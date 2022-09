Vesnička Ohařice čítá několik stavení ležících poblíž hlavního tahu I/16 nedaleko Sobotky. Trvale zde žije okolo 60 lidí, z nichž většina dojíždí za prací do nedalekých měst. Nikomu z nich se ale nechce angažovat ve vedení obce. „Už před půl rokem jsme se domluvili se zastupiteli, že do voleb znovu nepůjdeme. Uspořádali jsme rozloučení, měla jsem proslov a lidi věděli, že končíme a musí nás někdo nahradit. To se ale nestalo a teď je dostane na starost správce dosazený ministerstvem. To se budou divit, až třeba praskne žárovka v pouličním osvětlení a správce se nepřetrhne, aby sehnal o víkendu elektrikáře,“ říká Eva Erbanová.