispívá nemalými finančními prostředky, jen o tom moc veřejně nemluvíme.



Mile mě překvapili lidé, kteří mi volali a ocenili, že jsem za nimi přišel osobně a proto mi přijdou dát hlas, i když třeba normálně nevolí. Osobní kontakt s lidmi považuji za velmi důležitý.



Trochu mě zamrzelo, že jsem doma v Dymokurech dostal méně hlasů než před šesti lety. V jiných městech ten počet vzrostl, asi jak mě lidé za tu dobu poznali. Ačkoliv se ale pro Dymokury snažím dělat hodně a jsem tu doma, procenta šla dolů a to mě trochu mrzí, přiznávám.



Jak hodnotíte souboj s protikandidátem Jaromírem Dědečkem?

Mám pocit, že to ani tak nebyl souboj mě a pana Dědečka, ale souboj ANO proti vládnoucí koalici. Jsem rád, že máme rozumné lidi, kteří Andreji Babišovi dali najevo, že mu tato země nepatří a nemůže si zde dělat co se mu zlíbí. Ale měl jsem pocit, že pan Dědeček ani neví, co na jeho sociálních sítích bylo, že mu profil spravuje hnutí.



Co byste chtěl nyní v senátu udělat jako první?

Jako první budu samozřejmě skládat slib, ještě nás ale čeká tuším jedno jednání ve starém složení. Rád bych pokračoval ve své činnosti ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V současné době, i vzhledem k situaci ve světě a nárůstu cen energií se, z energetiky a bezpečnosti státu stává téma číslo jedna. Také bych chtěl pokračovat v činnosti Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí. Mimo Českou republiku žije 800 tisíc Čechů, kteří dělají své vlasti dobré jméno a zároveň přináší do Česka nemalé peníze. Komise pracuje právě pro ně a aktuálně mimo jiné řešíme to, že ČR jako jeden z pěti posledních států nemá možnost korespondeční volby. Takže když chce občan ČR volit, musí letět třeba z Vancouveru do Toronta zaregistrovat se jako volič a o dva týdny později znovu jen proto, aby odvolil.



Jak obhajonu mandátu oslavíte?

Momentálně jsme sledovali sčítání hlasů v Brně, tady ještě chvíli pobudu a pak se vypravím domů. Předpokládám, že si se ženou a syny otevřeme bublinky a přiťukneme si v úzkém rodinném kruhu. Možná ještě potom navštívím naše sousedy, ale to záleží na tom, kdy přijedu domů.