Jičín

Až do pozdních večerních hodin čekali Jičíňáci na přesné výsledky voleb. Kvůli opožděnému sčítání se přesné složení zastupitelstva dozvěděli až v půl desáté večer. S velkým náskokem volby ovládlo hnutí ANO pod starostou Janem Malým. "Teprve se uvidí, jestli se nám podaří sestavit koalici, je to otázkou jednání v příštích dnech. Jsme ale moc rádi za podporu voličů," okomentoval výsledky ještě před finálním sečtením Malý. Na druhém místě se se čtyřmi mandáty umístili Patrioti a sportovci. Do voleb je letos vedl Jan Zachoval. Po třech křeslech získala ODS i Sdružení pro Jičín, jeden mandát získala Volba pro město a hnutí SPD. Zbývající dvě křesla obsadí Jičínský demokratický klub. V Jičíně se k volbám vypravilo 5 778 voličů (46,6 procent).

Hořice

Zatímco některá města čekají po volbách radikální změny na radnicích, v Hořicích zřejmě zůstane vše při starém. Volby vyhrálo koaliční uskupení Hořičtí patrioti se ziskem sedmi mandátů, o jeden méně získalo dosud vládnoucí hnutí Šance pro rozvoj. I v preferenčních hlasech byli Patrioti úspěšní. Nejvíce jich získal jejich lídr a dosavadní místostarosta Martin Pour, který je nyní nejžhavějším adeptem do křesla starosty. Opoziční ODS získala pět křesel, STAN dvě a poslední mandát v hořickém zastupitelstvu získala pro KSČM Marcela Kováčiková. V Hořicích přišlo letos k urnám 47,2 procenta voličů.

Nová Paka

PAKA NAVŽDY! Novopacké hnutí okolo současného vedení radnice a bratrů Coganových s velkým náskokem vyhrálo volby v Nové Pace a získalo deset mandátů v 21členném zastupitelstvu. Nejpravděpodobnějším kandidátem na starostu se tak stal současný místostarosta města Pavel Bouchner, který rovněž získal nejvíc preferenčních hlasů. Jedenáct zbývajících mandátů obsadí ODS, Volba pro město a jednoho zastupitele získala i KSČM. V Nové Pace přišlo k urnám 1 585 lidí, což je 53,4 procenta novopackých voličů.

Lázně Bělohrad

Převrat v zastupitelstvu by mohly způsobit volební výsledky v Lázních Bělohradě. Se ziskem sedmi mandátů v zastupitelstvu zde uspěli kandidátí SNK Bělohradsko pod vedením Jiřího Bičiště, který se tak stal horkým adeptem na funkci starosty. Bělohradské hnutí STAN s lídrem Antonínem Schánilcem a odstupujícím starostou Pavlem Šubrem získalo čtyři mandáty v zastupitelstvu, jejich koaliční partner Srdcem pro Bělohrad dva a poslední dvě křesla obsadí Východočeši.

Sobotka

Volby v Sobotce vyhrála strana TOP 09 v čele s dosavadním starostou Luborem Jenčkem. V patnáctičlenném zastupitelstvu získali s 37,68 procenty šest křesel. O jedno méně ukořistilo hnutí Živá Sobotka, které dosud tvořilo s TOPkou vládní koalici a v letošních volbách si získalo 34,56 procent hlasů. Zbývající čtyři místa obsadí zastupitelé z KDU-ČSL (27,76 procent. V Sobotce volilo 45,06 procent voličů, odevzdali celkem 825 obálek.

Kopidlno

Kopidlno čeká těžké sestavování vládní koalice. Dosavadní vládu ČSSD se starotkou Hanou Masákovou letos ve volbách porazili nováčci Kopidlno 2022. Získali čtyři křesla a jejich lídr Martin Kinčl se s 317 preferenčními hlasy stal žhavým adeptem na nového starostu města. Sociální demokraté a SNK pro moderní Kopidlno získali po třech mandátech, po dvou křeslech obsadí Hasiči a KDU-ČSL a poslední mandát získá Dagmar Hlubučková z Kopidlno pro sport. Pro úspěšné sestavení vlády potřebuje vítěz získat na svou stranu alespoň osm zastupitelů. V Kopidlně přišlo k volbám 49,11 procent lidí, což je asi o pět procent více než před čtyřmi lety.

Libáň

Libáňské zastupitelstvo přivítá nové tváře. V posledních čtyřech letech byla křesla ze sto procent obsazena zastupiteli z hnutí STAN pod vedením dosluhujícího starostky Jaromíra Přibyla. Ten se ale trhnul a v letošních volbách vedl do voleb kandidátku TOP 09. Úspěch mu to ale přineslo jen částečný, v zastupitelstvu získali tři mandáty a jsou tak druzí za Starosty, kteří mají mandáty čtyři. Jejich nový lídr Martin Kohout získal 321 prefernčních hlasů a ze šestého místa kandidátky se vyšvihl do vedení a stal se tak žhavým kandidátem na nového starostu. Po jednom mandátu v libáňském zastupitelstvu získalo také SNK Libáň a Otevřená Libáň. K volbám přišlo 50,22 procent lidí , odevzdáno bylo 684 obálek.

Železnice

Železnice jako první město na Jičínsku vyhlásila výsledky voleb, Voliči zde vybírali z jediné kandidátky pod stávající starostkou Danou Kracíkovou SNK - Naše Železnice. Zastupitelstvo tedy zůstává bez výrazných změn, jen se dvěma novými tvářemi. Řady patnácti zastupitelů oživí ředitel Oblastní charity Jičín David Rejlek a učitel Jiří Jína. K volbám v Železnici dorazilo 46,5 procenta voličů, odevzdali celkem 396 obálek.

Vysoké Veselí

Volební výsledky dopadly podle očekávání také ve Vysokém Veselí. Jedinou kandidátku zde sestavil úřadující starosta Luboš Holman, jehož vedoucí pozici na kandidátce posílili voliči 147 hlasy.

Valdice

Ve Valdicích si křesla v zastupitelstvu rozdělí hnutí starostky Věry Skrbkové (7 mandátů) a kandidáti za Hasiče a občany Valdic (4 mandáty). Skrbková dostala od voličů 387 hlasů, pravděpodobně tedy bude starostovat i nadále.

Miletín

Výsledek voleb není v Miletíně velkým překvapením. S přehledem zde zvítězila stávající politická ganitura s kandidátkou Za Miletín krásnější. Dostali od voličů celkem 2 957 hlasů, tedy 92,9 procenta. Vyzyvatelé z hnutí Trikolora s 226 hlasy na mandát v zastupitelstvu nedosáhli. Jedno překvapení ale Miletínské přeci jen čeká. s 297 hlasy přeskočila současná neuvolněná místostarostka Stanislava Hlaváčová úřadujícího starostu Miroslava Noska. Složení zastupitelstva se také mírně změní. Z jedenácti křesel jich pět obsadí nové tváře