Jičínský obvod posledních šest let zastupuje senátor Tomáš Czernin. V letošních senátních volbách se rozhodl svůj mandát obhajovat a stal se tak jedním z favoritů pro postup do druhého kola. „Celý svět stojí před výzvami, které pravděpodobně změní jeho dříve známou podobu. Musíme se potýkat s následky energetické i humanitární krize, kterou vyvolal šílenec Putin útokem na Ukrajinu, ale i s dozvuky pandemie. Jsem přesvědčen, že v těchto historických okamžicích je odpovědná úloha Senátu mnohem silnější,“ řekl o roli senátora.

Za Czerninovu hlavní vyzyvatelku mnozí považují starostku města Železnice, bývalou ředitelku jičínské nemocnice a kandidátku za hnutí STAN Danu Kracíkovou. „Jsem přesvědčena, že správný senátor by měl být pro občany ochráncem jejich práv, člověkem, který jim pomůže, pokud pomoc potřebují, hledá racionální řešení jejich problémů a stojí za nimi,“ uvedla Kracíková.

Zoolog i rybář

Mezi jmény na seznamu kandidátů je také René Franěk. Je vystudovaný stavař a zoolog, v Chlebech vybudoval zoologickou zahradu a stal se jejím ředitelem. „Mé názory jsou konzervativní a pravicové. Již v roce 2008 jsem na ideové konferenci ODS kritizoval plán podpořit přijetí Lisabonské smlouvy. Varoval jsem, že Evropská unie bude hájit pouze své vlastní zájmy, nikoli naše. A to se bohužel vyplnilo,“ předestřel svůj postoj.

Za hnutí ANO kandiduje Jaromír Dědeček. Ekonom, ostřílený politik a vášnivý rybář je členem hnutí ANO od roku 2019. „Nyní přichází chvíle, kdy musí nastoupit lidé, kteří už mají s úspěšným překonáváním krizí svoji životní zkušenost. Kteří budou pomáhat živnostníkům v kraji udržet své dílny a obchody. A pomáhat místním firmám udržet své zaměstnance,“ konstatoval Dědeček.

Za hnutí SPD kandiduje učitelka z mateřské školy Eva Kotyzová. Členkou hnutí je od roku 2020 a objevila se už téhož roku na kandidátce do krajských voleb. V loňském roce kandidovala do Poslanecké sněmovny. „Ráda bych navrátila podobu úctyhodné instituce vzdělání a výchovy zajištěním kvalitních pedagogů a vhodných podmínek pro děti i pracovníky v tomto oboru,“ popsala.

Návrhy legislativy

Piráti si svou kandidátku vybrali v sociologických kruzích - ředitelku obecně prospěšné společnosti a koordinátorku projektu Živá krajina Martu Martinovou. „Přestože je to oproti Poslanecké sněmovně těžší, chci využít možnosti legislativu i navrhovat, nikoli jen připomínkovat. Horkým kandidátem je pro mne v tomto ohledu klimatický zákon, chci se podílet i na přípravě zákona energetického,“ slíbila Martinová.

Svého kandidáta nominovali také komunisti. Právník, zemědělec a bývalý zastupitel Sobotky Václav Ort je známou tváří regionální politiky, ale také veřejného života.

První kolo voleb do Senátu se uskuteční 23. až 24. září, ve druhém kole o týden později se o křeslo utkají dva nejsilnější kandidáti.

Zástupci v Senátu

Volby do Senátu se ve třech vlnách konají každé dva roky v jednomandátových obvodech. Kandidáti se mezi sebou utkají většinou ve dvou kolech a vítěz získává mandát na šest let. Poslední volby do Senátu se v Královéhradeckém kraji uskutečnily v roce 2020 v obvodech Trutnov, Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. Letos se bude volit na Jičínsku a v roce 2024 na Náchodsku.

Na Náchodsku se bude za dva roky rozhodovat o mandátu, který nyní zastává hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). V roce 2018 vystřídal tehdejšího senátora Lubomíra France (ČSSD). Je členem organizačního a ústavně-právního výboru a v hospodářském výboru se zabývá problematikou dopravy a energetiky.

Hradecko už dva roky v Senátu zastupuje advokát a nestraník Jan Holásek. Hradecký a krajský zastupitel a předseda nově vzniklého hnutí Rozvíjíme Hradec letos obhajuje post v komunálním hradeckém zastupitelstvu. Je členem ústavně-právního výboru.

Z Opočna pochází rychnovský senátor Jan Grulich (TOP 09). Politik, pedagog a ředitel dobřanské základní a mateřské školy úřaduje od roku 2020, kdy rovněž vyhrál anketu Ředitel roku. V Senátu je místopředsedou výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Za obvod Trutnov sedí v Senátu už druhé volební období Jan Sobotka (nestraník za STAN). V politice není žádným nováčkem, do zastupitelstva se dostal už v roce 1994 a od roku 1998 působí jako starosta Vrchlabí. V Senátu zastává funkci místopředsedy výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a ve výboru pro vzdělávání se zabývá sportem.