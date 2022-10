Jednání o koalici se vedou také v Hořicích, kde je koncem minulého týdne zkomplikovalo onemocnění Martina Poura, místostarosty a nejpravděpodobnějšího kandidáta do křesla starosty. „Bohužel mne sklátil covid. Po volbách nějaká první jednání i nabídky na spolupráci proběhly. Sešel jsem se s lídrem Šance pro rozvoj i s lídrem ODS. Nicméně nyní bohužel kvůli mému zdravotnímu stavu nemohu, další jednání povede za Hořické patrioty Pavel Bičiště s Víťou Kotrbáčkem,“ informoval voliče Pour. Nevyloučil tak spolupráci s dosud opozičními občanskými demokraty.

Jasněji bude ve čtvrtek

Ani v Jičíně zatím není koalice upečená. Vítězné hnutí ANO získalo v zastupitelstvu sedm mandátů a tím si o jeden polepšilo. Do zastupitelstva se z původní koalice dostalo také Sdružení pro Jičín, kterému zůstaly tři mandáty, a Volba pro město Jičín, která lehce ztratila a získala jediný mandát. Volba navíc kvůli preferenčním hlasům přišla o lídra a dosavadního druhého místostarostu Jana Jiřičku. Na jeho místo v zastupitelstvu postoupil z dvojky kandidátky Jan Bušta.

Do hry o místo v radě se ale z řad opozice dostali také Patrioti a sportovci, kteří ve volbách skončili druzí a získali čtyři mandáty. Jejich lídr Jan Zachoval hned po volbách avizoval, že hodlá jednat se všemi, a hned v neděli se sešel se zástupci ANO. Přesné výsledky jednání ani náznak podmínek, které si obě strany stanovily, ale dosud nejsou známy. „Sešli jsme se se třemi zástupci Patriotů. Oni mají nějaké požadavky, my taky, musíme se dohodnout, jak by spolupráce vypadala,“ uvedl po jednání Malý.

Volební výsledky v Jičíně:



ANO 2011 25,14 % (7 zastupitelů)

Patrioti a sportovci 17,18 % (4 zastupitelé)

Sdružení pro Jičín 11,49 % (3 zastupitelé)

ODS 10,57 % (3 zastupitelé)

JDK 8,09 % (2 zastupitelé)

SPD 6,49 (1 zastupitelka)

Volba pro město 6,17 % (1 zastupitel)

Prioritou podle starosty zůstává obnovení spolupráce se Sdružením pro Jičín a Volbou pro město. Předpokládá se, že do funkce místostarosty bude chtít Malý znovu obsadit svého dlouholetého kolegu Petra Hamáčka, o obsazení křesla druhého místostarosty, ve kterém dosud seděl Jiřička, se ale bude jednat. Nastíněná koalice ANO, Sdružení pro Jičín a Volby pro město Jičín by dohromady dala jedenáct mandátů, tedy nutnou většinu v zastupitelstvu. Pokud by se jim ale podařilo, například za cenu postu druhého místostarosty, získat na svou stranu některé z opozičních hnutí, svůj mandát v zastupitelstvu by vznikající koalice výrazně posílila. „Nebráním se spolupráci s dalšími. Minule jsme také měli většinu a nemuseli jsme do rady zvát TOP 09, ale podařilo se nám domluvit,“ doplnil po volbách Malý.

O něco moudřejší by vedení Jičína mohlo být ve čtvrtek, kdy se mají sejít zastupitelé hnutí ANO a seznámit se s průběhem vyjednávání. „Minulý týden byl rozpůlený státním svátkem a my se scházíme vždy ve čtvrtek, takže budeme jednat tento týden,“ vysvětlil starosta.

Volební výsledky v Hořicích:



Hořičtí patrioti 31,67 % (7 zastupitelů)

Šance pro rozvoj 28,90 % (6 zastupitelů)

ODS 22,54 % (5 zastupitelů)

STAN 10,51 % (2 zastupitelé)

KSČM 6,38 % (1 zastupitelka)