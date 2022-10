Nové vedení lázeňského města si v placených pozicích nepřeje nikoho z dosavadní politické garnitury.

"Usilujeme o širokou spolupráci. Jsme domluvení s Východočechy a budeme trvat na novém obsazení rady. Musíme ctít výsledky voleb a to, co chtějí voliči. Politické čistky a nějaké msty ale nechceme. Jde nám hlavně o Bělohrad a o to, aby se nám v zastupitelstvu na důležitých věcech podařilo domluvit," vysvětlil Bičiště.

Spory kvůli novému úřadu

Volební propad Starostů a nezávislých v Bělohradě podle všeho souvisí s celostátní politickou situací. Hnutí STAN neuspělo ve většině měst, kde sestavovali kandidátku. V Lázních Bělohradě se nejspíš na volebním výsledku podepsaly také spory, které se ve vedení města v posledních letech vedly kvůli stavbě nového městského úřadu. Proti novostavbě opozice dlouhodobě silně vystupovala a dosavadního starostu Pavla Šubra za jednu z největších investic v moderní historii města kritizovala.

Šubr, který ve funkci strávil posledních šest volebních období, tedy 24 let, už předem avizoval, že post starosty obhajovat nebude. Na jeho místo měl nastoupit místostarosta Antonín Schánilec. Voliči ale rozhodli jinak. "Ztráta dvou mandátů je pro nás určitě zklamání. Celostátní neúspěch hnutí STAN má možná taky vliv, ale nemyslím si, že by to byl hlavní důvod," uvedl Schánilec.

Podle Bičištěho se zástupci SNK Bělohradsko sešli s jedničkami všech kandidátek a navzájem předestřeli podmínky další spolupráce. Prioritou nového vedení města by podle něj mělo být co nejvýhodnější navázání na dlouhodobé směrování města.

"Programy všech hnutí jsou jakž takž podobné. Teď před námi stojí výzva v podobě zdražování a energetické krize, navíc si s sebou poneseme zátěž úvěru na nový městský úřad, to budeme muset řešit a podle toho plánovat rozpočet. Je to jako v domácnosti, poplatíte účty a z toho, co vám zbyde, teprve můžete plánovat rozvoj. A samozřejmě si něco ušetřit na horší časy," dodal s tím, že by jako nový šéf města rozhodně nikdy nestopnul výhodnou investiční akci jen proto, že ji naplánovalo minulé vedení.

Povolební jednání s vítězem nicméně lídra STANu zklamalo. "Jednání si představuju jinak. Nám byly předloženy oznamovací věty o tom, jak bude nová rada vypadat s tím, že se s námi nepočítá a maximálně pro nás zbydou místa v kontrolním výboru. Vítěz sice nemluví o opozici a koalici, ale spolupráci s Východočechy uzavřeli a tím koalice fakticky vznikla. To nás tím pádem staví do opozice. Nechceme ale jít směrem destruktivní opozice, jak to podle mě v uplynulých letech dělali oni. Budeme konstruktivní opozice a budeme spolupracovat a připomínkovat ve prospěch občanů Bělohradu," doplnil Schánilec.

Co příspěvkové organizace?

Se změnou na radnici se pojí také fungování příspěvkových organizací města. V těch se v uplynulých týdnech šířila nejistota, která by mohla z převratu na radnici pramenit. "Také jsem už nějaké fámy zaslechl. Samozřejmě teď byly osm let nějaké zvyklosti, které ještě budeme muset probrat, ale personální změny rozhodně neplánujeme. Podle mě jsou nyní ve vedení příspěvkových organizací lidé na svém místě a nechci do jejich fungování tahat politikaření," uvedl dále Bičiště.

To se podle něj týká také Bělohradských listů, městského zpravodaje, v jehož vedení je bývalý šéf Městského kulturního střediska a člen kandidátky hnutí STAN Ladislav Stuchlík. "Proslýchá se, že budou Bělohradské listy končit. Ať to dopadne jakkoliv, není to naše invence. My jsme ochotní s panem Stuchlíkem spolupracovat dál. A pokud budou mít Bělohradské listy o čem psát, budeme jejich pokračování v rámci finančních možností podporovat. Je to ale jako v každém jiném zaměstnání, musíme se shodnout v tom, jak bude spolupráce pokračovat. Jinak by se naše cesty rozešly," vysvětlil kandidát na starostu.

Bělohradské zastupitelstvo nyní čeká ustanovující jednání, na kterém se bude o novém vedení města hlasovat. Jeho přesný termín ještě není vyhlášen, musí ho svolat současný starosta. Podle Schánilce by to mělo být v pondělí 24. října.