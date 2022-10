Vítězné hnutí ANO získalo sedm mandátů a nejvíc preferenčních hlasů pro dosavadního starostu Jana Malého. Ten se nyní postupně schází s dalšími lídry a domlouvá podmínky vznikající koalice. "Ještě v noci jsem telefonoval s Hamáčkem (Sdružení pro Jičín) a předběžně jsme se domluvili na obnovení naší koalice. To je pro mě priorita, stejně tak spolupráce s Volbou pro město," uvedl v neděli po obědě Malý.

Hnutí ANO má díky posílení své pozice v zastupitelstvu dobrou startovací pozici pro sestavení vlády. Pokud by se jim podařilo domluvit se se Sdružením pro Jičín a Janem Buštou z Volby pro město, získali by pro koalici celkem jedenáct mandátů a tím i potřebnou většinu v zastupitelstvu. "Petr Hamáček byl prvním místostarostou a rád bych, aby na radnici zůstal. Podrobnosti spolupráce a priority nové Rady města ale budeme probírat až osobně. To není rozhovor, který můžete vést v noci přes telefon," doplnil Malý.

V neděli odpoledne se má sejít také s lídrem kandidátky Volba pro město Janem Jiřičkou a se zástupci černého koně letošních voleb, Patriotů a sportovců v čele s Janem Zachovalem. "Oslovili nás, že si přejí jednat. Tak jsme souhlasili a uvidíme, jestli se nám podaří dohodnout na podmínkách. Spolupráci s Patrioty se ale nebráním," předestřel šéf jičínského hnutí ANO.

Patrioti a sportovci získali v zastupitelstvu čtyři mandáty a předběhli i očekávané favority ze strany koalice a opozice. Vedení hnutí se ještě před volbami dohodlo, že budou jednat se všemi. "Starostovi Malému jsme hned večer volali a gratulovali k vítězství. Chceme jednat se všemi, takže jsme navrhli schůzku na nedělní odpoledne a uvidíme, jestli se nám podaří na něčem domluvit," uvedl už v sobotu večer lídr Patriotů Jan Zachoval.

Pokud by se jednání s Patrioty nepovedlo, čekají vznikající vládnoucí koalici čtyři roky se silnou opozicí v zádech. Ztráta dvou mandátů Volby pro město a úplný propad TOP 09, která se se 3,2 procenta do zastupitelstva vůbec nedostala, znamená výrazné posílení stávající opozice v čele s ODS a Jičínským demokratickým klubem. Pravděpodobně se jedná o vyvrcholení předvolebních bojů a v posledních týdnech také vyhrocených rozbrojů v zastupitelstvu způsobené opozicí napadnutou směnou městských pozemků s podnikatelem Ladislavem Komárkem a urychlených změn v územním plánu, které Komárkovi na zmíněných pozemcích slouží podle odhadce cen ku prospěchu. Jestli vzniklé antipatie ovlivní také povolební vyjednávání, se ukáže v následujících hodinách a dnech.

Kladně zatím povolební vyjednávání hodnotí také lídr Sdružení pro Jičín Petr Hamáček. "Jsem s výsledkem spokojený, neoslabili jsme. Zatím jsem mluvil jen se starostou, podrobnosti budeme domlouvat v následujících dnech. Jsem zvědavý, jak dopadnou další jednání. Jsem rád, že Patrioti slaví a chtějí jednat se všemi, já sám se spolupráci nebráním, nicméně je fakt, že se před volbami vzájemné vztahy hodně pošramotili," okomentoval výsledek voleb.

Za absolutního vítěze letošních komunálních voleb v Jičíně lze nicméně považovat hnutí ANO. Vzhledem k vysokým procentům a velkému počtu preferenčních hlasů lze předpokládat, že ve křesle starosty zůstane Jan Malý už třetí volební období po sobě. "Jsem moc rád a vážím si takové podpory voličů. Zvolili nás už potřetí a já opět získal nejvíc preferenčních hlasů. Vnímám to jako znamení, že jsou lidé s naší vládou a se mnou jako se starostou spokojení," dodal.

Letošní komunální volby v Jičíně, ve kterých kandidovalo rekordních dvanáct uskupení, přinesly dramatické chvíle a vzešli z nich nečekaní i očekávaní vítězové, ale i poražení. Úspěch zaznamenalo hnutí SPD, které se poprvé dostalo do zastupitelstva. Kandidátka na senátorku a trojka na kandidátce do zastupitelstva Eva Kotyzová vyskočila díky 423 preferenčním hlasům do čela a bude tak zastupovat hnutí Tomia Okamury v jičínském zastupitelstvu. Tři strany naopak drtivě propadly. Kromě už zmíněné TOP 09 nezískala žádný mandát ani KSČM. Comeback nezažila ani jičínská ČSSD pod hlavičkou PRO Jičín. Stejně jako před čtyřmi lety jim zastupitelstvo uteklo o méně než jedno procento.