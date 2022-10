Sdružení pro Jičín získalo ve volbách tři mandáty, Volba pro město jeden a ANO sedm. Navrhovaná koalice tak získala nutnou nadpoloviční většinu a v poměru jedenáct ku deseti 19. října předstoupí před hlasování zastupitelstva.

Psali jsme:

V Jičíně stále není upečeno. Povolební vyjednávání o obsazení radnice se táhnou

„Je to těsné a od opozičních zastupitelů velkou podporu nečekáme. Ale počty ještě nejsou jisté, kromě jasně vymezené opozice tam zbývá například zastupitelka za SPD paní Kotyzová. Mluvil jsem s ní a nemá špatné myšlenky, takže bych ji automaticky neřadil do lavic opozice,“ nevyloučil Malý spolupráci s hnutím SPD.

Velká koalice neklapla

Už během povolebních jednání se rojily v Jičíně spekulace, jak by mohlo složení radnice v následujícím volebním období vypadat. Bezprostředně po volbách se zástupci jičínského hnutí ANO sešli se zástupci Patriotů a sportovců, hnutí, které ve volbách uspělo na druhém místě a získalo čtyři mandáty v zastupitelstvu. Předseda Patriotů Jan Zachoval se v uplynulých dnech vyjádřil, že hnutí usilovalo o vytvoření široké koalice se silným mandátem.

„Oslovili jsme hnutí ANO s tím, že bychom rádi společně vytvořili vyjednávací tým asi čtyř lidí a následně oslovili všechny ostatní subjekty, jaké mají podmínky pro vytvoření silné koalice. Rozhodně jsme vždy byli pro širokou koalici! Ne jen ANO a PSJ v 11, to opravdu ne. Přitom místo v radě by bylo skoro pro většinu. Neříkám, že by to vyšlo, nicméně jsme se o to ani nepokusili a to mě mrzí,“ dodal Zachoval.

Kdo zasedne na jičínské radnici? Nová koalice by mohla být jasná koncem týdne

Jednání Patriotů s ANO nakonec podle Malého ztroskotalo na personálním obsazení radnice. Patrioti totiž po rozbrojích v uplynulých týdnech razantně odmítli Petra Hamáčka na pozici místostarosty. „Ani jsme se nedostali k programu. Vadil jim Hamáček a mně vadilo, že ho odmítají,“ vysvětlil Malý.

Nové zastupitelstvo by se mělo sejít příští středu 19. října. Hlavním bodem programu bude právě odsouhlasení nového složení radnice a zatím to vypadá, že hlasování bude velmi těsné. Pro občany Jičína se ale podle starosty nic zásadního nezmění. „Budeme pokračovat v tom, co jsme rozpracovali v uplynulých obdobích. V programovém prohlášení jako priority stanovujeme rozjeté investice, především pak Lokalitu Kasárna a opravy silnic ve městě,“ předestřel Malý.

Kromě toho je součástí programového prohlášení také například zahájení rekonstrukce Ruské a Poděbradovy, spolupráce na výstavbě domova pro seniory SeneCura, vytvoření podmínek pro výstavbu parkovacího domu u nemocnice nebo zavedení sdílených kol v Jičíně.