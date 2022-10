Czernin se utká s Dědečkem o Senát. Napínavý souboj začal už před volbami

Do poslední chvíle to byl nervák. Už krátce po začátku sčítání hlasů bylo v sobotu jasné, že do druhého kola senátních voleb za jičínský obvod postoupí hrabě a současný senátor Tomáš Czernin (TOP 09) a ekonom Jaromír Dědeček (ANO). Rozdíl mezi dvěma favority se dlouhé hodiny pohyboval v řádech desítek až nižších stovek hlasů a do poslední chvíle tak nebylo jasné, kdo z nich půjde do prvního kola jako vítěz.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Czernin se utká s Dědečkem o Senát | Foto: Deník