Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Marcela Kováčiková (KSČM) - pečovatelka

Důležitá oblast je pracovní uplatnění, a to co nejvíc v místě bydliště, kdy odpadne dojíždění. Bylo by prospěšné otevřít debatu o využití průmyslové zóny u Milety, jejímž obsazením by získali občané dostatek pracovních míst. V roce 2019 již byl dotažení téměř do konce prodej pozemků v této oblasti, avšak opoziční zastupitelé z ODS napadli smlouvu kvůli údajně nižší ceně, než za jakou se tyto pozemky běžně prodávají. Neobstály ani argumenty kvůli špatnému podloží a následné nutné sanaci. Zástupce kupující firmy nakonec od záměru odstoupil. Plánovaná investice zde měla dosáhnout výše 300 milionů korun a vzniklo by zde 200 nových pracovních míst. Doposud je tedy tato průmyslová zóna zcela nevyužita, je tedy nanejvýš nutné najít pro tuto oblast investora. Městských bytů pro mladé rodiny a samoživitele též není dostatek, více peněz by bylo zapotřebí též do oprav místních komunikací a chodníků. Důležité je také nepodceňovat sociální služby, jde především o opravy a rekonstrukci Domova pro seniory. Paradoxem je, že máme ve městě dvě muzea, nově zrekonstruovaná, sportovní objekty, například začátkem září byla zkolaudována moderně vybavená kuželna-čtyřdráha. Pro sportovce se peníze najdou, ale pro seniory ne?