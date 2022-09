Volební místnosti budou otevřené v pátek 23. září od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Jde o volby komunální, tedy výběr členů nového městského či obecního zastupitelstva.

Deník přinesl kompletní kandidátky všech uskupení ve všech volebních obvodech. Projít si je můžete zde:

Komunální volby 2022: Termín, jak volit a neudělat chybu, kandidáti, lístky

V uplynulých týdnech jsme se věnovali největším problémům v našich největších městech. Jak to bude vypadat s autobusovým nádražím v Jičíně? A co bude s Hořicemi pod novým starostou či co říkají lidé na návrh nového náměsti v Sobotce? I to jsou témata, o kterých se před volbami hojně diskutuje. V seriálu Co rozhodne volby u vás jsme oslovili čtenáře, občany přímo na místě a samozřejmě i politiky. Podívejte se, jak problémy vnímají a jak se k nim staví.

Jičín trápí špatné silnice i autobusák. Před volbami je z dopravy hlavní téma

V nejlepším odcházím říká končící starosta. Opozice slibuje změnu hospodaření

Ostudu Sobotky čeká proměna, město plánuje opravu náměstí. Ubyde parkování

A pozor, voliče na Jičínsku čeká tento víkend i hlasování do Senátu, více info zde:

Senátní volby 2022: Termíny prvního a druhého kola, jak volit, kdo kandiduje

Pokud potřebujete vědět ještě další podrobnosti ke komunálním volbám a zajímavosti z regionu, začtěte se do speciálu Jičínského deníku Volby 2022.